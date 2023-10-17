አዲስ የኢነርጂ ምንጭ፡- ኤሌክትሪክን ከሞለኪውላር እንቅስቃሴ መሰብሰብ

የሳይንስ ሊቃውንት የሞለኪውሎችን እንቅስቃሴ በመጠቀም ኤሌክትሪክ ለማመንጨት አዲስ ተስፋ ሰጪ ዘዴ አግኝተዋል። የሞገድ ኢነርጂ ቴክኖሎጂ ውጤታማ የሃይል ማመንጨት ምንጭ መሆኑ የተረጋገጠ ቢሆንም፣ አሁን ተመራማሪዎች በእረፍት ላይ ያሉ ሞለኪውሎች እንኳን ሊጠቀሙበት የሚችሉ ተፈጥሯዊ ሃይል እንዳላቸው ደርሰውበታል።
በኤፒኤል ማቴሪያሎች ላይ በወጣ አንድ መጣጥፍ ተመራማሪዎች በፈሳሽ ውስጥ ከሚገኙት የሞለኪውሎች ተፈጥሯዊ እንቅስቃሴ ኃይልን የሚይዝ ሞለኪውላር ኢነርጂ መሰብሰቢያ መሳሪያን ሞክረዋል። ተመራማሪዎቹ የፓይዞኤሌክትሪክ ንጥረ ነገሮችን በፈሳሽ ውስጥ በማሰር የፈሳሹን እንቅስቃሴ ወደ የተረጋጋ የኤሌክትሪክ ፍሰት መለወጥ ችለዋል። ይህ ግኝት በምድር ላይ ካለው ከፍተኛ መጠን ያለው አየር እና ፈሳሽ አንፃር ከፍተኛ መጠን ያለው ሃይል የማመንጨት አቅም አለው።
መሳሪያው ዚንክ ኦክሳይድን የሚጠቀመው የፓይዞኤሌክትሪክ ቁሳቁስ ሲሆን ይህም እንቅስቃሴ ሲያጋጥመው የኤሌክትሪክ አቅም ይፈጥራል። ተመራማሪዎቹ የዚንክ ኦክሳይድ ክሮች እንቅስቃሴን በውቅያኖስ ውስጥ ከሚወዛወዝ የባህር አረም ጋር አነጻጽረውታል። የዚህ መሳሪያ ጥቅም በየትኛውም የውጭ ኃይሎች ላይ አለመተማመን ነው, ይህም ጨዋታን የሚቀይር ንጹህ የኃይል ምንጭ ያደርገዋል. በፈሳሽ ሞለኪውላዊ የሙቀት እንቅስቃሴ አማካኝነት የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት እድልን ይከፍታል, ይህም በመሠረቱ ከባህላዊ ሜካኒካል እንቅስቃሴ የተለየ ነው.
የዚህ ቴክኖሎጂ አፕሊኬሽኖች በጣም ሰፊ ናቸው. እንደ ሊተከሉ የሚችሉ የሕክምና መሣሪያዎች ያሉ ናኖቴክኖሎጂዎችን ለማንቀሳቀስ ሊያገለግል ይችላል። በተጨማሪም መሳሪያው በኪሎዋት መጠን ለሚመረተው የኃይል ማመንጫ እስከ ሙሉ መጠን ያለው ጄነሬተሮች ሊጨምር ይችላል። ተመራማሪዎቹ የተለያዩ ፈሳሾችን፣ ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸውን የፓይዞኤሌክትሪክ ቁሶችን እና አዳዲስ የመሳሪያ አርክቴክቸርን በመሞከር የመሳሪያውን የኢነርጂ ጥንካሬ በማሻሻል ላይ ይገኛሉ።
ይህ እጅግ በጣም ጥሩ ምርምር እንደ ንፋስ፣ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ወይም የፀሐይ ሃይል ባሉ የውጭ ምንጮች ላይ ያልተመሰረተ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት አስደሳች መንገድን ይሰጣል። ወደ ሞለኪውሎች ተፈጥሯዊ ኃይል የመጠቀም ችሎታ ለወደፊቱ ዘላቂ እና ንፁህ የኃይል መፍትሄዎች አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል።
ምንጮች:
- APL ቁሳቁሶች - https://www.aip.org/
- ዌንዲ ቢቲ፣ የሚዲያ ግንኙነት በ AIP - [ኢሜል የተጠበቀ]
- የደራሲዎች ግንኙነት፡ ኢስት ስምንት ኢነርጂ ኩባንያ ናንካይ ዩኒቨርሲቲ