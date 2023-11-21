የአርክቲክ ሙቀት መጨመር የአለም ሙቀት መጨመርን ማፋጠን፣ አስቸኳይ እርምጃ ያስፈልጋል

'Earth System Dynamics' በተሰኘው ጆርናል ላይ የታተመ አዲስ አስገራሚ ጥናት አርክቲክ በአስደንጋጭ ፍጥነት እየጨመረ መሆኑን አረጋግጧል፣ ይህም ከአለም አማካይ በአራት እጥፍ ፈጥኗል። ይህ ፈጣን የሙቀት መጨመር ክስተት በአሁኑ ጊዜ የአለም ሙቀት መጠን በፓሪስ ስምምነት ከተቀመጡት መለኪያዎች በበለጠ ፍጥነት እንዲጨምር አድርጓል።
በማኒቶባ ዩኒቨርሲቲ በፕሮፌሰር ጁሊያን ስትሮቭ የተመራው ጥናቱ አርክቲክ ለአለም ሙቀት መጨመር የሚያበረክተውን አስተዋፅኦ ለመቃኘት እና በፓሪስ ስምምነት ላይ የተቀመጠውን ወሳኝ የሙቀት ደረጃዎች - 1.5 ዲግሪ ሴልሺየስ እና 2 ዲግሪ ሴልሺየስ በፍጥነት እየተቃረብን እንደሆነ ለመገምገም ያለመ ነው።
የምርምር ግኝቶች እንደሚያሳዩት አርክቲክ ይህን የተፋጠነ የሙቀት መጨመር ባይኖር ኖሮ ዓለም አሁን ካለበት አቅጣጫ በግምት ከስምንት ዓመታት በኋላ የሁለት ዲግሪ ሙቀት መጨመር ትደርስ ነበር። ይህ አርክቲክ በዓለም የሙቀት መጨመር ውስጥ የሚጫወተውን ወሳኝ ሚና ያሳያል።
በእነዚህ መደምደሚያዎች ላይ ለመድረስ, ቡድኑ የአየር ንብረትን ሞዴል ሞዴሎችን ተጠቅሟል. የአርክቲክ ሙቀት መጨመር ሳይኖር ትንበያዎችን ከእውነተኛው ዓለም ሞዴሎች ጋር በማነፃፀር የሙቀት መጨመርን መጠን እና የጊዜ ሰሌዳን ለማረጋገጥ አስችሏቸዋል። ተምሳሌቶቹ እንደሚያሳዩት የአርክቲክ ሙቀት መጨመር በማይኖርበት ጊዜ የፓሪስ ስምምነት ገደቦች ከአምስት ዓመታት በኋላ (1.5 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ) እና ከስምንት ዓመታት በኋላ (2 ዲግሪ ሴልሺየስ) ከአሁኑ ትንበያዎች ይጣሳሉ።
ፕሮፌሰር Stroeve አፋጣኝ እርምጃ ለመውሰድ አስፈላጊ መሆኑን አስምረውበታል፣ ልቀትን መቀነስ አለመቻል ከ1.5-ዲግሪ ገደብ ማለፍ በሚያስችል ወሳኝ አስር አመታት ውስጥ መሆናችንን ገልጸዋል። የአርክቲክን በረዶ እና በረዶ የመጠበቅን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥታለች, ይህም የአለምን የሙቀት መጠን በመቆጣጠር ረገድ የሚጫወተውን ሚና አጽንኦት ሰጥታለች.
የአርክቲክ ሙቀት መጨመር የሚያስከትለውን ከፍተኛ ተፅእኖ እና የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል የተቀናጀ ጥረቶች አስፈላጊነት ግንዛቤን ማሳደግ አስፈላጊ ነው። ይህንን ተጋላጭ ክልል መጠበቅ የአካባቢ ጥበቃ ብቻ አይደለም። ለፕላኔታችን እና ለወደፊት ትውልዶች ደህንነት ወሳኝ ነው.
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
- የፓሪስ ስምምነት ምንድን ነው?
- ለምንድነው የአርክቲክ ሙቀት ከአለምአቀፍ አማካኝ የበለጠ ፈጣን የሆነው?
- የተፋጠነ የአርክቲክ ሙቀት መጨመር ምን ውጤቶች አሉት?
- የአርክቲክ ሙቀት መጨመርን ለመቋቋም ግለሰቦች ምን ማድረግ ይችላሉ?
የፓሪሱ ስምምነት የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት እና የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል እና የአየር ሙቀት መጨመርን ለመቀነስ ያለመ አለም አቀፍ ስምምነት በ2015 የፀደቀ ነው።
አርክቲክ አርክቲክ ማጉላት በሚባለው ሂደት ምክንያት በፍጥነት እየሞቀ ነው፣ እንደ በረዶ እና በረዶ መቅለጥ ያሉ አወንታዊ የአስተያየት ዘዴዎች ለበለጠ ሙቀት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ።
የተፋጠነ የአርክቲክ ሙቀት መጨመር የባህር በረዶን መጥፋት ያስከትላል, ይህም ስነ-ምህዳሮችን ይረብሸዋል እና ለባህር ከፍታ መጨመር አስተዋጽኦ ያደርጋል. በተጨማሪም አስከፊ የአየር ሁኔታ ክስተቶችን ያጠናክራል እና የአለም ሙቀት መጨመርን ያባብሳል.
የግል የካርቦን ፈለግን መቀነስ፣ የታዳሽ ሃይል ተነሳሽነትን መደገፍ እና ለአየር ንብረት-ተኮር ፖሊሲዎች መሟገት የአርክቲክ ሙቀት መጨመርን እና ተጽኖዎቹን ለመቀነስ ይረዳል።