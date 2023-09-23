ይህች ፕላኔት በክረምት ዝናብ ወቅት በከበሩ ድንጋዮች ይዘንባል

ማለቂያ በሌለው ህዋ ላይ ድንቆች በተገኙበት የውጪው ዓለም፣ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በቅርቡ አንድ ትልቅ ግኝት ወስደዋል። ከፀሀይ ስርዓታችን ማዶ የምትገኝ ፕላኔት፣ WASP-121b በመባል የምትታወቀው፣ ለየት ያለ ክስተት ትኩረትን ስቧል - የከበሩ ድንጋዮችን ይዘንባል። ይህ አስደናቂ ግኝት የማሳቹሴትስ የቴክኖሎጂ ተቋም ተመራማሪዎች የናሳውን ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ በመጠቀም ነው።
WASP-121b፣ ከጁፒተር የሚበልጥ፣ በአስተናጋጁ ኮከቡ ዙሪያ በፍጥነት ይንቀሳቀሳል፣ ለኮከቡ ካለው ቅርበት የተነሳ አንድ ምህዋር በ30 ሰአት ብቻ ያጠናቅቃል። ከምድር በ850 የብርሀን አመታት ርቀት ላይ የምትገኘው ይህች ፕላኔት ብዙ ጊዜ “ትኩስ ጁፒተር” ተብላ ትጠራለች። ይሁን እንጂ ለየት የሚያደርገው በቀን-ሌሊት ወሰን ላይ የሚታየው ያልተለመደ ክስተት ነው.
ጥናቱ የጀመረው የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በቀን እና በምሽት መካከል ባለው የሽግግር መስመር ላይ ልዩ እንቅስቃሴን በWASP-121b ላይ ሲመለከቱ ነው። ቀደም ሲል የተደረጉ ምልከታዎች ቲታኒየም በከባቢ አየር ውስጥ አለመኖሩን ያሳያሉ, የኬሚካል ዘመዱ ቫናዲየም አለ. እነዚህ ሁለት አካላት ተመሳሳይነት ስላላቸው ይህ አለመመጣጠን ጥያቄዎችን አስነስቷል።
የማክስ ፕላንክ የስነ ፈለክ ጥናት ተቋም ሚካል-ኢቫንስ ተጨማሪ ምርመራ አስደናቂ የሆነ መገለጥ አሳይቷል። በፕላኔቷ የምሽት ክፍል ላይ ያለው ከፍተኛ የሙቀት መጠን ከፍተኛ ጠብታ ያስከትላል ፣ በዚህም ምክንያት የታይታኒየም እና አሉሚኒየምን ያካተተ ዝናብ። አልሙኒየም እንደ ክሮምየም፣ ብረት እና ታይታኒየም ካሉ ንጥረ ነገሮች ጋር ሲዋሃድ እንደ ሩቢ እና ሰንፔር ያሉ ውድ የከበሩ ድንጋዮች ይለወጣል።
በWASP-121b ላይ የከበረ ድንጋይ ዝናብ መገኘቱ በኮስሞስ ውስጥ ስላለው ልዩነት እና ውበት ያለንን ግንዛቤ ያሰፋዋል። በህዋ ላይ ለመገለጥ የሚጠብቁትን ምስጢራት ለማስታወስ ያገለግላል።
ምንጮች:
- ፊዚክስ ዓለም;
- ዊኪሚዲያ ኮመንስ፡