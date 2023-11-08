የጠፈር አሰፋፈር የወደፊት እጣ ፈንታ፡ ደፋር አሳሾች ፈተናዎች እና እድሎች

ናሳ እና ሌሎች የጠፈር ኤጀንሲዎች የጠፈር ምርምር እቅዳቸውን ሲያራምዱ አንድ ጥያቄ ይነሳል፡- የጠፈር ተመራማሪዎች እና ቱሪስቶች ወደ ህዋ ለሚገቡ ቱሪስቶች ህይወት ምን ትመስላለች? ኬሊ እና ዛክ ዌይንርስሚዝ በተሰኘው አዲሱ መጽሐፋቸው "በማርስ ላይ ያለች ከተማ" ስለ ህዋ አሰፋፈር ተግባራዊ ተግዳሮቶች እና ውስብስቦች ገብተው ከመሬት ባሻገር ስላለው ህይወት ልዩ ግንዛቤዎችን አቅርበዋል።
በሳይንስ ኮሙኒኬሽን እና የካርቱን ስራ እውቀታቸው የሚታወቁት ዌይነርስሚዝስ የውሃ እና የምግብ አቅርቦቶችን፣ የጤና አጠባበቅን፣ የግዛት አለመግባባቶችን፣ ልጆችን ማሳደግ እና የህግ ጉዳዮችን ጨምሮ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዳስሳሉ። በምሳሌዎቻቸው እና አጭር ማብራሪያዎች፣ በህዋ ላይ ዘላቂ ስልጣኔን መመስረት ምን ማለት እንደሆነ አጠቃላይ ስዕል ይሳሉ።
በዌይነርስሚዝ ከተሰረዙት የተሳሳቱ አመለካከቶች አንዱ ትርፋማ የሆነ የጨረቃ ኢኮኖሚ እና የወርቅ ሩጫ መሰል የውሃ ውድድር ሀሳብ ነው። በአንዳንድ የጠፈር ኢንዱስትሪ መሪዎች ከሚቀርቡት የይገባኛል ጥያቄዎች በተቃራኒ ውሃ በጨረቃ ላይ ማግኘት አስቸጋሪ እና አስቸጋሪ መሆኑን አጽንኦት ሰጥተዋል። በጨረቃ ላይ ያለው አጠቃላይ የውሃ ስፋት ከትንሽ እርሻ ስፋት ጋር እኩል እንደሆነ ይገምታሉ, ይህም የተትረፈረፈ ሀብት የሚለውን ሀሳብ ያስወግዳል.
በተጨማሪም፣ ዌይነርስሚዝስ በጨረቃ እና በማርስ ላይ የመኖር ፈተናዎችን ያጎላል። ከአስፈሪው የጨረቃ ምሽቶች ጀምሮ እስከ መርዛማው የማርሲያን አፈር በፔርክሎሬት ተሞልቶ፣ ደራሲዎቹ ሰፋሪዎች ሊታገሏቸው ስለሚገቡ ልዩ የአካባቢ ሁኔታዎች አጽንኦት ሰጥተዋል። የመገናኛ መዘግየቶች እና ለእጽዋት የሚበቅሉ የካርቦን እጥረት ማርስን የሰው ልጅ ሁለተኛ መኖሪያ ለማድረግ ለሚፈልጉ ተጨማሪ እንቅፋት ይፈጥራል።
የመኖሪያ አካባቢዎችን መገንባት በተመለከተ ዌይነርስሚዝስ ከመሬት በታች ከመሬት በታች የመገንባት ሀሳብ ያቀርባል. በሁለቱም ጨረቃ እና ማርስ ላይ የታሸጉ የከርሰ ምድር ላቫ ቱቦዎች ለሰው ልጅ መኖሪያነት ተስማሚ ቦታዎች ሆነው ሊያገለግሉ እንደሚችሉ ይከራከራሉ። እነዚህ ተፈጥሯዊ ቅርፆች ከጨረር እና ከከፍተኛ የሙቀት መጠን ይከላከላሉ, ይህም ለወደፊቱ ሰፋሪዎች ተስማሚ አማራጮች ናቸው.
