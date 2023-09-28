በአለም አቀፍ ደኖች የአየር ንብረት ተፅእኖ ላይ ከፍተኛ እርግጠኛ አለመሆን፡ ባለሙያዎች የበለጠ የተሟላ ግምት እንዲሰጡ ጥሪ አቅርበዋል

የአየር ንብረት ለውጥን ለመከላከል በሚደረገው ትግል የአለም ደኖች ሚና በእርግጠኝነት የማይታወቅ ሲሆን ይህም ተፅእኖቸው በስፋት ይለያያል። አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ደኖች ወደ 6 ቢሊዮን ሜትሪክ ቶን CO2 እንደሚለቁ ሲገልጹ ሌሎች ደግሞ እስከ 8 ቢሊዮን ሜትሪክ ቶን እንደሚወስዱ ያመለክታሉ። ይህ እርግጠኛ አለመሆን ዓለም ከ 2 ዲግሪ የአየር ንብረት ለውጥ በታች ለመቆየት እና በደን ካርበን አያያዝ ላይ ኢንቨስትመንቶችን የሚያደናቅፍ መሆኑን ለመገምገም አስቸጋሪ ያደርገዋል።
በቅርቡ በኮሙኒኬሽን ምድር እና አካባቢ በጌርት-ጃን ናቡርስ ከዋገንገን ዩኒቨርሲቲ እና ምርምር የታተመ ጥናት ይህንን እርግጠኛ አለመሆን የመፍታትን አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል። ጥናቱ በአሁኑ ወቅት የደን ካርቦን ልቀትን እና አወጋገድን ለመገመት ጥቅም ላይ የሚውሉት ዘዴዎች በቂ እንዳልሆኑ በመግለጽ የሚተዳደሩ እና ያልተተዳደሩ የደን መሬቶችን ሪፖርት እንዲያደርጉ ጠይቋል። በአሁኑ ጊዜ 55% የአለም ደኖችን ያካተቱ የሚተዳደሩ ደኖች ብቻ ናቸው ለ CO2 መዋጮ ሪፖርት የተደረጉት።
እንደ አለምአቀፍ ሞዴሊንግ፣ የርቀት ዳሰሳ እና የካርበን በጀት ማመጣጠን ያሉ የደን ካርቦን ፍሰትን ለመገመት የሚያገለግሉት የተለያዩ አቀራረቦች “የሚተዳደር” እና “ያልተቀናበረ” የተለያዩ ትርጓሜዎችን ይጠቀማሉ። በውጤቱም፣ ግምቶች ወደ 2 ቢሊዮን ሜትሪክ ቶን አካባቢ እንደ CO6 ምንጭ ከሚሰሩ ደኖች እስከ 8 ቢሊዮን ሜትሪክ ቶን የተጣራ ቅበላ ይደርሳል።
ጉዳዩን ለመፍታት ጥናቱ እንደሚያመለክተው ሁሉም የደን መሬቶች የሚተዳደሩትም ሆነ ያልተተዳደሩ ሪፖርት ማድረግ መጀመር አለባቸው። በሪፖርት አቀራረብ ውስጥ ያልተተዳደሩ ደኖችን ማካተት የእውቀት ክፍተትን ይሞላል እና ወደ አለም አቀፍ የሙቀት ዒላማዎች መሻሻልን ለመከታተል ይረዳል። አስፈላጊው መረጃ እና ልቀትን ለመገመት እና ከማይተዳደሩ መሬቶች የሚወገዱ ዘዴዎች ይገኛሉ፣ እና አገሮች በክፍት ተደራሽነት መረጃ፣ በመሬት እይታ እና በሞዴሊንግ ላይ መሳል ይችላሉ።
መጀመሪያ ላይ፣ ከማይተዳደር መሬት የሚመነጨው የግሪንሀውስ ጋዝ ፍሰት ግምት በፈቃደኝነት በሀገር ሪፖርት አቀራረብ ውስጥ ለመረጃ ዓላማዎች ሊካተት ይችላል። በመቀጠል፣ ለአየር ንብረት ዒላማዎች ይፋዊ የሂሳብ አያያዝ ውስጥ ሊካተቱ ይችላሉ። ይህ አካሄድ ለአየር ንብረት ለውጥ እና ለሰው ልጅ እንቅስቃሴ ተጋላጭ የሆኑትን በካርቦን የበለጸጉ የማይተዳደሩ ደኖች እንዲካተቱ ያበረታታል።
ጥናቱ በኢንዱስትሪ የበለጸጉ ሀገራት በደን የካርበን ትንተና ላይ ለታዳጊ ሀገራት ድጋፍ እና እውቀት የሚሰጡበት የበለጠ የሁለትዮሽ አካሄድ ሀሳብ አቅርቧል። ይህ በኮፕ ስብሰባዎች ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርድሮችን የሚደግፍ ሲሆን ይህም የመቀነስ ውጤቶችን ያመጣል።
በማጠቃለያው በአለም አቀፍ ደኖች የአየር ንብረት ላይ ያለውን ከፍተኛ አለመረጋጋት መፍታት ውጤታማ የአየር ንብረት እርምጃ ለመውሰድ ወሳኝ ነው። የሚተዳደሩ እና የማይተዳደሩ የደን መሬቶችን ሪፖርት በማድረግ እና የግምት ዘዴዎችን በማሻሻል፣ሀገራት ስለ ደን የካርበን ፍሰት የበለጠ ትክክለኛ ግንዛቤን ሊያገኙ እና ዜሮ-ዜሮ ልቀቶችን በማሳካት እና ከ 2 ዲግሪ የአየር ንብረት ለውጥ በታች እንዲቆዩ መስራት ይችላሉ።
ምንጭ:
– ገርት-ጃን ናቡርስ እና ሌሎች፣ ካልተስተካከለ ጫካ፣ ኮሙኒኬሽንስ ምድር እና አካባቢ (2023) የካርቦን ፍሰቶችን ሪፖርት ማድረግ። DOI፡ 10.1038/s43247-023-01005-y
- ዋገንገን ዩኒቨርሲቲ