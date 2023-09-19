ኮሎምቢያዊ ተመራማሪ ወደ ምድር በተመለሱት የአቧራ ናሙናዎች ውስጥ ከምድር ውጪ ያሉ ቁሳቁሶችን በማጥናት ላይ

ኮሎምቢያዊው ወጣት ተመራማሪ ካሚሎ ጃራሚሎ-ኮርሪያ ከህዋ የተመለሱትን የአቧራ ናሙናዎችን የማጥናት ልዩ እድል ነበረው። ናሙናዎቹ የተሰበሰቡት በጃፓን የጠፈር ኤጀንሲ ሀያቡሳ2 ሚሽን ሲሆን ይህም በአስትሮይድ ላይ ከሮቨሮች የተነሱ ምስሎችን በማሳየት የመጀመሪያው እና የጂኦሎጂካል ናሙናዎችን ወደ ምድር የመለሰ ነው። በወቅቱ የዶክትሬት ዲግሪውን በኑክሌር ኢንጂነሪንግ ሲማር የነበረው ጃራሚሎ-ኮርሪያ ናሙናዎቹን ለመያዝ እና ከአየር ብክለት ለመከላከል የታሸገ ናሙና ካፕሱል ቀርጾ ገንብቷል።
አማካሪዎቹ ካፕሱሉን ተጠቅመው ከምድር ውጭ ያሉ ቁሳቁሶችን ለማጥናት ይቻል እንደሆነ ጠየቁ እና ጃራሚሎ-ኮርሪያ ለናሙና ጥበቃ ጥብቅ መስፈርቶችን ለማሟላት ካፕሱሉን አሻሽሎ ሞከረ። ቡድኑ ከአስትሮይድ Ryugu ናሙናዎች በሁለት ስብስቦች ላይ ጥናቶችን አድርጓል-የግለሰብ ቅንጣቶች እና ጥቃቅን ዱቄቶች። ትንታኔው በመካሄድ ላይ ነው, ነገር ግን ስለ አስትሮይድስ የቦታ የአየር ሁኔታን ስለ አፃፃፍ, ባህሪያት እና ሊሆኑ የሚችሉ መረጃዎችን መረጃ ለማግኘት ይጠብቃሉ.
ጃራሚሎ-ኮርሪያ እንደሚለው አስትሮይድን ማጥናት ለሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች አስፈላጊ ነው. በመጀመሪያ፣ ስለ ሥርዓተ ፀሐይ የመጀመሪያ ደረጃዎች ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ያቀርባሉ እና እሷ እና ፕላኔቷ ምድር እንዴት እንደተፈጠሩ እንዲሁም የሕይወትን አመጣጥ እንድንረዳ ይረዱናል። ሁለተኛ፣ አስትሮይድን ማጥናት የጠፈር የአየር ሁኔታን እና የከባቢ አየር መበከልን ተጽእኖ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ጃራሚሎ-ኮርሪያ ለምርምር ከኮሎምቢያ ወደ አሜሪካ ያደረገው ጉዞ በምርምር አካባቢ እና በሀብቶች ተደራሽነት ላይ ያለውን ልዩነት አጉልቶ ያሳያል። በዩናይትድ ስቴትስ ያሉ ተመራማሪዎች በኮሎምቢያ ካሉት ጋር ሲነፃፀሩ እንደ መሳሪያ ያሉ ሀብቶችን በቀላሉ ማግኘት እንደሚችሉ ጠቁመዋል። ይህም ሆኖ በኮሎምቢያ ያለውን የላብራቶሪውን አቅም ማድነቅ እና ብልሃተኛ መሆንን ተምሯል።
ሌላዋ ኮሎምቢያዊ ተመራማሪ አንድሪያ ጉዝማን ሜሳ ህልሟን በአስትሮፊዚክስ ዘርፍ አሳክታለች። የዶክትሬት ዲግሪዋ ትኩረት ያደረገው ከፀሀይ ስርአታችን ውጪ ያሉትን የፕላኔቶች ከባቢ አየር በማጥናት ላይ ነበር። የማሽን መማሪያ ማዕቀፎችን በመጠቀም የከባቢ አየር ሞዴሎችን ከተመልካች መረጃ ጋር በማነፃፀር ስለ ከባቢ አየር ስብጥር ትንበያ ለመስጠት። ጉዝማን ሜሳ በኮሎምቢያ ውስጥ ያሉ ሴት ሳይንቲስቶች በሀገሪቱ የምርምር ስነ-ምህዳር ላይ እውነተኛ ለውጥ ለማምጣት በማሰብ ታይነትን ለማሳደግ ትልቅ ሚና ነበረው።
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