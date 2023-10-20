በቺሊ ውስጥ ያሉ አዳዲስ ደረጃዎች የብርሃን ብክለትን ለመቀነስ እና ጨለማን ለመጠበቅ ዓላማ ያደርጋሉ

ቺሊ ልዩ በሆነ የከዋክብት እይታ ትታወቃለች፣ የአታካማ በረሃ በጠራራ ሰማይ እና በትንሹ የብርሃን ብክለት ምክንያት ለዋክብት ተመራማሪዎች በጣም ጥሩ ስፍራዎች አንዱ ነው። እነዚህን ጨለማ ሰማያት ለሥነ ፈለክ ጥናት ለመጠበቅ እና የብርሃን ብክለት በሰው ጤና እና ብዝሃ ሕይወት ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት ለመቅረፍ የቺሊ የአካባቢ ጥበቃ ሚኒስቴር አዲስ ብሔራዊ የመብራት ደረጃ አስተዋውቋል።
ቀደም ሲል በቺሊ ውስጥ ዋና ዋና ታዛቢዎችን የሚያስተናግዱ ክልሎች የጠቆረውን ሰማይ ደረጃቸውን ለመጠበቅ የተወሰኑ የብርሃን ደንቦች ነበሯቸው። አሁን፣ እነዚህ መመዘኛዎች ኃላፊነት የሚሰማቸው እና ቀጣይነት ያለው የውጭ ብርሃን ልምዶችን ለማስተዋወቅ በተቀረው የአገሪቱ ክፍል እየተስፋፋ ነው።
አዲሱ የመብራት ደረጃ የሚያተኩረው ከኃይለኛ ሰማያዊ ብርሃን ወደ ለስላሳ የአምበር ቀለሞች በማሸጋገር የውጭ ብርሃንን ማሻሻል ላይ ነው። ይህ ለውጥ በሰው ጤና ላይ እንደ ውፍረት፣ ድብርት እና አንዳንድ የካንሰር አይነቶች ያሉ አሉታዊ ተጽእኖዎችን ለመቀነስ ይረዳል። በተጨማሪም ፣ የበራ ማስታወቂያ በእኩለ ሌሊት እና በ 7 ጥዋት መካከል መጥፋት አለበት ፣ ይህም የንግድ መብራቶች ወሳኝ በሆኑ የምሽት ሰዓታት ውስጥ ለብርሃን ብክለት አስተዋጽኦ እንዳያደርጉ ያረጋግጡ ።
ከሰው ጤና ባሻገር፣ አዲሱ ናሽናል የመብራት ስታንዳርድ የብርሃን ብክለት በብዝሀ ህይወት ላይ ያለውን ተጽእኖ ይገነዘባል። ሰው ሰራሽ ብርሃን የነፍሳት የአበባ ዘር እና የባህር ወፎችን ጨምሮ የምሽት ዝርያዎችን ባህሪ ይረብሸዋል. የነፍሳት ብናኞች በጨረቃ ብርሃን እና በከዋክብት ብርሃን ላይ ተመርኩዘው ለአሰሳ፣ እና የብርሃን ብክለት ግራ ያጋባና ግራ ያጋባቸዋል፣ ይህም የእጽዋት የአበባ ዱቄት እና የሰብል እንክብካቤን ይጎዳል። በተመሳሳይ የቺሊ፣ ኢኳዶር እና ፔሩ ተወላጅ የሆነው የማርክሃም አውሎ ነፋስ ፔትሬል በብርሃን ብክለት ምክንያት አደጋ ተጋርጦበታል። እነዚህ አእዋፍ የጨረቃን እና የከዋክብትን ብርሃን በመጠቀም ወደ መራቢያ ቦታቸው ሲሄዱ ነገር ግን የከተማ መብራት ብዙ ጊዜ ግራ ያጋባቸዋል ይህም ስኬታማ ስደትን ይከላከላል።
አዲሱ ብሄራዊ የመብራት ደረጃ በዱር አራዊት ላይ የሚደርሰውን አሉታዊ ተፅእኖ ለመቀልበስ እና ለጥበቃ ጥረቶች አስፈላጊ ቦታዎችን ለመጠበቅ ያለመ ነው። ጥንካሬን፣ የቀለም ሙቀትን እና የጊዜ ገደቦችን በመተግበር ቺሊ ምክንያታዊ እና ዘላቂ የሆነ የሰው ሰራሽ ብርሃን አጠቃቀምን እና አካባቢን እና የሰውን ደህንነት ለመጠበቅ ትፈልጋለች።
ከእነዚህ ጥቅሞች በተጨማሪ አዲሱ ደንቦች የበርካታ ታዛቢዎች መኖሪያ የሆነውን የቺሊ የጨለማ ሰማይ መቅደስ ጥበቃን ያረጋግጣል። የብርሃን ብክለት መጨመር በረጅም ጊዜ ውስጥ የስነ ፈለክ ምልከታዎችን ተግባራዊ ለማድረግ ከፍተኛ አደጋን ይፈጥራል. ለጨለማ ሰማይ ጥበቃ ቅድሚያ በመስጠት ቺሊ የስነ ፈለክን አስፈላጊነት እና አጽናፈ ሰማይን ለመረዳት ያለውን አስተዋፅዖ እውቅና ሰጥቷል።
ምንጮች፡ Fundación Cielos de Chile, የቺሊ የአካባቢ ጥበቃ ሚኒስቴር