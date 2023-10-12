ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ዛሬ ቅዳሜ በአልበርታ ይታያል

የካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ እንደገለጸው አልበርታኖች ቅዳሜ ጠዋት በከፊል የፀሐይ ግርዶሽ የመመልከት እድል ይኖራቸዋል። ጨረቃ የፀሐይ ግርዶሽ (annular solar eclipse) በመባል የሚታወቀው ክስተት የሚከሰተው ጨረቃ ፀሐይን በከፊል ስትዘጋ ነው። በአልበርታ፣ ተመልካቾች 61% ግርዶሽ ማየት ይችላሉ። በግርዶሹ ወቅት, የፀሐይ ቀለበት አሁንም ይታያል.
ግርዶሹ ከጠዋቱ 9፡15 ሰዓት ላይ ይጀምራል፣ ከጠዋቱ 10፡30 ላይ ከፍተኛው ይደርሳል እና በ11፡45 ይጠናቀቃል ግርዶሹን ሲመለከቱ የደህንነት ጥንቃቄዎችን መከተል አስፈላጊ ነው። ናሳ ክስተቱን ለመታዘብ ብቸኛው አስተማማኝ መንገድ ደህንነቱ የተጠበቀ የፀሐይ መመልከቻ መነጽሮችን፣ ግርዶሽ መነጽሮችን ወይም በእጅ የሚያዝ የፀሐይ መመልከቻን መጠቀም እንደሆነ አጽንኦት ሰጥቷል። መደበኛ የፀሐይ መነፅር በቂ መከላከያ አይሰጥም.
እንደ ቴሌስኮፕ፣ ቢኖክዮላር ወይም የካሜራ ሌንሶች ያሉ ያልተጣራ ኦፕቲክስ በግርዶሽ ወቅት ፀሀይን ለማየት በጭራሽ መጠቀም የለበትም። ያልተጣራ ኦፕቲክስ ማየት ወዲያውኑ የአይን ጉዳት ያስከትላል። ናሳ የፀሐይ ማጣሪያዎች በማንኛውም ጥቅም ላይ በሚውሉ ኦፕቲክስ ፊት ላይ በትክክል መያያዝ እንዳለባቸው ይመክራል።
ግርዶሽ መነፅርን ወይም የፀሐይ መመልከቻን የምትጠቀም ከሆነ ባልተጣራ ኦፕቲክስ እየተመለከቱ እነሱን ከመያዝ መቆጠብ በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ይህ ደግሞ ከፍተኛ የአይን ጉዳት ያስከትላል። ናሳ የፒንሆል ፕሮጀክተርን እንደ አማራጭ መጠቀምን ይጠቁማል።
ለወደፊት ግርዶሾች ፍላጎት ላላቸው፣ SkyAndTelescope.org የ2023 እና 2024 ግርዶሾችን መንገዶች ምስላዊ ምስሎችን ይሰጣል።
ደህንነትዎን ይጠብቁ እና በዚህ ቅዳሜ ከፊል የፀሐይ ግርዶሽ ይደሰቱ!
ትርጓሜዎች
1. የዓመታዊ የፀሐይ ግርዶሽ፡- ጨረቃ ከምድር በጣም ርቃ በምትገኝበት ወቅት የሚከሰት የፀሐይ ግርዶሽ አይነት የፀሐይ ግርዶሽ የሚታይበት የፀሐይ ግርዶሽ ነው።
2. የፀሐይ ማጣሪያዎች፡- ከኦፕቲካል መሳሪያዎች ጋር ተያይዘው የሚመጡ መሳሪያዎች ጎጂ ጨረሮችን ለመዝጋት እና ፀሐይን በምታይበት ጊዜ ዓይንን ለመጠበቅ።
3. ፒንሆል ፕሮጀክተር፡- ቀለል ያለ መሳሪያ ከሳጥን ወይም ከካርድ የተሰራ ትንሽ ቀዳዳ የፀሐይን ምስል በገጽ ላይ በማስቀመጥ ደህንነቱ የተጠበቀ እይታ እንዲኖር ያስችላል።
ምንጮች:
- የካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ
- ናሳ
- SkyAndTelescope.org