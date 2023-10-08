አዲስ ሚስጥሮች ተገለጡ፡ የጨረቃን ያለፈ ጊዜ ማየት

የሳይንስ ሊቃውንት ስለ ጨረቃ ታሪክ ጠቃሚ የሆኑ ግኝቶችን ለቻይና ቻንግኢ-4 ተልእኮ አቅርበዋል። እ.ኤ.አ. በ2018 ከጨረቃ ራቅ ያለ ቦታ ላይ ያረፈችው የጠፈር መንኮራኩር መረጃዎችን እየሰበሰበ እና ምስሎችን እያነሳች ስትሆን ከስር የተደበቁትን ሚስጥሮች ብርሃን እየፈነጠቀች ነው።
በጆርናል ኦቭ ጂኦፊዚካል ሪሰርች፡ ፕላኔቶች ላይ የታተመው ግኝቱ እንደሚያሳየው የጨረቃ ገጽ 130 ጫማ የላይኛው ክፍል አቧራ፣ አፈር እና የተሰበሩ ዓለቶች አሉት። ተመራማሪዎች በቢሊዮን ከሚቆጠሩ አመታት በፊት በመሬት ገጽታ ላይ የተንሰራፉ አምስት የተለያዩ የጨረቃ ላቫ ሽፋኖችን አግኝተዋል።
እንደ ባለሙያዎች ገለጻ ከሆነ ጨረቃ የተፈጠረው ከ4.51 ቢሊዮን ዓመታት በፊት ማርስ የሚያክል ነገር ከምድር ጋር በመጋጨቱ ቁርጥራጭ መሰባበሩን ነው። በቀጣዮቹ 200 ሚሊዮን ዓመታት ውስጥ ጨረቃ ከጠፈር ፍርስራሾች ያልተቋረጠ የቦምብ ድብደባ አጋጥሟታል፣ ይህም በምድሯ ላይ ስንጥቅ ትቶ ነበር። የጨረቃ መጎናጸፊያው በእሳተ ገሞራ ፍንዳታ አማካኝነት ስንጥቆችን የሚሞሉ የቀለጠ ማግማ ኪሶች ይዟል።
ይሁን እንጂ ከቻንግ -4 የተገኘው አዲሱ መረጃ እንደሚያመለክተው በጨረቃ ላይ የሚደርሰው የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ከአንድ ቢሊዮን እስከ 100 ሚሊዮን ዓመታት በፊት በማቆሙ ጨረቃ “በጂኦሎጂካል ሞቷል” ተብሏል። ይህ ቢሆንም፣ ተመራማሪዎች አሁንም ከጨረቃ ወለል በታች የተቀበረ ማግማ ሊኖር እንደሚችል ይገምታሉ።
በቻንግኢ-4 ተልዕኮ የተገኙ ግኝቶች የጨረቃን አፈጣጠር እና የገጽታዋን ገጽታ በቢሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዓመታት ስለፈጠሩት ሂደቶች ወሳኝ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ። ይህ በጨረቃ ታሪክ ላይ የሚደረገውን ምርመራ መጀመሪያ የሚያመላክት ቢሆንም፣ ከተልዕኮው በስተጀርባ ያለው የምርምር ቡድን ብዙ የሚገለጥ ነገር እንዳለ ይጠብቃል።
ርዕስ፡ አዲስ ሚስጥሮች ወጡ፡ የጨረቃን ያለፈ ታሪክ ማየት
ማጠቃለያ፡ የቻይናው ቻንግ -4 ተልዕኮ ስለ ጨረቃ ታሪክ አስደናቂ ዝርዝሮችን አሳይቷል። የተልእኮው ግኝቶች አቧራ፣ አፈር፣ የተሰበረ ድንጋይ እና የተለየ የጨረቃ ላቫ ንብርብሮችን ያጠቃልላል። እነዚህ ግኝቶች በቢሊዮን ከሚቆጠሩ ዓመታት በፊት ስለነበሩት የጨረቃ አፈጣጠር እና የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴዎች ብርሃን ፈንጥቀዋል። ምንም እንኳን ጨረቃ "በጂኦሎጂካል እንደሞተች" ቢቆጠርም, ከገጸ ምድር በታች የተደበቀ የማግማ እድል ይኖራል. ይህ ግኝት የጨረቃን የጂኦሎጂካል ዝግመተ ለውጥ በተመለከተ ሰፊ ምርመራ መጀመሩን ያመለክታል።
ትርጓሜዎች
– ቻንግኢ-4፡ በ2018 በጨረቃ ሩቅ አቅጣጫ በተሳካ ሁኔታ ያረፈችው የቻይና ህዋ አስተዳደር (ሲኤንኤ) ላንደር እና ሮቨር የጠፈር መንኮራኩር።
- ጆርናል ኦቭ ጂኦፊዚካል ምርምር፡ ፕላኔቶች፡ በጨረቃ ላይ የተደረጉ ጥናቶችን ጨምሮ በፕላኔቶች ሳይንስ ላይ የተደረጉ ምርምሮችን የሚያተም ሳይንሳዊ ጆርናል።
– የጨረቃ ማንትል፡- ከጨረቃ ቅርፊት በታች ያለው ንብርብር የቀለጠ ማግማ ኪሶችን ይዟል።
- በጂኦሎጂካል የሞተ፡- ከአሁን በኋላ ንቁ የጂኦሎጂ ሂደቶችን የማያሳይ የሰማይ አካልን ያመለክታል።
- ማግማ፡- የቀለጠ ድንጋይ ከምድር ገጽ ወይም ከሌላ ፕላኔታዊ አካል በታች።
ምንጮች:
- ጂያንኪንግ ፌንግ፣ በቱክሰን፣ አሪዞና በሚገኘው የፕላኔተሪ ሳይንስ ተቋም የስነ ከዋክብት ጥናት ተመራማሪ።
- የቀጥታ ሳይንስ - https://www.livescience.com/65492-china-chang-e-4-photos-moon.html