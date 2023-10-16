ሄሊዮስፌር፡ በፀሐይ ስርዓታችን ዙሪያ ግዙፍ አረፋ

ሄሊየስፌር የእኛን ሥርዓተ ፀሐይ የሚሸፍን ግዙፍ አረፋ ነው። በፀሐይ መግነጢሳዊ መስክ የተፈጠረ እና ወደ ህዋ የተዘረጋ ነው። የቅርብ ጊዜ ግምቶች እንደሚያሳዩት የሄሊየስፌር ስፋት ከምድር እስከ ፀሐይ ርቀት በሺህ እጥፍ ያህል ርቀት ላይ ነው።
የፀሐይ መግነጢሳዊ መስክ የፀሐይ ንፋስ በመባል የሚታወቁትን የተሞሉ ቅንጣቶች ፍሰት ያመነጫል። እነዚህ ቅንጣቶች በመግነጢሳዊ ኃይል መስመሮች ውስጥ ወደ ጠፈር ይጎርፋሉ, ይህም ሄሊየስፌርን ይፈጥራሉ. ፀሀይ ስትዞር የፀሀይ ንፋስ ልክ እንደ ረጨ ውሃ ዙሪያውን ይሽከረከራል።
በሄሊየስፌር ወሰን ላይ የፀሐይ ንፋስ ከኢንተርስቴላር ጠፈር ላሉ ቅንጣቶች መንገድ ይሰጣል። ቮዬጀር 1 እና 2 የጠፈር መንኮራኩሮች ይህንን ድንበር ሲቃኙ እና ጠቃሚ መረጃዎችን ሰጥተዋል። እነዚህ የጠፈር መንኮራኩሮች በአሁኑ ጊዜ በታሪክ ውስጥ ከነበሩት ከየትኛውም ከፀሀይ ርቀው ይገኛሉ እና የኢንተርስቴላር መግነጢሳዊ መስክ ከሄሊየስፌር ጋር የሚገናኝበትን የሽግግር ዞን አግኝተዋል።
ሳይንቲስቶች የቮዬገርስ መረጃን ከ IBEX ሳተላይት መረጃ ጋር በማጣመር የሽግግር ዞኑ እስከ መቶ ቢሊዮን ማይል ድረስ ሊራዘም እንደሚችል ወስነዋል፣ ይህም ከምድር-ፀሐይ ርቀት ወደ አንድ ሺህ እጥፍ ገደማ ነው።
ቮዬገሮች እዚህ ድንበር ላይ መድረስ ባይችሉም ሌሎች በመሬት ምህዋር እና ከዚያ በላይ ያሉ ምርመራዎች የሄሊየስፌርን ትክክለኛ መጠን ለመለካት ይረዳሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ለማጠቃለል ያህል, ሄሊየስፌር በፀሐይ ስርዓታችን ዙሪያ ሰፊ የሆነ አረፋ ነው. በፀሐይ መግነጢሳዊ መስክ የተሰራ እና ወደ ጠፈር የተዘረጋ ነው። የቅርብ ጊዜ ጥናቶች ስለ መጠኑ አዲስ ግምቶችን አቅርበዋል, እና የወደፊት ተልእኮዎች በንብረቶቹ ላይ ብርሃን ማድረጋቸውን ይቀጥላሉ.
ምንጮች:
- "አንድ ግዙፍ "አረፋ" የእኛን ሥርዓተ ፀሐይ ከበውታል በ Damond Benningfield.