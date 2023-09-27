ያልተለመደ ቀይ አውሮራ ሰማያትን ያበራል።

በሴፕቴምበር 24፣ ብርቅዬ ቀይ አውሮራ በሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ በኩል የሌሊት ሰማይን አበራ፣ እስከ ደቡብ ፈረንሳይ እና ካንሳስ ድረስ ደረሰ። ይህ አስደናቂ የመብራት ማሳያ የተከሰተው ከፀሐይ በመጣው ኃይለኛ የጂኦማግኔቲክ አውሎ ነፋስ የተነሳ ነው። አረንጓዴ እና ቀይ አውሮራስ የተፈጥሮ ክስተቶች ናቸው ከፀሀይ የሚሞሉ ቅንጣቶች ከምድር ከባቢ አየር ውስጥ ካሉ ሞለኪውሎች ጋር ሲገናኙ እና ብርሃን ሲፈነጥቁ ይከሰታሉ።
በጣም የተለመዱት አውሮራዎች በከባቢ አየር ውስጥ ባለው የኦክስጂን አተሞች ብርሃን በመልቀቃቸው ምክንያት አረንጓዴ መጋረጃዎች ናቸው። ከፍተኛ ፍጥነት ያለው ኤሌክትሮኖች ከናይትሮጅን አተሞች እና ionዎች ጋር ሲጋጩ የብሉዝ እና ሮዝ ቀለም እንዲለቁ ሊያደርግ ይችላል, ይህም ድብልቅ ለስላሳ ወይን ጠጅ ጠርዝ ይፈጥራል. ቀይ የጠለቀ የብርሃን ጅራቶች በተቃራኒው የሚከሰቱት በከፍታ ቦታ ላይ ባሉ የኦክስጂን አተሞች ነው። እነዚህ ቀይ አውሮራዎች በብዛት የሚታዩት ኃይለኛ በሆነ የፀሐይ አውሎ ንፋስ ወቅት ነው።
ኤክስፐርቶች በሴፕቴምበር 24 ላይ የፀሐይ አውሎ ንፋስ እንደሚመጣ ተንብየዋል, ነገር ግን ተፅዕኖው ከተጠበቀው በላይ ጠንካራ ነበር. ቀይ አውሮራ ለመጀመሪያ ጊዜ ከአውሮፓ በላይ ታየ ፣ በስኮትላንድ ፣ አይስላንድ እና ኔዘርላንድስ አስደናቂ ታዛቢዎች። በኋላ ላይ፣ በካንሳስ እና በነብራስካ የሚኖሩ ሰዎች አስፈሪውን ብርሃን ሲመለከቱ ወደ ሰሜን አሜሪካ አመራ። የአውሮራ ጥንካሬ የቀለሙን ግልጽነት የሚወስን ሲሆን ጠንከር ያሉ ማሳያዎች ወደ ባንድ በመስበር እና በሌሊት ሰማይ ላይ ሲርመሰመሱ።
ይህ አመት በተለይ ለአውሮራ አሳዳጆች አስደሳች ነበር። ብርቅዬውን ቀይ አውሮራ ጨምሮ የሰሜኑ መብራቶች በርካታ አስገራሚ ማሳያዎች ታይተዋል። የጨመረው የፀሐይ እንቅስቃሴ፣ የ11-ዓመት የፀሐይ ዑደት አካል፣ ለእነዚህ አስደናቂ ክስተቶች አስተዋፅዖ አድርጓል። የሳይንስ ሊቃውንት ፀሐይን ሊፈነዱ የሚችሉ ፍንዳታዎች እና በምድር መግነጢሳዊ መስክ ላይ የሚያሳድሩትን ተጽዕኖ ይከታተላሉ።
ስለ ቀይ አውሮራ መመስከር አስደናቂ ገጠመኝ ነው፣ ይህም የፕላኔታችንን እና ከዚያ በላይ ያሉትን ጽንፈ ዓለማት አስደናቂ ነገሮች ያስታውሰናል። ስለዚህ፣ አውሮራ አሳዳጅ ከሆንክ፣ ለሚመጡት ተጨማሪ አስገራሚ የብርሃን ትዕይንቶች ይከታተሉ።
ምንጮች:
- EarthSky - https://twitter.com/earthskyscience/status/1441547114171608576
- ክሪስቶፈር ፕሮበርት - https://twitter.com/tophe_probert/status/1441464674901134849
- Rj Roldan ™ - https://twitter.com/rjayroldan/status/1439408655765992448
- Darth thromBOOzyt - https://twitter.com/krasmanalderey/status/1441359180396373505
- ሬይመንድ ካምስታራ - https://twitter.com/kamstra_raymond/status/1441595872398826497
- ስቴቮ ሆዌልስ - https://twitter.com/Stevo_SnakeDR/status/1441612538653765122