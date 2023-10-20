በሃንሌ ዳርክ ስካይ ሪዘርቭ የመጀመሪያው ኦፊሴላዊ የኮከብ ድግስ ለአማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ልዩ ልምድ ይሰጣል

የሕንድ አስትሮፊዚክስ ኢንስቲትዩት (IIA) ከዱር እንስሳት ጥበቃ ዲፓርትመንት ዩቲ ላዳክ ጋር በመተባበር ልምድ ላላቸው አማተር የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የመጀመሪያውን ኦፊሴላዊ የኮከብ ድግስ አዘጋጅቷል። ክስተቱ የተካሄደው በምስራቅ ላዳክ ውስጥ በሃንሌ ጨለማ ስካይ ሪዘርቭ ከጥቅምት 12-15 ነው። የህንድ አስትሮኖሚካል ኦብዘርቫቶሪ መኖሪያ የሆነው ሃንሌ የሰማይ አካላትን ለመመልከት ተስማሚ የሆኑ ጥቁር ሰማይ እና ደረቅ የአየር ሁኔታን ያቀርባል።
የሃንሌ ጨለማ ስካይ ሪዘርቭ (HDSR) በህንድ ውስጥ ካሉት በጣም ጥቁር ሰማይ አንዱ ያለው ሲሆን በራዲየስ 22 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ ቦታን ይሸፍናል። መጠባበቂያው የተቋቋመው በዩቲ ላዳክ ጥርት ያለ የጨለማ ሰማይን ለመጠበቅ እና ሰው ሰራሽ የብርሃን ብክለትን ለመቆጣጠር ነው። የስነ ፈለክ ምርምርን ብቻ ሳይሆን የስነ ከዋክብትን ቱሪዝምን ያበረታታል እና ለአካባቢያዊ መንደሮች ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ እድገት አስተዋጽኦ ያደርጋል.
ወደ 30 የሚጠጉ አማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች በከዋክብት ድግስ ላይ ተገኝተው ቴሌስኮፕዎቻቸውን እና ካሜራዎቻቸውን በማምጣት የሌሊቱን ሰማይ ውበት ያለ የብርሃን ብክለት ጣልቃ ገብነት ለመቅረጽ። አጃይ ታልዋር፣ ተሸላሚው የስነ ከዋክብት ተመራማሪ፣ የጨለማ ሰማይ ደካማ ነገሮችን ለመመልከት እና ዝርዝር ፎቶግራፎችን ለማንሳት ያለውን ጠቀሜታ ጎላ አድርጎ ገልጿል። እንደ የውሸት ንጋት እና የዞዲያካል ብርሃን ያሉ አንዳንድ የስነ ፈለክ ክስተቶች ከሀንሌ ብቻ ሊታዩ የሚችሉት ከጨለማው የተነሳ እንደሆነ አፅንዖት ሰጥቷል።
ከኮከብ ድግሱ ዋና ዋና ነገሮች አንዱ የዞዲያካል ብርሃንን የመመስከር እና የፎቶግራፍ እድል ነበር, ይህም በፀሐይ ስርዓት አውሮፕላን ውስጥ በአቧራ የተበታተነ ደካማ የፀሐይ ብርሃን ነው. ተሳታፊዎች ይህንን ክስተት በሁለት ተከታታይ ምሽቶች ሊያዩት ይችላሉ።
ክስተቱ ባንጋሎር፣ ቼናይ፣ ዴሊ፣ ማንዲ፣ አህመዳባድ፣ ላክሻድዌፕ እና ሙምባይን ጨምሮ ከተለያዩ የህንድ አካባቢዎች ተሳታፊዎችን ስቧል። ከባንጋሎር አስትሮኖሚካል ሶሳይቲ የመጣው ሱዳሽ ናታራጃን የሃንሌ ቦርትል-1 ሰማይ በጣም ጨለማው ደረጃ ተብሎ የተሰየመው እንዴት ግልጽ ያልሆኑ ደካማ ጋላክሲዎችን እንዲመለከት እንደፈቀደው ጠቅሷል። ወደ ሃንሌ በየዓመቱ የመመለስ ጉጉቱን ገለጸ።
