ናሳ የአስትሮይድ ቤንኑ የመጀመሪያ ናሙናዎችን ይፋ አደረገ

ናሳ በጠፈር መንኮራኩር ኦሳይረስ-ሬክስ ወደ ምድር ተመልሶ የመጣውን የአስትሮይድ ቤንኑ የመጀመሪያ ናሙናዎችን በተሳካ ሁኔታ አሳይቷል። ናሙናዎቹ በመጀመሪያ እንደተጠበቀው ጉልህ ላይሆኑ ቢችሉም፣ አሁንም በህዋ ምርምር ውስጥ ትልቅ ስኬትን ያመለክታሉ።
በተልዕኮው ውስጥ የተሳተፉት ሳይንቲስቶች በመጀመሪያ አላማቸው ቢያንስ አንድ ኩባያ በካርቦን የበለፀጉ የአስትሮይድ ቅንጣቶችን ከቤኑ ለመሰብሰብ ነበር። ነገር ግን፣ የተገኙት ናሙናዎች በዋነኛነት ጥቁር ብናኝ እና ፍርስራሾችን ያቀፈ ነው። ምንም ይሁን ምን፣ ይህ ከአስትሮይድ ወደ ምድር የተመለሱት እጅግ በጣም ብዙ ቁሳቁሶችን ያሳያል።
በአሪዞና ዩኒቨርሲቲ ዋና ሳይንቲስት የሆኑት ዳንቴ ላውሬታ፣ እድገቱ አዝጋሚ መሆኑን አምነዋል፣ ነገር ግን ቡድኑ የተሰበሰቡትን ናሙናዎች የማጥናት ሂደቱን ከወዲሁ ጀምሯል። ተስፋው እነዚህ ቁሳቁሶች ስለ ስርዓታችን አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ እና በምድር ላይ ስላለው ሕይወት አመጣጥ ፍንጭ ይሰጣሉ።
የኦሳይረስ-ሬክስ የጠፈር መንኮራኩር ከቦታው አቧራ እና ድንጋይ ለመሰብሰብ ወደ ቤንኑ ተላከ። ከተሳካ ተልዕኮ በኋላ, የጠፈር መንኮራኩሩ በተሰበሰበው ቁሳቁስ ወደ ምድር በሰላም ተመለሰ. ናሳ ስለ ተልእኮው ብዙ ምስሎችን እና መረጃዎችን ለቋል፣ ይህም ህዝበ ህዋ ላይ በዚህ አስደናቂ ስኬት እንዲደነቅ አስችሎታል።
ይህ ወሳኝ ምዕራፍ ናሳ አጽናፈ ዓለማችንን በመረዳት እና የሰውን ፍለጋ ድንበሮችን በመግፋት ረገድ ያደረጋቸውን ጉልህ እመርታዎች ያሳያል። እንዲሁም ከምድር በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮች ርቀው የሚገኙትን የሰማይ አካላትን በማጥናት ውስጥ ያሉትን ግዙፍ ተግዳሮቶች እና ውስብስብ ነገሮች ለማስታወስ ያገለግላል።
ምንጮች:
- ናሳ የፀሐይ ስርዓት የትዊተር መለያ
– ከናሳ ጋዜጣዊ መግለጫ