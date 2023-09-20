ተመራማሪዎች በማቃጠል የሚሠራ የነፍሳት መጠን ያለው ሮቦት ያዘጋጃሉ።

የኮርኔል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በፍጥነት፣ በጥንካሬ፣ በተለዋዋጭነት እና በመዝለል አቅም በኤሌክትሪክ የሚነዱ ሮቦቶችን አቅም በልጦ በነፍሳት የሚተዳደር ሮቦት በተሳካ ሁኔታ ፈጥረዋል። ቡድኑ ሞተሮችን፣ ሞተሮችን እና ፓምፖችን በመቀነስ ያጋጠሙትን ተግዳሮቶች ለማሸነፍ ለስላሳ ማይክሮአክቱዋተሮች ከከፍተኛ ኃይል-ጥቅጥቅ የኬሚካል ነዳጅ ጋር አጣምሮአል። ተመራማሪዎቹ በመኪናዎች ውስጥ ከሚጠቀሙት ጋር ተመሳሳይነት ያለው ከፍተኛ ኃይል ያለው የኬሚካል ነዳጅ በመጠቀም የሮቦትን የቦርድ ኃይል እና አፈፃፀም በከፍተኛ ሁኔታ ማሳደግ ችለዋል። ከአንድ ኢንች በላይ ርዝማኔ ያለው እና ከአንድ ተኩል የወረቀት ክሊፖች ጋር የሚዛመድ ሮቦቱ፣ በ3D-የታተመ እሳትን መቋቋም የሚችል ሙጫ ያለው እና እንደ እግሩ የሚያገለግሉ አራት አንቀሳቃሾች የተገጠመለት ነው።
አንቀሳቃሾቹ 9.5 ኒውተን ሃይል የማምረት አቅም አላቸው፣ በተመሳሳይ መጠን ባላቸው ሮቦቶች ከተመረቱት በግምት 0.2 ኒውተን። ሮቦቱ ከ100 ኸርዝ በሚበልጥ ድግግሞሽ መስራት፣ 140% መፈናቀል እና የሰውነት ክብደት 22 እጥፍ ማንሳት ይችላል። በማቃጠል የሚንቀሳቀሱት አንቀሳቃሾቹ አስቸጋሪ ቦታዎችን እንዲዘዋወር፣ መሰናክሎችን እንዲያጸዳ፣ የማይታመን ርቀቶችን ለመዝለል እና በፍጥነት መሬት ላይ እንዲንቀሳቀስ ያስችለዋል። የአስፈፃሚዎቹ ዲዛይን በተጨማሪም ኦፕሬተሮች ፍጥነቱን፣የእሳት ፍንጣቂውን ድግግሞሽ እና የነዳጅ ምግብን በእውነተኛ ጊዜ እንዲያስተካክሉ እና የተለያዩ ምላሾችን እንዲፈጥሩ የሚያስችል ከፍተኛ ቁጥጥር ይሰጣል።
ተመራማሪዎቹ በጥሩ ሁኔታ ቁጥጥር የሚደረግባቸው እና ኃይለኛ እንቅስቃሴዎችን በስፋት ለማምረት ተጨማሪ አንቀሳቃሾችን በአንድ ላይ ለማገናኘት አቅደዋል። እንዲሁም ከትንንሽ ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች ጋር በማያያዝ በቦርዱ ላይ ሊወሰድ የሚችል ፈሳሽ ነዳጅ በመጠቀም ያልተጣመረ የሮቦቱን እትም ለመስራት አላማ አላቸው። ይህ በማቃጠል ላይ በተሰራው ሮቦቲክስ ውስጥ የተገኘው ግኝት በነፍሳት ላይ ያተኮሩ ሮቦቶችን በፍለጋ እና ማዳን ስራዎች፣ በአሰሳ፣ በአካባቢ ቁጥጥር፣ በክትትል እና በአስቸጋሪ አካባቢዎች የመጠቀምን እውነታ ይበልጥ ያቀርበናል።
ምንጭ፡ Cameron A. Aubin et al፣ ኃይለኛ፣ ለስላሳ ማቃጠያ አንቀሳቃሾች ለነፍሳት ሚዛን ሮቦቶች፣ ሳይንስ (2023)። DOI: 10.1126/science.adg5067
ምንጭ፡ ኮርኔል ዩኒቨርሲቲ