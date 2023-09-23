የኦሲሪስ-ሬክስ የጠፈር ምርምር እሁድ በዩታ በረሃ ሊያርፍ ሲዘጋጅ የናሳ ታላቅ ተልዕኮ የአስትሮይድ ናሙናን ሰርስሮ ወደ ምድር ለማምጣት ወደ አደገኛ መደምደሚያው ተቃርቧል። ከእንደዚህ አይነት ተልእኮ የተገኘ ትልቁ ሊሆን የሚችለው ናሙና ስለ ስርአታችን አመሰራረት እና በምድር ላይ ስላለው ህይወት አመጣጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ተብሎ ይጠበቃል።
እ.ኤ.አ. በ 2016 የተጀመረው OSIRIS-REx መፈተሻ ናሙናውን የሰበሰበው ቤንኑ ከተባለው አስትሮይድ የዛሬ ሶስት አመት ገደማ በፊት ነው። ንክኪው በእሁድ ጠዋት በዩታ በሚገኝ የሙከራ ቦታ ላይ የታቀደ ሲሆን ናሙናውን የያዘው ካፕሱል ከምድር በ67,000 ማይል ርቀት ላይ ይለቀቃል።
የመጨረሻው የካፕሱሉ ወደ ምድር ከባቢ አየር መውረድ 13 ደቂቃ የሚቆይ ሲሆን በዚህ ጊዜ ከፍተኛው የሙቀት መጠን 5,000 ዲግሪ ፋራናይት ይደርሳል። ሁሉም ነገር በእቅዱ መሰረት ከሆነ, ካፕሱሉ በፓራሹት በመጠቀም በበረሃው ወለል ላይ ለስላሳ ማረፊያ ያመጣል.
250 ስኩዌር ማይል የሚሸፍነውን ለማረፊያ የታለመውን ቦታ መምታት የቅርጫት ኳስ ሜዳውን ዳርት መወርወር እና ቡልሴይ ከመምታት ጋር እኩል ነው ሲሉ የናሳ ኦሲሪስ-ሬክስ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ሪች በርንስ ተናግረዋል ። ሆኖም ተልእኮው ከአደጋዎች የጸዳ አይደለም፣ እና ቡድኖች የአስትሮይድ ቁሳቁሱን መጠበቁን ለማረጋገጥ ለ “ከባድ ማረፊያ ሁኔታ” ዝግጅት አድርገዋል።
ካፕሱሉ መሬት ላይ ከዋለ በኋላ ስለ ሁኔታው ይመረመራል ከዚያም ወደ ጊዜያዊ ንጹህ ክፍል ይጓጓዛል. በማግሥቱ ናሙናው በሂዩስተን ቴክሳስ ወደ ሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ይጓዛል፤ እዚያም በሳይንቲስቶች ተተነተነ።
ናሳ በጥቅምት 11 በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ የመጀመሪያውን ውጤት ያሳውቃል ተብሎ ይጠበቃል። ይህ ተልዕኮ ናሳ የአስትሮይድ ናሙናን ወደ ምድር ለማምጣት ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሞክር የሚያመለክት ሲሆን ስለ ስርአታችን አመሰራረት እና ስለሚቻልበት ሁኔታ ወሳኝ መረጃ ሊሰጥ ይችላል። ከምድር በላይ የሕይወት.
ምንጮች፡- ናሳ
ትርጓሜዎች
– OSIRIS-REx፡ የናሳ የጠፈር ምርምር እ.ኤ.አ. በ2016 የተጀመረው ከአስትሮይድ ቤንኑ ናሙና ለመሰብሰብ ነው።
– ቤኑ፡ በ500 ሜትር ዲያሜትሩ በፀሐይ ዙሪያ የሚዞር እና በየስድስት ዓመቱ ወደ ምድር የሚቀርበው አስትሮይድ ነው።
- ካፕሱል፡ ወደ ምድር ለመመለስ የአስትሮይድ ናሙና የተከማቸበት መያዣ።
– ፓራሹት፡- በማረፊያ ጊዜ የካፕሱሉን ቁልቁለት ለመቀነስ የሚያገለግሉ መሳሪያዎች።
- "የጠንካራ ማረፊያ ሁኔታ"፡ የናሙና ካፕሱል በቂ ያልሆነ ማረፊያ ያጋጠመበት ሁኔታ ግን የአስትሮይድ ቁሶችን ለመጠበቅ እርምጃዎች ተወስደዋል።
– ጆንሰን የጠፈር ማእከል፡ ናሙናው የሚመረመርበት እና የሚጠናበት በሂዩስተን፣ ቴክሳስ የሚገኘው የናሳ ማእከል ነው።
- የፀሐይ ስርዓት፡- በፀሐይ ዙሪያ የሚሽከረከሩ የፕላኔቶች፣ ጨረቃዎች፣ አስትሮይድ እና ሌሎች የሰማይ አካላት ስብስብ።
ምንጮች:
– ናሳ፡ https://www.nasa.gov/feature/nasa-to-attempt-first-controlled-flight-on-mars-as-soon-as-monday
- Space.com፡ https://www.space.com/osiris-rex-asteroid-sample-return-landing-date