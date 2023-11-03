ከጠፈር ተመራማሪው አንድርያስ ሞገንሰን ጋር የልደት ቀኖችን በጠፈር ማሰስ

የዴንማርክ የራሱ የጠፈር ተመራማሪ አንድሪያስ ሞገንሰን በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ ልዩ የሆነ የልደት ቀን አክብሯል። እንደ Expedition 70 አዛዥ እና በህዋ ውስጥ የመጀመሪያው ዴንማርክ ሆኖ፣ ሞገንሰን በልዩ ቀኑ ህዋ ላይ ፀሀይ ስትበራ በማየቱ ያለውን ደስታ ለመካፈል ወደ X (የቀድሞው ትዊተር) ወሰደ።
ሞገንሰን በጽሁፉ ላይ የፀሃይ ብርሀን በልደት ቀን ላይ ያለውን ጠቀሜታ ሲገልጽ እንዲህ ብለዋል: - "እኛም አንድ አባባል አለን በልደት ቀንዎ ላይ ፀሐይ ከበራ, በዚህ አመት ጥሩ ነበር ማለት ነው - እና ፀሐይ ሁልጊዜ በህዋ ላይ ታበራለች. ” ከቃላቶቹ ጋር ተያይዞ ከካሜራው ጀርባ ያለው የሞገንሰን ማራኪ እይታ ከአይኤስኤስ መጠቅለያ ኩፑላ መስኮት ላይ ማራኪ እይታን ይስባል።
ምንም እንኳን በዚህ የልደት ቀን ከቤተሰቦቹ ቢለይም፣ ሞገንሰን አብረውት ላከበሯቸው “ታላቅ ሠራተኞች” ያለውን ምስጋና ገልጿል። በጠፈር ውስጥ ባሉ የበረራ አባላት መካከል ያለው የመተሳሰብ እና የመተሳሰብ ስሜት በእውነት አስደናቂ ነው።
ሞገንሰን በዴንማርክ የልደት ባህሎች ላይ ብርሃን ፈንጥቆ በዴንማርክ የልደት ቀናቶች የሚከበሩት ዳንኔብሮግ በመባል የሚታወቀውን ብሄራዊ ባንዲራ በማውለብለብ ነው። ባንዲራ ደስታን፣ ደስታን፣ እና ፈገግታን ይወክላል። ሞገንሰን ከግሪንላንድ እና የፋሮ ደሴቶች ባንዲራዎች ጎን ለጎን የሚንሳፈፈውን የዳንብሮግ አስደናቂ ምስል የዴንማርክ ልዩ የራስ ገዝ ክልሎችን አሳይቷል።
ይህ የልደት በዓል ለሞገንሰን የጠፈር ጉዞ ሌላ አስደናቂ ምዕራፍ ይጨምራል። በተለይም፣ በአይኤስኤስ ላይ ካለ አንድ አስደሳች ሳምንት ጋር ተገናኝቷል። ልክ አንድ ቀን ቀደም ብሎ፣ Expedition 70 crewmates እና NASA የጠፈር ተመራማሪዎች Jasmin Moghbeli እና Loral O'Hara በታሪክ ውስጥ አራተኛውን ሴት የጠፈር ጉዞ አካሂደው 6 ሰአት ከ42 ደቂቃ ለወሳኝ የጥገና ስራዎች ሰጡ። ሞገንሰን እራሱ በ 2023 በኋላ ላይ ለራሱ ከተሽከርካሪ ውጭ እንቅስቃሴ መርሃ ግብር ተይዞለታል።
በህዋ ላይ ያሉ የልደት ቀናት ሃሳባችንን ይማርካሉ እና የጠፈር ተመራማሪዎች የሚያጋጥሟቸውን አስደናቂ ገጠመኞች ያስታውሰናል። አስደናቂ የምድራችን እይታዎችን ከመመስከር ጀምሮ በዜሮ ስበት ኃይል እስከ ማክበር ድረስ እነዚህ ልዩ ጊዜያት የልደት ቀናቶችን በጠፈር ውስጥ በእውነት የማይረሳ ያደርጉታል።
#### በየጥ
ጥ: Dannebrog ምንድን ነው?
መልስ፡ ዳኔብሮግ የዴንማርክ ብሔራዊ ባንዲራ ሲሆን ጥልቅ ታሪካዊ ጠቀሜታ አለው።
ጥ፡ ዴንማርካውያን ልደትን እንዴት ያከብራሉ?
መልስ፡ በዴንማርክ የልደት ቀናቶች የሚከበሩት ዳንብሮግን በማብረር ደስታን፣ ክብረ በዓላትን እና ፈገግታዎችን በማሳየት ነው።
ጥ፡- በህዋ የመጀመሪያው የዴንማርክ ጠፈርተኛ ማን ነበር?
መልስ፡ አንድሪያስ ሞገንሰን እ.ኤ.አ. በ2015 ወደ ህዋ የገባ የመጀመሪያው የዴንማርክ ጠፈርተኛ ነው።
ጥ፡ ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ምንድን ነው?
መ፡ አለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ለተለያዩ ሳይንሳዊ ተልዕኮዎች ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ጠፈርተኞችን በማስተናገድ እንደ ላቦራቶሪ እና ታዛቢ ሆኖ የሚያገለግል የመኖሪያ ቦታ ነው። [ምንጭ፡ ናሳ](https://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html)