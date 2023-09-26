የህንድ ጨረቃ ላንደር መነቃቃት ተስፋዎች እየቀነሱ ይሄዳሉ

የህንድ ጨረቃ ላንደር ቪክራም እና ፕራግያን ሮቨር በኦገስት ወር በጨረቃ ደቡብ ዋልታ ላይ ታሪካዊ ማረፊያ ያደረጉ ሲሆን ከቀዝቃዛው የጨረቃ ምሽት ለመትረፍ ወደ መዝጋት ሁነታ ከገቡ በኋላ ግንኙነታቸውን እንደገና መፍጠር አልቻሉም። የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) መጀመሪያ ላይ የጠፈር መንኮራኩሩ በሴፕቴምበር 22 አካባቢ የጨረቃ ምሽት ሲያልቅ እንደሚነቃ ተስፋ አድርጎ ነበር, ይህም የፀሐይ ፓነሎች ባትሪዎቹን እንዲሞሉ ያስችላቸዋል.
ሆኖም፣ በ ISRO ውስጥ ያሉ ሳይንቲስቶች ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ከላንደር እና ሮቨር ጋር ግንኙነት መፍጠር አልቻሉም፣ ይህም የመነቃቃት ተስፋ እየደበዘዘ ነው። በጨረቃ ላይ ያለው የቅዝቃዜ ሙቀት ትልቅ ፈተና ነው, መሳሪያዎቹ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎችን የመቋቋም እድል 50% ብቻ ነው. ይህ መሰናክል ቢሆንም፣ ISRO የሚቀጥለው የጨረቃ ጀምበር ስትጠልቅ እስከ ሴፕቴምበር 30 ድረስ ግንኙነት ለመመስረት ጥረቱን ለመቀጠል አቅዷል።
የቪክራም እና የፕራግያን እጣ ፈንታ እርግጠኛ ባይሆንም፣ ISRO የቻንድራያን-3 ተልእኮ ተቀዳሚ አላማዎቹን በማሳካት ጉልህ ስኬት እንደነበረው አፅንዖት ሰጥቷል። ህንድ የጨረቃ ደቡብ ዋልታ ክልልን በመድረስ የመጀመሪያዋ ሀገር እና በጨረቃ ላይ በተሳካ ሁኔታ በማረፍ አራተኛዋ ሀገር ሆናለች ፣ ይህም በህዋ ምርምር ውስጥ የመሪነት ቦታዋን አጠናክራለች።
የፕራግያን ሮቨር ለሳምንት ያህል የጨረቃን ወለል ላይ ባደረገው አሰሳ ጠቃሚ ግኝቶችን አድርጓል። በጨረቃ ላይ እንደ ሰልፈር፣ ብረት እና ኦክሲጅን ያሉ ንጥረ ነገሮች መኖራቸውን አረጋግጧል፣ ጠቃሚ ምስሎችን እና መረጃዎችን ወደ ምድር መልሷል። ላንደር እና ሮቨር ባይነቁ እንኳን ህንድ በጨረቃ አሰሳ ላስመዘገበቻቸው ስኬቶች ተምሳሌታዊ ተወካዮች ሆነው በጨረቃ ላይ ይቆያሉ።
ምንጮች:
- ISRO