ከዚህም በላይ መጽሐፉ በህጻን እድገት ላይ የቦታ ተጽእኖን በተመለከተ የስነምግባር ስጋቶችን ያነሳል. በሳይንሳዊ መረጃ ውስንነት፣ ደራሲዎቹ በአነስተኛ የስበት ኃይል እና በጨረር መጋለጥ ውስጥ በማደግ ላይ ባሉ ህጻናት ላይ ሊደርሱ የሚችሉትን አደጋዎች በደንብ ሳይረዱ ስልጣኔን ወደ ህዋ እንዳይዘዋወሩ ያስጠነቅቃሉ። እነዚህ አደጋዎች ሁሉን አቀፍ በሆነ መልኩ ማቃለል እስካልቻሉ ድረስ በህዋ ላይ የሚደረጉ የጅምላ ሰፈራዎች ሥነ ምግባር የጎደላቸው ናቸው ሲሉ ይከራከራሉ።
ዌይነርስሚዝስ በህዋ ላይ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን የሚቆጣጠሩ ደንቦች አለመኖራቸውን በማሳየት ስለ የጠፈር ሰፈራ ህጋዊ ገጽታ ብርሃን ፈነጠቀ። የውጩ ስፔስ ስምምነት የኒውክሌር ጦር መሳሪያዎችን እና የግዛት ይገባኛል ጥያቄዎችን ማሰማራትን የሚከለክል ቢሆንም፣ አካባቢን ለመጠበቅ ወይም ፍትሃዊ የሀብት መጋራትን ለማረጋገጥ ጥብቅ መመሪያዎች የሉም። የመጀመሪያው ትውልድ የጨረቃ አሳሾች የጨረቃን ወለል ማንጠፍ ወይም መጠነ ሰፊ ፕሮጀክቶችን ያለ ህጋዊ ገደቦች ሊያካሂዱ ይችላሉ።
በማጠቃለያው፣ “በማርስ ላይ ያለች ከተማ” ወደ ጠፈር አሰፋፈር ተግዳሮቶች እና እድሎች አንባቢዎችን ወደ መረጃ ሰጭ ጉዞ ይወስዳል። ከምድር በላይ ያሉትን ተግባራዊ እውነታዎች፣እንዲሁም እንደዚህ ያሉ ጥረቶች የሚያጋጥሟቸውን የሞራል እና የህግ ውስብስብ ነገሮች እንድናስብ ያደርገናል። የWeinersmiths ልዩ እይታ በሰው ልጅ የወደፊት ህዋ ላይ ለሚደረገው ቀጣይ ውይይት ጠቃሚ አስተዋፅዖ ያደርጋል።
በየጥ
ጥ፡- የ“A City on Mars” ዋና ትኩረት ምንድን ነው?
መ: "በማርስ ላይ ያለች ከተማ" ዘላቂ የጠፈር ሰፈራዎችን የማቋቋም ተግባራዊ ፈተናዎችን እና ውስብስብ ነገሮችን ይዳስሳል።
ጥ፡- በመጽሐፉ ውስጥ የተገለጹት አንዳንድ ተግዳሮቶች ምንድን ናቸው?
መ፡ መፅሃፉ እንደ የውሃ እጥረት፣ መርዛማ አፈር፣ የግንኙነት መዘግየቶች እና በህዋ ላይ የጨረር መጋለጥን የመሳሰሉ ተግዳሮቶችን ይዳስሳል።
ጥ: ለመኖሪያ ቤት ግንባታ ምን መፍትሄ ቀርቧል?
መ: ዌይነርስሚዝስ በጨረቃ እና በማርስ ላይ የተፈጥሮ ላቫ ቱቦዎችን በመጠቀም የመሬት ውስጥ መዋቅሮችን መገንባትን ይጠቁማሉ።
ጥ፡- በመጽሐፉ ውስጥ ምን ዓይነት የሥነ ምግባር ጉዳዮች ተነስተዋል?
መልስ፡ ደራሲዎቹ በልጆች እድገት ላይ ሊኖሩ ስለሚችሉ አደጋዎች አጠቃላይ ግንዛቤ ሳይኖራቸው ስልጣኔን ወደ ህዋ ስለመዘዋወሩ ጥርጣሬያቸውን ይገልጻሉ።
ጥ፡- በመጽሐፉ ውስጥ ምን ዓይነት የሕግ ጉዳዮች ተብራርተዋል?
መ፡ መፅሃፉ በህዋ ላይ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን የሚቆጣጠሩ ደንቦች አለመኖራቸውን እና አካባቢን ለመጠበቅ እና ፍትሃዊ የሀብት መጋራትን ለማረጋገጥ የሚረዱ መመሪያዎች አለመኖራቸውን አጉልቶ ያሳያል።