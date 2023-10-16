ስለ ጥንታዊ ማይክሮቦች እና ህልውናቸው አዳዲስ ግኝቶች

በሞንታና ስቴት ዩኒቨርሲቲ በሳይንቲስት በቅርቡ ያሳተመው ጽሑፍ ዛሬም ድረስ ስላለው የጥንታዊ ሕይወት-ቅርጽ ሥነ-ምህዳራዊ ሂደቶች ላይ ብርሃን ይሰጣል። “የኒኬልያን ፒራይት ቅነሳ በሚፈታበት ጊዜ ሜታኖጅኖች ኒኬልን ያገኛሉ እና ባዮአከሙላይት ያደርጋሉ” በሚል ርዕስ የተደረገው ጥናት ሜታኖጂንስ፣ ሚቴን ወይም የተፈጥሮ ጋዝን በማምረት ረገድ ወሳኝ ሚና ያላቸውን ረቂቅ ህዋሳትን ልዩ ባህሪያት በጥልቀት ይመረምራል።
ሜታኖጅኖች ከሌሎቹ ፍጥረታት የተለዩ ናቸው, ምክንያቱም በፀሃይ ብርሀን ላይ ለኃይል አይመኩም እና በኦክስጅን መኖር አይችሉም. ይልቁንም ጉልበታቸውን የሚያገኙት በአካባቢያቸው ከሚገኙ ኬሚካሎች ሲሆን ብዙውን ጊዜ ድንጋዮችን እና ማዕድናትን ይሰብራሉ. ይህ ሂደት ሚቴን እንደ ተረፈ ምርት ይፈጥራል. ሜታኖጂንስ ይህንን እንዴት እንደሚያሳካው መረዳት በቢሊዮኖች ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት በምድር ላይ ያለውን የሚቴን መጠን በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስ እና የኦክስጅን መጨመር ላይ ግንዛቤን ይሰጣል።
ጥናቱ በተለይ የሚያተኩረው ኒኬልን ከአካባቢው በማውጣትና በማጠራቀም ልዩ በሆነ ሜታኖጅን ላይ ነው። ማዕድንን እንደ ንጥረ ነገር ምንጭ በመጠቀም እነዚህ ሚታኖጅኖች እድገታቸውን ሊደግፉ ይችላሉ። እነዚህ ግኝቶች በቢሊዮኖች ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት በከባቢ አየር ውስጥ የሚገኘው ሚቴን ለምን እንደቀነሰ ለመረዳት አስተዋፅኦ ያበረክታሉ፣ ይህም በተለዋዋጭ የአካባቢ ሁኔታዎች ወይም በኒኬል እጥረት ምክንያት በሜታኖጂንስ ህዝብ ቁጥር መቀነስ ምክንያት ሊሆን ይችላል ፣ ይህም ለህይወታቸው አስፈላጊ አካል።
የምርምር ቡድኑ የተለያየ መጠን ያለው ኒኬል ባላቸው አካባቢዎች የሜታኖጅንን እድገት እና ህልውና ለመከታተል ሙከራዎችን አድርጓል። ተመራማሪዎቹ የሚመረቱትን ሚቴን በመለካት እና በሴሎች ውስጥ የተከማቸውን የኒኬል ይዘት በመተንተን ስለ ሚታኖጂንስ የኒኬል ጥገኛነት ጉልህ ግኝቶችን አድርገዋል። እነዚህ ረቂቅ ተሕዋስያን ቀደም ሲል ከታመነው በጣም ያነሰ ኒኬል የሚያስፈልጋቸው እና ኒኬል በተሟጠጡ አካባቢዎች እንኳን ሳይቀር ለወደፊት ሕልውና የማከማቸት ችሎታ እንዳላቸው ተገንዝበዋል ።
ይህ ጥናት ከጥንታዊ ረቂቅ ተሕዋስያን ጥናት ባሻገር ሰፋ ያለ እንድምታ አለው። በሜታኖጂንስ የተቀጠረውን "ባዮሚን" ሂደት መረዳቱ አነስተኛ የአካባቢ ተፅእኖ ያላቸውን የማዕድን ቴክኖሎጂዎች እድገትን ያመጣል. ከእነዚህ ማይክሮቦች በመማር የሰው ልጅ ከምድር ላይ ማዕድናትን እና ብረቶችን በብቃት እና በዘላቂነት ማውጣት ይችል ይሆናል።
ጥናቱ ሶስት ቁልፍ ግኝቶችን አጉልቶ ያሳያል። በመጀመሪያ ደረጃ, ሜታኖጂንስ ከማዕድን ውስጥ ኒኬል ማግኘት እንደሚችሉ ያሳያል, ይህ ክስተት ከዚህ በፊት ያልታየ ነው. ሁለተኛ፣ እነዚህ ረቂቅ ተሕዋስያን ኒኬልን በከፍተኛ ደረጃ ዝቅተኛ በሆነ መጠን ሊያገኙ ይችላሉ፣ ይህም ስለ ንጥረ ፍላጎታቸው ቀደም ሲል የነበሩትን ግምቶች የሚፈታተኑ ናቸው። በመጨረሻም፣ ሚታኖጅኖች ኒኬል በራሳቸው ውስጥ ይሰበስባሉ፣ ለህልውናቸው በቂ አቅርቦትን ለማግኘት።
ጥናቱ ወደ ውስብስብ ሳይንሳዊ ፅንሰ-ሀሳቦች ውስጥ ሲገባ፣ አጠቃላይ ጠቀሜታው ግልጽ ነው። ከ ሚቴን ከባቢ አየር ወደ ኦክሲጅን የበለፀገ የምድር አካባቢ የሚደረገውን ሽግግር መረዳት የሰው ልጆችን ጨምሮ ለህይወት ቅርፆች ምቹ ሁኔታዎችን መፈጠርን ለመረዳት ወሳኝ ነው። እንደነዚህ ያሉ አዳዲስ ግኝቶች ብቅ ሲሉ, ተጨማሪ ጥያቄዎችን ይከፍታሉ, ይህም ቀጣይ ፍለጋን እና ጥናትን ያነሳሳል.
ምንጮች:
- ተግባራዊ እና የአካባቢ ማይክሮባዮሎጂ (2023)። DOI: 10.1128 / aem.00991-23