ለአስደናቂው የመኸር ጨረቃ ተዘጋጅ

በሴፕቴምበር 28፣ የሰማይ ተመልካቾች የመኸር ጨረቃን የመመልከት እድል ይኖራቸዋል፣ ታላቅ የግብርና ፋይዳ ያለው የተፈጥሮ ክስተት። ይህ ሙሉ ጨረቃ፣ በ3፡27 pm IST ላይ የምትወጣው፣ የዓመቱን አራተኛውን እና የመጨረሻውን ሱፐር ሙን ያሳያል፣ ይህም በሰለስቲያል አስደናቂ ነገሮች የተሞላውን በጋ ይሸፍናል።
ሱፐር ሙን የሚከሰተው ጨረቃ በሞላላ ምህዋርዋ ወደ ምድር ቅርብ በሆነችበት ቦታ ላይ ስትሆን ይህ ደግሞ መጠኑ እና ብሩህነት እንዲጨምር ያደርጋል። ይህ መጪ ሱፐር ሙን ከምድር 224,854 ማይል ርቀት ላይ ትሆናለች፣ ይህም በ 5 ከመቶ የሚበልጥ እና ከአማካይ ሙሉ ጨረቃ በ13 በመቶ ብሩህ ይሆናል።
የመኸር ጨረቃ በሚከሰትበት ወር አይገለጽም, ይልቁንም ከመጸው እኩልነት ጋር በማጣጣም ነው. በዚህ አመት፣ የእኩልነት እኩልነት በሴፕቴምበር 23 ላይ ተካሂዷል፣ ይህም የመኸር ጨረቃን ልዩ አድርጎታል። በተጨማሪም የበቆሎ ጨረቃ በመባል ይታወቃል እና የበጋውን ምርት መደምደሚያ ያመለክታል. ገበሬዎች እና የሰማይ ተመልካቾች ይህንን ክስተት የበዛበት እና የምስጋና ጊዜ አድርገው ያከብራሉ።
ከመኸር ጨረቃ በተጨማሪ የሰማይ ተመልካቾች በሰማይ ሰልፍ ይስተናገዳሉ። እንደ ጁፒተር፣ ሳተርን እና ሜርኩሪ ያሉ ፕላኔቶች በምሽት ሰማይ ላይ ይታያሉ፣ ይህም ትርኢቱን ይጨምራል።
የዘንድሮ የመኸር ጨረቃ በአጋጣሚ ካመለጣችሁ፣ አትጨነቁ። በጉጉት የሚጠበቀው የሚቀጥለው ሱፐር ሙን ሴፕቴምበር 18፣ 2024 ይሆናል፣ እንደገና ከመከሩ ጨረቃ ጋር ይገጣጠማል። ይህ በ2024 ከሁለቱ ሱፐር ጨረቃዎች የመጀመሪያው ይሆናል፣ ሁለተኛው ደግሞ በጥቅምት 17 ይሆናል።
ስለዚህ የቀን መቁጠሪያዎችዎን ምልክት ያድርጉ እና በሌሊት ሰማይ ላይ ለሚያስደንቅ ትርኢት ይዘጋጁ። የመኸር ጨረቃ የአጽናፈ ዓለማችንን ድንቅ እና የተፈጥሮ ዑደቶችን የሚያስታውሰን ማራኪ ክስተት ነው።
ትርጓሜዎች
– ሱፐርሙን፡- ጨረቃ በኤሊፕቲካል ምህዋርዋ ወደ ምድር በጣም ቅርብ የሆነ ቦታ ላይ ስትደርስ፣ የመጠን እና የብሩህነት ቅዠትን ትሰጣለች።
- የመኸር ጨረቃ፡- ሙሉ ጨረቃ ለበልግ እኩሌታ ቅርብ የሆነች፣ ይህም የበጋውን ምርት መደምደሚያ ያመለክታል።
ምንጮች:
- Space.com
- ናሳ
– የድሮ ገበሬ አልማናክ