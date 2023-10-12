Thermal Infrared Satellite HOTSAT-1 የንግድ ሥራዎችን ጀመረ

ቴርማል ኢንፍራሬድ ሳተላይት ኩባንያ ሳተላይት ቩ የመጀመርያው ሳተላይት HOTSAT-1 በተሳካ ሁኔታ ወደ ንግድ ሥራ መሸጋገሯን አስታውቋል። ከስምንት ሳተላይት ህብረ ከዋክብት የመጀመሪያው የሆነው ሳተላይቱ በእንግሊዝ ዲዛይን የተደረገ እና የተሰራው ከሱሪ ሳተላይት ቴክኖሎጂዎች ጋር በመተባበር ነው።
HOTSAT-1 የ 3.5m ጥራት የመሃል ሞገድ የኢንፍራሬድ ምስል ማሳያ በቪዲዮ አቅም ያለው እና ከ 2 ዲግሪ ሴልሺየስ ያነሰ የስሜታዊነት ስሜትን ይይዛል። ይህ የተራቀቀ ቴክኖሎጂ ሳተላይቱ የሎጂስቲክስ ማመቻቸት፣ የአካባቢ እቅድ ማውጣት እና ከኃይል ጋር የተያያዘ ውሳኔ መስጠትን ጨምሮ ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች የሚያገለግሉ ጠቃሚ የሙቀት ምስሎችን እንዲይዝ ያስችለዋል።
ሳተላይት ቩ የዜሮ ኢላማዎችን ለመከታተል አግባብነት ያለው መረጃን በገለልተኛ ደረጃ በማረጋገጥ የአለም ቴርሞሜትር ለመሆን ያለመ ነው። ሳተላይቱ የኢንዱስትሪ ኢነርጂ ብክነትን፣ ብክለትን፣ ሰደድ እሳትን እና የአየር ንብረት ሁኔታዎችን በእውነተኛ ጊዜ በመከታተል የበለጠ ዘላቂ እና ለአየር ንብረት ተከላካይ የሆነ የወደፊት ጥረቶችን መደገፍ ይችላል።
ከተመሠረተበት ጊዜ ጀምሮ፣ ሳተላይት ቩ በአጠቃላይ 30.5 ሚሊዮን ፓውንድ (37.9 ሚሊዮን ዶላር) በቬንቸር ካፒታል የገንዘብ ድጋፍ አግኝቷል። በሰኔ ወር ላይ ኩባንያው እንደ ሞልተን ቬንቸርስ፣ ሴራፊም ስፔስ ኢንቨስትመንት ትረስት ኃ.የተ.የግ.ማ.፣ ሎክሄድ ማርቲን እና የምድር ሳይንስ ፋውንዴሽን ካሉ ግንባር ቀደም ባለሀብቶች በመሳተፍ በS Series A-12.7 የገንዘብ ድጋፍ ተጨማሪ £2 ሚሊዮን ሰብስቧል።
HOTSAT-1 በሰኔ ወር ላይ በ SpaceX Falcon 9 ሮኬት ላይ ከቫንደንበርግ የጠፈር ኃይል ካሊፎርኒያ ጣቢያ ተነስቷል። ወደ ንግድ ሥራ የተደረገው ስኬታማ ሽግግር ለሳተላይት ቩዩ ትልቅ ምእራፍ የሚያመለክት ሲሆን ኩባንያው ለፕላኔቷ መሻሻል የላቀ የጠፈር ቴክኖሎጂን ለመጠቀም ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
በአጠቃላይ የHOTSAT-1 መግቢያ የሙቀት ኢንፍራሬድ ኢሜጂንግ እና የመረጃ ትንተና በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ያሉ ወሳኝ ተግዳሮቶችን ለመፍታት እና ለቀጣይ ዘላቂ እና ለአየር ንብረት መቋቋም የሚችል የወደፊት አስተዋፅኦ ለማድረግ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
ምንጭ፡- ይህ ይዘት በ satnews.com መጣጥፍ ላይ የተመሰረተ ነው።