ታሪካዊ የንፋስ መሿለኪያ ፋሲሊቲ የናሳን የማርስ አሴንት ተሽከርካሪ ሮኬትን ይፈትሻል

የናሳ የማርስ አሴንት ተሽከርካሪ (MAV) ቡድን በናሳ ማርሻል የጠፈር የበረራ ማዕከል የንፋስ መሿለኪያ ሙከራን በቅርቡ አጠናቋል። ተቋሙ የአፖሎ ፕሮግራምን ጨምሮ ለናሳ ተልእኮዎች አስተዋጽዖ የማድረግ ረጅም ታሪክ አለው። አሁን ከማርስ የመጀመሪያውን የሮኬት ምጥቅ ለማዘጋጀት ወሳኝ ሚና እየተጫወተ ነው።
ከጁላይ 10-15 የተደረገው ሙከራ በ3D የታተሙ የኤምኤቪ ሞዴሎችን በመጠቀም የኤሮአኮስቲክ መረጃ መሰብሰብን ያካትታል። ግቡ የኤምኤቪን ዲዛይን ተለዋዋጭነት ለመረዳት እና ኤሮዳይናሚክስን፣ አፈፃፀሙን፣ የቁጥጥር አቅሙን እና መጫኑን ማሻሻል ነበር።
በማርሻል ያለው የንፋስ ዋሻ 24 ኢንች ርዝማኔ እና 14 ኢንች ቁመት እና ስፋት ብቻ ነው ነገር ግን እስከ Mach 5 (ወደ 3,800 ማይል በሰአት) ከፍተኛ ፍጥነትን ማሳካት ይችላል። እንደ ሬድስቶን፣ ጁፒተር-ሲ እና ሳተርን ያሉ ታዋቂ ሮኬቶችን እንዲሁም የጠፈር መንኮራኩር እና የጠፈር ማስጀመሪያ ሲስተም (SLS) ንድፎችን በመሞከር ረገድ ትልቅ እገዛ አድርጓል።
በንፋስ መሿለኪያ ሙከራ ወቅት የአየር ፍሰት በተሽከርካሪው መዋቅር ላይ ያለውን ተጽእኖ ለማጥናት የኤምኤቪ መለኪያ ሞዴሎች በበርካታ ማዕዘኖች ተፈትነዋል። ቡድኑ የተዘበራረቀ ፍሰት፣ የድንጋጤ መወዛወዝ እና የግፊት መወዛወዝ የተሽከርካሪውን አፈጻጸም ሊጎዱ የሚችሉ ቦታዎችን ፈልጎ ነበር።
MAV በናሳ እና በአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ESA) መካከል በሳይንሳዊ መንገድ የተመረጡ ናሙናዎችን ከማርስ በ2030ዎቹ መጀመሪያ ወደ ምድር ለማምጣት የጋራ ተልዕኮ አስፈላጊ አካል ነው። ኤምኤቪ የማርስ ሮክ እና የአፈር ናሙናዎችን የያዙ ቱቦዎች በማርስ ዙሪያ ምህዋር ውስጥ ይሸከማሉ፣ ከዚያም ወደ Earth Return Orbiter የጠፈር መንኮራኩር ይተላለፋሉ።
ከነፋስ መሿለኪያ ሙከራ የተሰበሰበው መረጃ ከሌሎች ትንታኔዎች ጋር ቡድኑ ኤምኤቪ ከሌላ ፕላኔት ላይ የጀመረ የመጀመሪያው ተሽከርካሪ ሆኖ የሚያጋጥመውን አካባቢ በተሻለ ሁኔታ እንዲረዳ ይረዳዋል።
የንፋስ መሿለኪያ ሙከራን በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቅ በኤምኤቪ እና በማርስ ናሙና መመለሻ ዘመቻ እድገት ውስጥ ወሳኝ ምዕራፍ ነው። ይህ ዘመቻ በ NASA's Perseverance rover የተሰበሰቡ ናሙናዎችን ሰርስሮ ለማውጣት እና በምድር ላይ የላቀ መሳሪያ በመጠቀም ለማጥናት ያለመ ነው። ናሙናዎቹ የማርስን ቀደምት ዝግመተ ለውጥ ለመግለጥ እና በፕላኔታችን ላይ የጥንት ጥቃቅን ተህዋሲያን ሊኖሩ ስለሚችሉበት ሁኔታ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
MAV የሚተዳደረው በማርሻል ነው እና ወደ ማርስ የሁለት አመት ጉዞ በናሙና መልሶ ማግኛ ላንድር ላይ ይጀምራል። ናሙናዎቹን ከሰበሰበ በኋላ፣ MAV ከማርስ ተነስቶ ወደ ምህዋር ይሄዳል፣ እዚያም የምድር መመለሻ ኦርቢተር የናሙና መያዣውን ይይዛል።
ናሙናዎቹ እ.ኤ.አ. በ2030ዎቹ መጀመሪያ ላይ ወደ ምድር ይመጣሉ ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ይህም በህዋ ምርምር እና ሳይንሳዊ ምርምር ከፍተኛ ስኬትን ያሳያል።
ምንጭ፡ ናሳ፣ በሴፕቴምበር 25፣ 2023 ከhttps://phys.org/news/2023-09-historic-tunnel-facility-nasa-mars.html የተወሰደ