ሙሉው የመኸር ጨረቃ፡ በባህር ውስጥ አስደናቂ እይታ

የመኸር ጨረቃን ውበት ለመመስከር ማሪታይምስ ዛሬ ማታ ለመዝናናት ላይ ናቸው። በቴክኒካል ጨረቃ ዓርብ ማለዳ ላይ ሙሉ ምዕራፍ ትደርሳለች ፣ ከዚያ ጊዜ በፊት ወይም በኋላ በ 12 ሰዓታት ውስጥ ማየት እንደ ሙሉ ምዕራፍ ይቆጠራል። ይህ ደግሞ የ2023 የመጨረሻው ሱፐር ሙን ነው።
ሱፐር ሙን የሚከሰተው ሙሉ ጨረቃ በምህዋሯ ለምድር በጣም ቅርብ ስትሆን ነው፣ ይህም ፔሪጌይ በመባል ይታወቃል። ሙሉ ሱፐር ሙን እና መደበኛ ሙሉ ጨረቃ መካከል ያለው ልዩነት ለዕራቁት ዓይን ረቂቅ ቢሆንም 14% ያህል ትልቅ እና በመልክም ብሩህ እንደሚሆን ይገመታል።
እንደ እድል ሆኖ, የእይታ ሁኔታዎች በአጠቃላይ ዛሬ ማታ ለማሪታይምስ ሰዎች ምቹ ናቸው. በዱር እሳት ጭስ አንዳንድ የሚዘገይ ጭጋግ እያለ፣ ከረቡዕ ጋር ሲወዳደር ቀጭን ነው። ስለዚህ፣ ጥርት ባለው ሰማይ፣ ማሪታይመሮች ሙሉ የመከር ጨረቃ ከምስራቃዊው አድማስ በላይ ስትወጣ ከቀኑ 8 ሰዓት ላይ በማየት ሊደሰቱ ይችላሉ በደቡብ ምስራቅ አድማስ ላይ እስከ እኩለ ሌሊት ድረስ ከፍ ብሎ ይታያል ፣ በቅድመ-ንጋት ሰዓታት ውስጥ ወደ ምዕራብ ከመሄዱ በፊት የአርብ.
ከሙሉ ጨረቃ በተጨማሪ ሌሎች ሊመለከቷቸው የሚገቡ የሰማይ ደስታዎችም አሉ። ሳተርን ከምትወጣው ጨረቃ ቀድማ ትታያለች፣ ከዚያም ጁፒተር ትከተላለች። ከዚህም በላይ ቬኑስ ዓርብ ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት በምሥራቃዊው ሰማይ ላይ ከፍ ያለ ትሆናለች.
ሙሉ የመኸር ጨረቃን በጨረፍታ ለማየት ለሚያስቡ፣ ዛሬ ምሽት በባህር ላይ ላሉ የተለያዩ ማህበረሰቦች አንዳንድ የጨረቃ መውጫ ጊዜያት እዚህ አሉ። ከእነዚህ ጊዜያት በኋላ ጨረቃን ለጥሩ እይታ ጥሩ ከግማሽ ሰዓት እስከ አንድ ሰአት እንድትሰጥ ይመከራል።
የሰደድ እሳቱ ጭስ አሁንም ሊኖር ቢችልም፣ አርብ እና ቅዳሜ ቀጭን ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። አሁን ያለው የከፍተኛ ግፊት ስርዓት ወደ ምስራቅ አቅጣጫ የሚደረገው እንቅስቃሴ በእሁድ ወይም ሰኞ የቀረውን ጭጋግ ከባህር ዳር ሊገፋው ይችላል።
ስለዚህ, በምሽት ሰማይ ላይ ከሚታዩ ፕላኔቶች ጋር, ሙሉውን የመኸር ጨረቃ ውበት ለመመስከር ይህንን እድል መጠቀምዎን እርግጠኛ ይሁኑ. ሊያመልጡት የማይፈልጉት አስደናቂ ተሞክሮ እንደሚሆን ቃል ገብቷል።
ትርጓሜዎች
- ሙሉ የመኸር ጨረቃ፡ ወደ መጸው እኩሌታ ቅርብ የሆነችው ሙሉ ጨረቃ በባህላዊ መንገድ እህላቸውን ለመሰብሰብ እስከ ሌሊት ድረስ ከሚሰሩ ገበሬዎች ጋር የተያያዘ ነው።
– ሱፐርሙን፡ ሙሉ ጨረቃ በምህዋሯ ጨረቃ ወደ ምድር ከምትቀርበው ቅርበት ጋር የሚገጣጠም ሲሆን ይህም ትልቅ እና ብሩህ ገጽታ ያስገኛል።
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