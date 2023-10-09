የ Draconid Meteor ሻወር ቁንጮዎች ዛሬ ማታ

ድራኮኒድ ሜትሮ ሻወር፣ ወይም Giacobinids በመባል የሚታወቀው፣ በሌሊት ሰማይ እስከ ነገ ድረስ ይታያል፣ ነገር ግን ከፍተኛው ዛሬ አመሻሽ ላይ እንደሚሆን ይጠበቃል። ይህ አመታዊ የሜትሮ ሻወር “ተለዋዋጭ” ተብሎ ይገለጻል፣ ይህም ማለት የሜትሮዎች ጥንካሬ እና ድግግሞሽ ከአመት አመት በእጅጉ ሊለያይ ይችላል።
በ Draconid Meteor Shower ጫፍ ወቅት ተመልካቾች አስደናቂ የተኩስ ኮከቦችን ማሳየት ይችላሉ። ነገር ግን, በማይታወቅ ተፈጥሮው ምክንያት, ለሚታዩት የሜትሮች ብዛት ዋስትና የለም. አንዳንድ ዓመታት በሰዓት ጥቂት ሚትሮዎችን ብቻ ሊያዩ ይችላሉ ፣ሌሎች ዓመታት ግን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰማዩ ላይ የሚርመሰመሱበት አስደናቂ ትርኢት ሊያቀርቡ ይችላሉ።
የ Draconid meteor shower የጨረር ነጥብ በህብረ ከዋክብት Draco ውስጥ ይገኛል, ስለዚህም ስሙ ነው. የሜትሮር ሻወርን ለመመልከት ከከተማ መብራቶች ርቆ የሚገኘውን ጨለማ ቦታ መፈለግ፣ ወደ ኋላ መተኛት እና ወደ ሰሜን ምዕራብ ሰማይ መመልከት ይመከራል።
Draconid meteor shower እንደ Perseids ወይም Geminids እንደ ሌሎች አመታዊ የሜትሮ ሻወር ዝነኛ ወይም ታዋቂ ባይሆንም፣ ለስታርጋዘር ልዩ እና አስደሳች ተሞክሮ ይሰጣል። ሜትሮዎች በየ21 ዓመቱ በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩት የኮሜት 6.6 ፒ/ጂያኮቢኒ-ዚነር ቅሪቶች ናቸው። ምድር በኮሜት የተተወውን ፍርስራሹን ስታልፍ ቅንጣቢዎቹ በከባቢታችን ውስጥ ይቃጠላሉ፣ ይህም እንደ ሚቴዎር የምንመለከታቸው የብርሃን ፍንጣቂዎች ይፈጥራሉ።
ስለዚህ፣ የሰማይ ዝግጅቶች እና የሜትሮ ሻወር አድናቂ ከሆኑ ዛሬ ምሽት ድራኮኒድስን ለመያዝ እድሉን እንዳያመልጥዎት። ሞቅ ያለ ልብስ መልበስ፣ ብርድ ልብስ አምጡ፣ እና በሌሊት ሰማይ ውበት ይደሰቱ።
ትርጓሜዎች
– Draconid Meteor Shower/Giacobinids፡- በጥቅምት ወር የሚከሰት አመታዊ የሜትሮ ሻወር፣ “ተለዋዋጭ” በመባል የሚታወቅ እና በማይታወቅ የሜትሮዎች ብዛት እና ድግግሞሽ የሚታወቅ።
– የጨረር ነጥብ፡- በሜትሮ ሻወር ውስጥ ያሉ ሜትሮዎች የሚመነጩበት በሰማይ ላይ ያለው ነጥብ።
ምንጮች:
- Draconid Meteor Shower እስከ ነገ ድረስ ሊታይ ይችላል ግን ዛሬ ምሽት ከፍተኛው በሳም ቶንኪን ነው።