የፓንዶ ሹክሹክታ፡ የሚንቀጠቀጠውን ጋይንት ማዳመጥ

ጥንታዊ እና ሰፊው ፓንዶ፣ በዩታ ውስጥ ከ47,000 ሄክታር በላይ ከሆነው የጋራ ስር ስርአት የሚበቅለው 100 ግንድ ያለው ነጠላ ዛፍ፣ በምድር ላይ ካሉት ትልቁ ህይወት ያላቸው ፍጥረታት አንዱ ነው። ምናልባትም 12,000 ዓመታት የሚፈጅ ታሪክ ያለው ይህ ግዙፍ መናወጥ አስፐን ከ6,000 ሜትሪክ ቶን በላይ ህይወት አከማችቷል። አሁን፣ በዚህ አመት ለተለቀቁት ቀረጻዎች ምስጋና ይግባውና ይህን ድንቅ ዛፍ በማይቻል መልኩ ለማዳመጥ እድሉን አግኝተናል።
የድምጽ አርቲስት ጄፍ ራይስ በፓንዶ ወዳጆች የተጋበዘው ሃይድሮ ፎን ከቅርንጫፉ ግርጌ ላይ ባለው ክፍተት ውስጥ አስቀምጦ እስከ ዛፉ ሥር እንዲደርስ አደረገ። በሚያስገርም ሁኔታ ነጎድጓዳማ ዝናብ በሚጥልበት ጊዜ እየጨመረ የሚሄድ ደካማ ድምፅ ሰማ, አስፈሪ ዝቅተኛ ጩኸት ያዘ. ድምፁ፣ ራይስ እንዳብራራው፣ ዛፉ የሚርገበገብ፣ በቅርንጫፎቹ ውስጥ የሚያልፍ እና ወደ ምድር የሚገቡት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ቅጠሎች ውጤት ነው።
እነዚህን ቅጂዎች በመጠቀም፣የፓንዶ ጓዶች ድምጽን ከመሬት በታች ያለውን ውስብስብ የስርወ ኔትወርክ ካርታ ለመስራት አስቧል። የፓንዶ ወዳጆች መስራች ላንስ ኦዲት፣ ድምፅን የሚያምሩ እና አስደሳች የመስማት ልምድን ከማድረስ ባለፈ ስለ ፓንዶ እና አካባቢው ጤና ጠቃሚ መረጃ ለመስጠት ያለውን አቅም ይመለከታል። እነዚህ ድምጾች የአካባቢን የብዝሃ ሕይወት መዝገብ ሆነው ያገለግላሉ፣ ከአካባቢያዊ ለውጦች ጋር ሊለካ የሚችል መነሻ መስመር ይሰጣሉ።
ይህ ፓንዶን የመረዳት ፈጠራ አቀራረብ የዚህን ጥንታዊ አካል የተለያዩ ገፅታዎች ላይ ብርሃን ለመስጠት ሊረዳ ይችላል። በተሰበሰበው መረጃ, በውሃ እንቅስቃሴ, በቅርንጫፍ ድርድሮች, በነፍሳት ቅኝ ግዛቶች እና በስሩ ጥልቀት መካከል ስላለው ግንኙነት ተጨማሪ ጥናቶች ሊደረጉ ይችላሉ. እነዚህ ምርመራዎች ዓላማቸው በፓንዶ ዙሪያ ስላለው ስነ-ምህዳር በሰዎች እንቅስቃሴ እና የአረም እንስሳትን ለመቆጣጠር በሚያስችሉ አዳኞች ምክንያት እየጨመረ ስላለው ስጋት የበለጠ ለማወቅ ነው።
የፓንዶ ሹክሹክታ የተቀረፀው በአሜሪካ የአኮስቲክ ሶሳይቲ ስብሰባ ላይ በ184ኛው ስብሰባ ላይ ቀርቦ ነበር፣ እናም እነሱ ከመጥፋታቸው በፊት የዚህን ግዙፍ ሰው ምስጢር ማዳመጥ አስፈላጊ መሆኑን እንደ ምስክር ሆነው ያገለግላሉ።
ምንጮች: ዘ ጋርዲያን, የፓንዶ ጓደኞች