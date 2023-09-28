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የኬሪ እንጨት ተፈጥሮ ማእከል የመኸር ጨረቃ የእግር ጉዞ

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 28, 2023
የኬሪ እንጨት ተፈጥሮ ማእከል የመኸር ጨረቃ የእግር ጉዞ

በአልበርታ፣ ካናዳ የሚገኘው የኬሪ ዉድ ተፈጥሮ ማእከል አመታዊ የመኸር ጨረቃ የእግር ጉዞን በጌትዝ ሀይቆች መቅደስ ሊያዘጋጅ ነው፣ የአየር ሁኔታን ይፈቅዳል። ሆኖም፣ አካባቢ ካናዳ በታቀደለት ምሽት 60% የዝናብ እድልን ይተነብያል።

የእግር ጉዞው ከተሰረዘ፣ ኬሪ ዉድ የተፈጥሮ ማእከል በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተሳታፊዎችን ያሳውቃል። የመኸር ጨረቃ፣ ሙሉ ሱፐር ሙን፣ በምስራቅ በ7፡21 ፒኤም ላይ ትወጣለች እና በማግስቱ 7፡44 ላይ ወደ ምዕራብ ትገባለች። የእግር ጉዞው ከቀኑ 8፡30 ላይ በማዕከሉ የፊት በሮች ይጀምራል፣በአንድ ሰው 3 ዶላር ወይም ለቤተሰብ 10 ዶላር መለገስ።

ተሰብሳቢዎች በደን የተሸፈነው የምስራቅ ኮረብታ ላይ ያለው የጨረቃ መውጣት በሀይቁ ላይ ከፍተኛውን ከፍታ ከመድረሱ በፊት የመመልከት እድል ይኖራቸዋል። በማዕከሉ የፕሮግራም መሪ የሆኑት ካትሪን ሁዴፖህል የእግር ጉዞው ውብ ትእይንት እና ለዋክብት እይታ እና ለሥነ ፈለክ ጥናት በቂ ጊዜ እንደሚሰጥ ጠቅሷል።

ከታሪክ አኳያ፣ የመኸር ጨረቃ ገበሬዎች በጠራራ ጨረቃ ብርሃን መከሩን የሚያጠናቅቁበት ጊዜ ነው። ምንም እንኳን ዘመናዊው ዓለም ለምግብነት በግሮሰሪ መደብሮች ላይ የተመሰረተ ቢሆንም፣ ብዙ አልበርታውያን አሁንም ከእርሻ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ይሰማቸዋል፣ እና የመኸር ጨረቃ የግብርናውን ባህል የማይረሳ ትዝታዎችን ያመጣል።

በዚህ ዓመት የመኸር ጨረቃ ያልተለመደ ሞቃታማ የበጋ ወቅትን ያመለክታል። በሜይ 1 መጀመሪያ ላይ ከጀመረው የሚያቃጥል የበጋ ወቅት በኋላ ሁዴፖህል ቀዝቃዛው ሙቀት እና ደማቅ የበልግ ቅጠሎች ሲመጡ እፎይታን ገልጿል።

ቀላል ዝናብ እና በሰማይ ላይ ጥርት ያሉ ንጣፎች ቢኖሩ፣ የእግር ጉዞው አሁንም ይቀጥላል፣ ይህም ለተሳታፊዎች ልዩ የሆነ የምሽት ቦታ እይታን ይሰጣል። ሁዴፖህል እንዳብራራው፣ “በቀን ያለው መቅደስ፣ እና በሌሊት ያለው መቅደስ፣ ሁለት ፍጹም የተለያዩ ነገሮች ናቸው።

ምንጭ፡ የቀይ አጋዘን ተሟጋች በሱዛን Zielinski መጣጥፍ።

ትርጓሜዎች
- የጌትዝ ሀይቆች መቅደስ፡ በአልበርታ፣ ካናዳ የሚገኝ የተፈጥሮ ጥበቃ።
- የመኸር ጨረቃ፡ ሙሉ ጨረቃ ወደ መኸር እኩልነት ቅርብ የሆነችው፣ ብዙ ጊዜ ከመኸር ወቅት ጋር የተያያዘ ነው።

ምንጮች:
- ኬሪ የእንጨት ተፈጥሮ ማዕከል (ምንም URL የለም)
- አካባቢ ካናዳ (ምንም URL የለም)
- Earthsky.org (ምንም URL የለም)
- የቀይ አጋዘን ተሟጋች (ምንም ዩአርኤል የለም)

By Mampho Brescia

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