ድንገተኛ ግኝቶች በሳይንሳዊ ግኝቶች ውስጥ ወሳኝ ሚና ሲጫወቱ ቆይተዋል። ከፔኒሲሊን እስከ ማይክሮዌቭ፣ የአጋጣሚ ግኝቶች አስደናቂ ፈጠራዎችን አስገኝተዋል። አሁን፣ በPLoS Genetics ላይ የታተመ የቅርብ ጊዜ ግኝት በጄኔቲክስ አለም ላይ የተመሰረቱ እምነቶችን በድጋሚ ተቃወመ።
በ Earlham ኢንስቲትዩት የድህረ ዶክትሬት ሳይንቲስት የሆኑት ዶ/ር ጄሚ ማክጎዋን ከኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ጋር በመተባበር ልብ ወለድ የዲ ኤን ኤ ሴኬቲንግ ቧንቧ መስመር ለማዘጋጀት በትብብር እየሰሩ ነበር። ግባቸው በቤተ ሙከራ ውስጥ ለማደግ አስቸጋሪ ከሆኑ ህዋሶች አነስተኛ መጠን ያለው ዲኤንኤ በቅደም ተከተል ማስያዝ ነበር። ከንጹህ ውሃ ኩሬ የተገኘ ፕሮቲስት (ፕሮቲስት) በመባል የሚታወቀው ረቂቅ ተሕዋስያን በሚያጠኑበት ወቅት ልዩ የሆነ የዘረመል ኮድ ልዩነት ባላቸው ያልተጠበቁ ዝርያዎች ላይ ተሰናክለዋል።
የጄኔቲክ ኮድ፣ በባዮሎጂ ውስጥ መሠረታዊ አካል፣ በተለምዶ በሁሉም ዝርያዎች በጣም የተጠበቀ ነው። በውስጡም 64 ኮዶችን ያቀፈ ሲሆን እነዚህም የሶስት ኑክሊዮታይድ ቡድኖች፣ ሶስት ኮዶኖች፣ TAA፣ TAG እና TGA ያላቸው፣ እንደ “ማቆሚያ ኮዶች” የሚሰሩ ሲሆን ይህም የጂን መጨረሻን ያመለክታል። ነገር ግን፣ በማክጎዋን እና ባልደረቦቹ በተጠኑ ፕሮቲስት ውስጥ፣ ሁለቱ የማቆሚያ ኮዶኖች የተቀየሩትን የጂን ትርጉም "ህጎች" በመቃወም የተቀየሩ ትርጉሞችን ፈጥረዋል።
ይህ ግኝት በጄኔቲክስ እና በጂኖሚክስ መስክ ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ የማይታወቁትን ብርሃን ያበራል። ስለ ባዮሎጂ ያለንን ግንዛቤ እንድንጠራጠር ያነሳሳናል፣ በተለይም በፕሮቲስቶች መስክ። በጂኖም ቅደም ተከተል ፕሮጄክቶች ውስጥ ብዙውን ጊዜ ችላ የተባሉት እነዚህ ነጠላ-ሕዋስ ፍጥረታት በምድር ላይ ያለውን ሕይወት የዝግመተ ለውጥን የመረዳት አቅም አላቸው።
በየጥ:
Q: የጄኔቲክ ኮድ ምንድን ነው?
A: የጄኔቲክ ኮድ ፕሮቲኖችን ለመገንባት ጂኖች ወደ አሚኖ አሲድ ቅደም ተከተሎች እንዴት እንደሚተረጎሙ የሚገልጽ የሕጎች ስብስብ ነው።
Q: ምን ያህል ኮዶች የጄኔቲክ ኮድን ያዘጋጃሉ?
A: የጄኔቲክ ኮድ ሶስት የማቆሚያ ኮዶችን ጨምሮ 64 ኮዶችን ያካትታል።
Q: ተመራማሪዎቹ ስለ ፕሮቲስት ጄኔቲክ ኮድ ምን አገኙ?
A: በፕሮቲስት ጄኔቲክ ኮድ ውስጥ ከሚገኙት የማቆሚያ ኮዶች መካከል ሁለቱ የተለወጡ ትርጉሞችን እንዳዳበሩ ደርሰውበታል፣ ይህም ስለ ጂን ትርጉም ያለውን ግንዛቤ የሚጻረር ነው።
Q: ፕሮቲስቶችን የማጥናት አስፈላጊነት ምንድነው?
A: በጂኖም ቅደም ተከተል ፕሮጄክቶች ውስጥ ብዙውን ጊዜ ችላ የተባሉ ፕሮቲስቶች በምድር ላይ ስላለው ሕይወት ሁሉ ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ሊሰጡ ይችላሉ። ለማጥናት ወሳኝ የሆኑት በሽታ አምጪ ፕሮቲስቶች ብቻ ሳይሆን በሽታ አምጪ ያልሆኑ ወይም ነጻ ህይወት ያላቸው ፕሮቲስቶችም ናቸው።
Q: ይህ ግኝት የተመሰረቱ እምነቶችን የሚፈታተነው እንዴት ነው?
A: የጂን ትርጉም ባህላዊ "ህጎችን" በመቃወም ይህ ግኝት ስለ ጄኔቲክ ኮድ ተለዋዋጭነት ያለንን ግንዛቤ ያሰፋዋል እና በፕሮቲስቶች ላይ ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊነትን ያጎላል.