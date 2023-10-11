የናሳ OSIRIS-REx ውሃን ጨምሮ ከአስትሮይድ ቤንኑ ናሙናዎችን ይመልሳል

የናሳው OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ከአስትሮይድ ቤንኑ የተወሰዱ ናሙናዎችን በተሳካ ሁኔታ አምጥቷል፣ እና የመጀመሪያ ግኝቶች የካርበን ብቻ ሳይሆን የውሃ መኖሩን ያሳያሉ። ካርቦን እና ውሃ ለምድር እና ከዚያም በላይ ሊሆኑ ለሚችሉ ህይወት አስፈላጊ የግንባታ ብሎኮች በመሆናቸው ይህ ጉልህ ግኝት ነው።
ከቤንኑ የናሙና ስብስብ የተለያየ መጠን ያላቸው ድንጋዮች፣ የአቧራ ቅንጣቶች እና መካከለኛ መጠን ያላቸው ቅንጣቶችን ያካትታል። የናሳ አስተዳዳሪ ቢል ኔልሰን እንዳሉት በካርቦን የበለፀገው የአስትሮይድ ናሙና ወደ ምድር ከተላከው ትልቁ ሲሆን ሳይንቲስቶች በፕላኔታችን ላይ ያለውን የሕይወት አመጣጥ ለመመርመር የሚያስችል አቅም ያለው ነው።
ናሙናዎቹ በሴፕቴምበር 25 ላይ ወደ ምድር ከደረሱ በኋላ ሳይንቲስቶች እነሱን ማጥናት የጀመሩ ሲሆን የመጀመሪያዎቹ ግኝቶች ገና ጅምር ናቸው። ናሳ ቅንጣቶችን መተንተን ለመቀጠል አቅዷል እና ሌሎች ሳይንቲስቶች ለተጨማሪ ምርምር የተወሰኑ ናሙናዎችን ለመበደር መዝገብ ቤት ያቋቁማል። አንዳንድ ናሙናዎች በሙዚየሞች ውስጥም ይታያሉ።
የእነዚህ የአስትሮይድ ናሙናዎች ጥናት እጅግ በጣም ብዙ ሳይንሳዊ ዋጋ አለው. በሚቀጥሉት ጥቂት አሥርተ ዓመታት ውስጥ ሳይንቲስቶች በዐለቶች እና በአቧራ ውስጥ የተያዙትን ሚስጥሮች ይገልጻሉ፣ ይህም ስለ ሥርዓተ ፀሐይ አፈጣጠር፣ ስለ ሕይወት አመጣጥ እና ከመሬት ጋር የአስትሮይድ ግጭትን ለመከላከል የሚያስችሉ እርምጃዎችን ይሰጣል።
በአስደሳች ሁኔታ, ተጨማሪ ያልተጠበቀ "ጉርሻ አስትሮይድ ቁሳቁስ" ሰብሳቢው ራስ, የቆርቆሮ ክዳን እና በመሠረቱ ላይ ተገኝቷል. የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል ይህንን አስደሳች ተጨማሪ ቁሳቁስ ለማጥናት በልዩ መሳሪያዎች ተዘጋጅቷል።
ለዚህ አስደናቂ ተልእኮ ተጠያቂ የሆነው OSIRIS-REx የናሙናውን ናሙና ከቤኑ የወሰደው በ2020 ነው። 18 ወራትን በአስትሮይድ በመመልከት እና በመመርመር ከቆየች በኋላ፣ መንኮራኩሯ በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር ተመልሳለች። ሆኖም፣ የ OSIRIS-REx ጉዞ ገና አላለቀም። አሁን OSIRIS-APEX የሚባል አዲስ ተልዕኮ ይጀምራል፣ እዚያም አፖፊስ ወደተባለው ሌላ አስትሮይድ ይሄዳል።
(ምንጭ፡ ናሳ)