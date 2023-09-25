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ሳይንስ

የሰሃራ በረሃ ታሪክ፡ ከአሪድ በረሃ እስከ አረንጓዴ ሳቫናስ

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 25, 2023
የሰሃራ በረሃ ታሪክ፡ ከአሪድ በረሃ እስከ አረንጓዴ ሳቫናስ

የፊንላንድ እና የእንግሊዝ ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት በሰሃራ በረሃ ታሪክ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል ፣ይህም ዛሬ የምናውቀው ሰፊ ደረቃማ ቦታ አለመሆኑን አረጋግጧል። አዲስ የአየር ንብረት ሞዴል በመጠቀም ከ800,000 ዓመታት በላይ የሰሃራ ሰሃራ ወቅታዊ ለውጦችን እንደገና በመገንባት፣ ቡድኑ ስለ አፍሪካ እርጥበት ወቅቶች እና መንስኤዎቹ ግንዛቤዎችን መስጠት ችሏል።

የአፍሪካ እርጥበታማ ወቅቶች የአፍሪካ አህጉር አሁን ካለበት በጣም እርጥብ እና አረንጓዴ ሁኔታዎች ያጋጠሙትን ጊዜዎች ያመለክታሉ። በጥናቱ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው የአየር ንብረት ሞዴል እነዚህ ጊዜያት በአፍሪካ ሞንሱን ስርዓት እና በአራቱ ወቅቶች ጥንካሬ ላይ ልዩነት በሚፈጥረው የምድር ምህዋር ቅድመ-ቅደም ተከተል ተጽዕኖ ናቸው የሚለውን መላምት ይደግፋል። በዚህ ምክንያት የሰሃራ ክልል በእነዚህ ወቅቶች የበለጠ ዝናብ አግኝቷል።

ከዚህም በላይ በበረዶ ዘመን ውስጥ ትላልቅ የበረዶ ግግር በረዶዎች በከፍተኛ ኬክሮስ ውስጥ መኖራቸው ተጽእኖውን ስለሚከላከል በመሬት ምህዋር ውስጥ ያሉ መናወጦች በሰሃራ የአየር ንብረት ላይ ተጽእኖ እንዳሳደሩ ጥናቱ አረጋግጧል። ይህ ግኝት የአፍሪካ ዝናቦች በእነዚህ ቀዝቃዛ ወቅቶች የተገደቡ መሆናቸውን ያሳያል።

የሰሃራ እና የአረንጓዴ ወቅቱን ታሪክ መረዳት ከአየር ንብረት ሳይንስ ባለፈ አንድምታ አለው። እነዚህ የእርጥበት መጠን መጨመር ለሰዎችም ሆኑ ሌሎች ዝርያዎች ሰሃራዎችን እንዲያቋርጡ እድል ሊሰጡ ይችሉ ነበር፣ ይህም በተለምዶ ለመሻገር አስቸጋሪ ነበር። ጥናቱ እንደሚያመለክተው እነዚህ አረንጓዴ ወቅቶች በሰው ልጅ በአለም ላይ መስፋፋት ላይ ሚና ተጫውተዋል።

ተመራማሪዎቹ የሰሜን አፍሪካን የእርጥበት ጊዜ በትክክል መምሰል መቻላቸው ትልቅ ስኬት እንደሆነ ያምናሉ። ስለ ሰው ልጅ ስርጭት ያለንን ግንዛቤ ከማሳደጉም በላይ በአፍሪካ ውስጥ ስላለው የዝርያዎቻችን አዝጋሚ ለውጥ እውቀታችን አስተዋጽኦ ያደርጋል።

ምንጮች: ተፈጥሮ ግንኙነቶች

By ቪኪ Stavropoulou

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