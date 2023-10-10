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አዲስ ሙቀትን የሚቋቋም ሜምብራን የኢንዱስትሪ መለያየት ሂደቶችን ሊለውጥ ይችላል።

Byቪኪ Stavropoulou

ጥቅምት 10, 2023
አዲስ ሙቀትን የሚቋቋም ሜምብራን የኢንዱስትሪ መለያየት ሂደቶችን ሊለውጥ ይችላል።

በቡፋሎ ዩኒቨርሲቲ የተመራማሪዎች ቡድን ሙቀትን የሚቋቋም ሽፋን በኢንዱስትሪ ሂደቶች ውስጥ ያሉ ሞለኪውሎችን የመለየት ወጪን አነስተኛ ሊያደርግ ይችላል። እንደ ዳይሬሽን እና ክሪስታላይዜሽን ያሉ ባህላዊ መለያየት ሂደቶች ኃይልን የሚጨምሩ እና ለሥነ-ምህዳር ተስማሚ አይደሉም። Membranes እንደ አማራጭ አማራጭ ይታያል, ነገር ግን አብዛኛዎቹ የሚሠሩት በአጠቃቀሙ ወቅት ከሚበላሹ ፖሊመሮች ነው, ይህም ተግባራዊ ሊሆኑ አይችሉም.

ይህንን ፈተና ለመቅረፍ የምርምር ቡድኑ ካርቦን ዶፔድ ብረታ ኦክሳይድ ከተባለ ኢኦርጋኒክ ያልሆነ ነገር የተሰራ አዲስ ጠንካራ ሽፋን ፈጠረ። ይህ ሽፋን ከኢንዱስትሪ መለያየት ሂደቶች ጋር የተዛመዱ ከፍተኛ ሙቀትን, ከፍተኛ ጫናዎችን እና ውስብስብ ኬሚካዊ ፈሳሾችን መቋቋም ይችላል. ጥናቱ በሳይንስ መጽሔት ላይ ይታያል.

ተመራማሪዎቹ ከሞለኪውላር ንብርብር ክምችት እና የፊት ገጽታ ፖሊሜራይዜሽን መነሳሻን በመውሰድ፣ የተለያየ መጠን ያላቸው ሞለኪውሎች እንዲያልፍ የሚያስችላቸው እንከን የለሽ ሽፋኖችን በጠንካራ ናኖፖሬስ የመፍጠር ዘዴ ፈጠሩ። ሽፋኑ እስከ 284F የሚደርስ የሙቀት መጠን እና እስከ 30 የከባቢ አየር ግፊቶችን መቋቋም ይችላል.

ገለፈት የበርካታ የኢንዱስትሪ ሂደቶችን የካርበን አሻራ የመቀነስ አቅም አለው፣ ይህም የበለጠ ለአካባቢ ተስማሚ እና ወጪ ቆጣቢ ያደርገዋል። ቡድኑ ለሰብል ጥበቃ የሚውለውን ቦስካላይድ የተባለውን ፈንገስ ኬሚካል ከአነቃቂው እና ጀማሪ ሪጀንት በተሳካ ሁኔታ በመለየት ውጤታማነቱን አሳይቷል።

ተመራማሪዎቹ የሽፋን ሽፋን ለንግድ ምርቶች መስፋፋትን ለማረጋገጥ ተጨማሪ ሙከራዎችን ለማድረግ አቅደዋል። ጥናቱ የተደገፈው በብሔራዊ ሳይንስ ፋውንዴሽን፣ የኢነርጂ ዲፓርትመንት እና በቡፋሎ ዩኒቨርሲቲ ነው።

ምንጮች:
- ቡፋሎ ዩኒቨርሲቲ፡ [አንቀጽ](https://www.buffalo.edu/news/releases/2021/11/043.html)

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