ከኮከብ ድግሱ በተጨማሪ አይአይኤ ከዩቲ ላዳክ በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ በመጠባበቂያው ውስጥ ለተመረጡ መንደርተኞች 24 ትናንሽ ቴሌስኮፖችን አቅርቧል እና የስነ ፈለክ አምባሳደር አድርጎ አሰልጥኖላቸዋል። ይህ ተነሳሽነት የአካባቢውን ማህበረሰብ ስለ አስትሮኖሚ ለማሳተፍ እና ለማስተማር እና የሃንሌ የአስትሮ-ቱሪዝም አቅምን የበለጠ ለማሳደግ ያለመ ነው።
የአይአይኤ ዳይሬክተር ፕሮፌሰር አናፑርኒ ሱብራማንያም የHDSR ልዩ ሰማይን ከሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ጋር በማካፈል መደሰታቸውን ገልፀው የአካባቢውን ማህበረሰቦች ለቱሪስቶች የስነ ፈለክ አምባሳደር በመሆን ማሰልጠናቸውን አድንቀዋል።
በአጠቃላይ፣ በሃንሌ ዳርክ ስካይ ሪዘርቭ የመጀመሪያው ይፋዊ የኮከብ ድግስ ለአማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ጥርት ያለ የጨለማ ሰማይን እንዲለማመዱ እና የሰማይ አካላትን በዝርዝር እንዲይዙ እድል ሰጥቷቸዋል። የክስተቱ ስኬት የሃንልን አቅም በህንድ እና ከዚያም በላይ ላሉ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ተፈላጊ መዳረሻ አድርጎ አሳይቷል።
ትርጓሜዎች
– የህንድ አስትሮፊዚክስ ኢንስቲትዩት (IIA)፡ በህንድ ውስጥ በተለያዩ የአስትሮፊዚክስ እና የስነ ፈለክ ጥናት ዘርፎች ላይ ምርምር የሚያደርግ ድርጅት ነው።
- የዱር አራዊት ጥበቃ መምሪያ, UT Ladakh: በላዳክ ዩኒየን ግዛት ውስጥ የዱር እንስሳትን ለመጠበቅ እና ለመጠበቅ ኃላፊነት ያለው መምሪያ.
– Hanle Dark Sky Reserve (HDSR)፡ በሃንሌ ዙሪያ 22 ኪሎ ሜትር የሚጠጋ ራዲየስ አካባቢ የብርሃን ብክለትን ለመቆጣጠር እና የጨለማ ሰማይን ለሥነ ፈለክ ጥናትና ምርምር እና ቱሪዝም ለመጠበቅ እንደ ጨለማ የሰማይ ክምችት ተብሎ የተሰየመ ነው።
– የውሸት ንጋት፡- ገና ፀሐይ ባትወጣም ሰማዩ የበራ የሚመስል ጎህ ሳይቀድ የታየ ክስተት።
- የዞዲያካል ብርሃን፡ በፀሃይ ስርአት አውሮፕላን ውስጥ በአቧራ የተበታተነ ደካማ የፀሐይ ብርሃን ጎህ ከመቅደዱ በፊት ወይም ጀምበር ከጠለቀች በኋላ በጨለማ ሰማያት ውስጥ ይታያል።
– የቦርትል ልኬት፡- የሌሊቱን ሰማይ ጨለማ የሚለካ የቁጥር ሚዛን፣ ቦርትል-1 በጣም ጨለማው ደረጃ ነው።
– የስነ ፈለክ አምባሳደሮች፡ በሀንሌ ዳርክ ስካይ ሪዘርቭ ውስጥ ያሉ መንደሮች ቱሪስቶችን ከሥነ ፈለክ ጥናት ጋር በተያያዙ እንቅስቃሴዎች ለማስተማር እና ለመምራት የሰለጠኑ ሰዎች።
ምንጮች፡ የህንድ አስትሮፊዚክስ ኢንስቲትዩት (IIA)፣ የዱር እንስሳት ጥበቃ መምሪያ፣ UT ላዳክ።