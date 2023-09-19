ባዮቴክ ካምፓኒ ላይት ባዮ በጄኔቲክ ምህንድስና የሚያበራ ፔትኒየስን ያዳብራል።

ላይት ባዮ የተባለ የባዮቴክ ኩባንያ በጄኔቲክ ምህንድስና የሚያብረቀርቅ ፔቱኒያዎችን በአሜሪካ ለመሸጥ ከዩኤስ የግብርና ዲፓርትመንት ፈቃድ አግኝቷል። እነዚህ ፔቱኒያዎች ኒዮንቶፓነስ ናምቢ ከተባለ ባዮሚሚሰንሰንት እንጉዳይ በዲ ኤን ኤ በመጨመሩ ምክንያት በምሽት የኒዮን አረንጓዴ ብርሀን ይፈጥራሉ። ኩባንያው እ.ኤ.አ. በ2024 መጀመሪያ ላይ እፅዋትን መላክ ለመጀመር አቅዷል።
ባዮሊሚንሴንስ ኦክሲጅን እና ሉሲፈሪን በሚባል ንጥረ ነገር መካከል በሚፈጠር ምላሽ ሉሲፈራሴ በተባለ ኢንዛይም አማካኝነት ፍጥረታት ብርሃንን የሚያመርቱበት ሂደት ነው። ባዮሊሚንሴንስ በ1,500 ዝርያዎች ውስጥ ቢገኝም፣ ከባክቴሪያ በስተቀር በአብዛኛዎቹ ፍጥረታት ውስጥ በደንብ አልተረዳም። እ.ኤ.አ. በ 2018 ሳይንቲስቶች በኒዮኖቶፓነስ ናምቢ ውስጥ ብርሃን እንዲፈነዱ የሚያስችሉ ልዩ ኢንዛይሞችን ለይተው አውቀዋል።
ሌሎች የሚያብረቀርቁ እፅዋትን ለመፍጠር የተደረጉት ሙከራዎች ቀደም ባሉት ጊዜያት እፅዋትን በእሳት ዝንቦች ውስጥ በሚገኝ ኬሚካል በመርጨት ወይም ተክሎችን ከባዮሊሚንሰንት ባክቴሪያ ጂኖች በጄኔቲክ ማስተካከልን ያካትታል። ይሁን እንጂ እነዚህ ዘዴዎች እንደ ልዩ ሕክምናዎች አስፈላጊነት ወይም ደማቅ ብርሃን ማምረት የመሳሰሉ ገደቦች ነበሯቸው.
የላይት ባዮ ግኝት የፈንገስ ባዮሊሚንሴንስ መንገድ መገኘትን ያካትታል ይህም ከእጽዋቱ የራሱ ሜታቦሊዝም ስርዓት ጋር ሊጣመር ይችላል። ይህ መንገድ በእጽዋት ውስጥ በብዛት የሚገኘውን ካፌይክ አሲድ የተባለ ሞለኪውል እና አራት የተለያዩ ኢንዛይሞችን ወደ ሉሲፈሪን ይለውጠዋል። የተገኙት ተክሎች ከቀደምት ሙከራዎች የበለጠ ብሩህ ያበራሉ እና በህይወታቸው በሙሉ ብርሃን ያበራሉ.
በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ የሚያብረቀርቁ እፅዋቶች ሊኖሩ ስለሚችሉት የአካባቢ አደጋዎች ስጋቶች ቢነሱም ፣ላይት ባዮ እፅዋቱ በዋነኝነት የሚበቅሉት እንደ ቤቶች ፣ቢዝነስ እና የእጽዋት መናፈሻዎች ባሉ ቁጥጥር ስር ባሉ አካባቢዎች መሆኑን በመግለጽ ሰው ሰራሽ መብራቶች ከብርሃን በላይ በሆነባቸው አካባቢዎች እንደሚበቅሉ ተናግሯል። በተክሎች የተለቀቀ.
Light Bio መጀመሪያ ላይ የሚያብረቀርቅ ፔትኒያን በመስመር ላይ ለመሸጥ አቅዷል። ኩባንያው ተጨማሪ አይነት የጌጣጌጥ እፅዋትን ለማልማት እና የበለጠ ብሩህ ለማድረግ ያለመ ነው.
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