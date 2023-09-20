እጅግ ጥንታዊው የእንጨት መዋቅር ተገኘ፡ የላቀ የአያት ቅድመ አያቶች ስልጣኔ?

አርኪኦሎጂስቶች ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጉ ዓመታትን ያስቆጠረ ጥንታዊ የእንጨት መዋቅር በቅርቡ አንድ ትልቅ ግኝት ወስደዋል። ይህ ግኝት ቅድመ አያቶቻችን ቀደም ሲል ከሚያምኑት እጅግ የላቁ እንደነበሩ ይጠቁማል። አስደናቂው መዋቅር በዛምቢያ ካላምቦ ፏፏቴ ከታንዛኒያ ጋር ድንበር አቅራቢያ የተገኘ ሲሆን በልዩ ሁኔታ የተጠበቀ ነው። ዘመዶቻችንን ከውኃው በላይ ያቆየው መድረክ፣ የእግረኛ መንገድ ወይም ከፍ ያለ መኖሪያ እንደሆነ ይታመናል።
እንጨቱ የተቆራረጡ ምልክቶችን ይይዛል, ይህም አወቃቀሩን ለመፍጠር ጥንታዊ መሳሪያዎች ሁለት ትላልቅ እንጨቶችን ለመቀላቀል ጥቅም ላይ እንደዋሉ ያመለክታል. ከእንጨት የተሠራው መድረክ በተጨማሪ የእንጨት መሳሪያዎች ስብስብ, ሽብልቅ እና መቆፈሪያን ጨምሮ, በቦታው ተገኝተዋል. ይህ ግኝት ቅድመ አያቶቻችን እንጨትን ለእሳት ማስነሳት ወይም አደን ላሉ ዓላማዎች ብቻ ይጠቀሙበታል የሚለውን አስተሳሰብ ይፈታተናል።
የጥናቱ መሪ እና የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ አርኪኦሎጂስት ላሪ ባርሃም ይህ ግኝት ስለ አባቶቻችን ያለውን አመለካከት እንደለወጠው ተናግሯል። አካባቢያቸውን ለመለወጥ እና አዲስ ነገር ለመፍጠር ችሎታ እንዳላቸው አሳይቷል. ባርሃም ይህ ከፍተኛ የአብስትራክት አስተሳሰብ እና ምናልባትም የቋንቋ ችሎታን እንደሚያመለክት ያምናል።
አወቃቀሩ እ.ኤ.አ. በ2019 በካላምቦ ወንዝ አቅራቢያ 235 ሜትር ከፍታ ካለው ፏፏቴ በላይ በተደረጉ ቁፋሮዎች የተገኘ ዕድል ነው። በፏፏቴው ላይ ያለው ከፍተኛ የውኃ መጠን የእንጨት መዋቅር ለብዙ መቶ ዘመናት እንደጠበቀው ይታመናል. ከጥንት እንጨት ጋር የተያያዙ ግኝቶች ለወደፊት ትውልዶች ብዙ ዱካዎችን ሳያስቀሩ የመበስበስ ዝንባሌው እምብዛም አይገኙም።
የአወቃቀሩን እድሜ በትክክል ለመወሰን ተመራማሪዎች luminescence የፍቅር ጓደኝነት የሚባል አዲስ ዘዴ ተጠቀሙ, ይህም ማዕድናት ለፀሐይ ብርሃን የተጋለጡበትን የመጨረሻ ጊዜ ይለካሉ. ይህ አወቃቀሩ ከሆሞ ሳፒየንስ ዝግመተ ለውጥ ቀደም ብሎ ቢያንስ 476,000 ዓመታት ያስቆጠረ መሆኑን አጋልጧል። ከ 700,000 እስከ 200,000 ዓመታት ባለው ጊዜ ውስጥ የሆሞ ሄይደልበርገንሲስ, የሰው ዘመድ, ቅሪተ አካላት በክልሉ ውስጥ ተገኝተዋል.
ግኝቱ የሰው ቅድመ አያቶች ዘላኖች ናቸው የሚለውን እምነት ይፈታተናል። አስተማማኝ የውኃ ምንጭ የሆነው በፏፏቴዎቹ አቅራቢያ ያለው መዋቅር ቋሚ መኖሪያ ሆኖ ሊያገለግል እንደሚችል ይጠቁማል። ይሁን እንጂ ይህ መላምት ገና አልተረጋገጠም እና ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል.
በአጠቃላይ፣ ይህ አስደናቂ ግኝት የአያቶቻችንን ግዙፍ አቅም እና ብልሃት ያሳያል። የላቁ አስተሳሰባቸውን፣ የማቀድ ችሎታቸውን እና ከዚህ በፊት ታይተው የማያውቁ መዋቅሮችን መፈጠሩን የሚያሳይ ማስረጃ ነው። ግኝቱ ስለ ቀደምት ስልጣኔዎች እድገት ትኩረት የሚስቡ ጥያቄዎችን ያስነሳል እና የሩቅ ያለፈ ዘመናችንን የበለጠ ማሰስ እና ማጥናት አስፈላጊ መሆኑን ያሳያል።
ምንጮች:
– ምንጭ መጣጥፍ፡ [ምንጭ መጣጥፍ ርዕስ አስገባ]
- ትርጓሜዎች
– Luminescence dating: ለመጨረሻ ጊዜ ለፀሀይ ብርሀን ከተጋለጡ በኋላ ያለውን ጊዜ በመለካት የማዕድን እድሜን የሚወስን ዘዴ ነው።
- ሆሞ ሄይደልበርገንሲስ፡ ከ 700,000 እስከ 200,000 ዓመታት በፊት እንደኖረ የሚታሰብ የጠፋ የሰው ቅድመ አያት።
- ረቂቅ አስተሳሰብ፡ በአካል ያልተገኙ ወይም በቀጥታ ያልተለማመዱ ፅንሰ ሀሳቦችን የማሰብ ችሎታ።
[ገቢር አገናኞች የሌሉበት የምንጮችን ዩአርኤሎች ያስገቡ]