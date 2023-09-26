የISRO Chandrayaan-3 ተልዕኮን እንደገና ለማግበር እየደበዘዘ ይሄዳል

ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨርን ጨምሮ የISRO ቻንድራያን-3 ተልዕኮን እንደገና የማንቃት ተስፋ መጥፋት ጀምሯል በሴፕቴምበር 22 ከጨረቃ ፀሐይ መውጫ ጀምሮ እንቅስቃሴ-አልባ ሆነው በመቆየታቸው። የእንቅልፍ ሁነታ" ተልእኮውን ለማራዘም ሳይንሳዊ ተግባራቶቹን ካጠናቀቀ በኋላ. ነገር ግን፣ በጨረቃ የምሽት ሁኔታዎች፣ እንደ ሃይል መጥፋት እና ከፍተኛ ቅዝቃዜ ያሉ ተግዳሮቶች የኤሌክትሮኒካዊ ጉዳት ሊያደርሱ ይችላሉ።
የISRO ሊቀመንበር ኤስ ሶማናት እንዳሉት ሳይንቲስቶች እንደገና እንዲነቃቁ ተስፋ በማድረግ ለ14 የምድር ቀናት የሚቆየውን ሙሉውን የጨረቃ ቀን እንደሚጠብቁ ተናግረዋል። ዋናው ዓላማ በቦታው ላይ ተጨማሪ ሙከራዎችን ለማካሄድ እድል ማግኘት ነው.
የቻንድራያን-3 ተልዕኮ፣ የቻንድራያን-2 ተልእኮ፣ የህንድ ቀጣይ የጨረቃ ፍለጋ ጉልህ እርምጃ ነው። ተልዕኮው የጨረቃን ገጽታ የበለጠ ለማጥናት እና ስለ ጂኦሎጂ እና ከባቢ አየር የበለጠ መረጃ ለመሰብሰብ ነው. ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር የተልእኮው ወሳኝ አካላት ናቸው፣ ላንደር ለተልዕኮው በጨረቃ ላይ ለሚደርሰው ለስላሳ ማረፊያ እና ሮቨር በቦታው ላይ ሙከራዎችን የሚያደርግ ነው።
በተልዕኮው የመጀመሪያ ምዕራፍ ቪክራም ላንደር የግንኙነት ችግር አጋጥሞታል እና በሴፕቴምበር 2019 በጨረቃ ላይ ወድቆ ወደቀ። ይህ መሰናክል ቢኖርም የቻንድራያን -2 ተልእኮ አሁንም ከፊል ስኬት አስመዝግቧል። ስለ ጨረቃ መረጃ.
የISRO ሳይንቲስቶች እና መሐንዲሶች ካለፈው ተልዕኮ ተግዳሮቶች ለመማር እና ለቻንድራያን-3 የበለጠ ጠንካራ የጠፈር መንኮራኩር ለመንደፍ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሲሰሩ ቆይተዋል። ከጨረቃ ፀሐይ መውጣት በኋላ የተልእኮውን ክፍሎች እንደገና ማደስ እንደ አዎንታዊ ምልክት ታይቷል. ይሁን እንጂ የጨረቃ ምሽት አስቸጋሪ ሁኔታዎች የሌንደር እና የሮቨር ስራን ያበላሹት ይመስላል.
የመልሶ ማነቃቃቱ ተስፋ እየደበዘዘ ቢሆንም፣ የቻንድራያን-3 ተልእኮ የህንድ የጠፈር ፍለጋ አቅሞችን ለማሳደግ አስተዋፅዖ አድርጓል። ሳይንቲስቶቹ የወደፊት የጨረቃ ተልእኮዎችን የበለጠ ለማጣራት እና ለማሻሻል ከተልዕኮው የተገኙትን መረጃዎች እና ልምዶች ይመረምራሉ. ቻንድራያን-3 መሰናክሎች አጋጥመውት ሊሆን ይችላል፣ነገር ግን የሕንድ የጠፈር ኤጀንሲ ስለጨረቃ እና ከዚያም በላይ የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት እያደረገ ያለውን ቁርጠኝነት እና ግስጋሴ የሚያሳይ ነው።
ምንጮች:
- TOI. ውስጥ