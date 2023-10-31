የጁፒተርን ሚስጥራዊ ጥልቀት ማሰስ፡ የጁኖ ሃውንቲንግ ግኝት

የናሳው ጁኖ የጠፈር መንኮራኩር በቅርቡ ባደረገው የጁፒተር በረራ ወቅት አሪፍ ግኝቶችን አድርጓል። በሴፕቴምበር 7 በተነሳው ፎቶግራፍ ላይ ጁኖ በጁፒተር ራቅ ወዳለ ሰሜናዊ አካባቢ ጄት ኤን 7 ተብሎ የሚጠራውን ክልል ምስል አንስቷል። ይህን ምስል በተለይ የሚያሳዝነው በዚህ ክልል ውስጥ ያሉት የሚሽከረከሩ ደመናዎች እና ውዥንብር አውሎ ነፋሶች የተዘረጋ እና የመንፈስ ፊት እንዴት እንደፈጠሩ ነው።
የሃሎዊን ጭንብል በሚያሳዝን ፊት የሚለግስ ስለሚመስል ይህ የሰማይ ሃሎዊን አስገራሚ የጋዝ ግዙፍ እይታን ይማርካል። ዝቅተኛ የፀሐይ ብርሃን አንግል ውስብስብ የመሬት አቀማመጥ ባህሪያት ላይ አፅንዖት ሰጥቷል, የዚህን ሚስጥራዊ ክልል ጥልቀት ያሳያል. የዜጎች ሳይንቲስት ቭላድሚር ታራሶቭ ከጁኖካም የተገኘውን ጥሬ መረጃ በዘዴ በማዘጋጀት የጁፒተርን የከባቢ አየር ተለዋዋጭነት እንድንረዳ አስተዋፅዖ አድርጓል።
የጁፒተር ከባቢ አየር በአስደናቂ የአየር ሁኔታ እና በግዙፍ አውሎ ነፋስ ስርዓቶች የታወቀ ነው። በዚህ ምስል ላይ የሚታዩት ጠመዝማዛ ደመናዎች ሁለት የጠለቀ አይኖች፣ የተጠማዘዘ አፍንጫ እና የሚያሸማቅቁ ከንፈሮችን ያሳያሉ፣ ይህም ወደ መረጋጋት የማይሰጥ ሁኔታን ይጨምራል። ነገር ግን፣ እነዚህ የጁኖ ምስሎች ብዙውን ጊዜ ፓሬኢዶሊያን ያስከትላሉ፣ ይህ ክስተት ተመልካቾች ፊቶችን ወይም ቅርጾችን በዘፈቀደ ቅርጾች የሚገነዘቡበት መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል።
የኮከብ ቆጠራ አድናቂዎች በሰለስቲያል አካላት ውስጥ ያሉ እንደ “በማርስ ላይ ያለ ፊት” እንደ አሳፋሪው ያሉ ሌሎች የፓሬዶሊያ ምሳሌዎችን ያስታውሳሉ። በተጨማሪም፣ አንዳንድ የመስመር ላይ መርማሪዎች በናሳ የኩሪየስቲ እና የፅናት ሮቨሮች በተነሱ ፎቶዎች ውስጥ በማርስ ላይ የተለያዩ “እንስሳዎችን” ለይተው አውቀዋል ብለው ያምናሉ።
የጁኖ ተልእኮ ማራኪ ምስሎችን ከመያዝ ያለፈ ነው። የጁፒተርን ከባቢ አየር ውስብስብ ሁኔታ ለማጥናት ጠቃሚ መረጃዎችን ለሳይንቲስቶች ይሰጣል። የከባቢ አየር አውሎ ነፋሶችን፣ አውሎ ነፋሶችን እና አንቲሳይክሎኖችን በመተንተን ባለሙያዎች ስለ ፕላኔቷ የአየር ሁኔታ እና የጄት ዥረት ንፋስ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።
በየጥ:
ጥ፡ ፓሬዶሊያ ማለት ምን ማለት ነው?
መ፡ Pareidolia ግለሰቦች እንደ ፊት ወይም ነገሮች ያሉ የታወቁ ቅጦችን በማይዛመዱ ወይም በዘፈቀደ ማነቃቂያዎች የሚገነዘቡበት ክስተት ነው።
ጥ፡ የጁኖ ተልዕኮ ዓላማ ምንድን ነው?
መ: የጁኖ ተልእኮ የጁፒተርን ከባቢ አየር ማጥናት እና ስለ ፕላኔቷ የአየር ሁኔታ ሁኔታ እና የከባቢ አየር ተለዋዋጭነት የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት መረጃን መሰብሰብ ነው።
ጥ፡ በጠፈር ውስጥ ሌሎች የ pareidolia ምሳሌዎች አሉ?
መ፡ አዎን፣ ዝነኛው “ፊት በማርስ ላይ” በህዋ ውስጥ ካሉት የተለያዩ “የእንስሳት” አወቃቀሮች ጋር፣ ከማርስ ሮቨርስ ፎቶግራፎች ላይ ለይተው አውቀዋል ብለው ከሚያምኑት የፓሬዶሊያ አንዱ ምሳሌ ነው።
ጥ፡ በጁኖ የተቀረፀውን ምስል ማን አዘጋጀው?
መ: የዜጎች ሳይንቲስት ቭላድሚር ታራሶቭ ስለ ጁፒተር የከባቢ አየር ተለዋዋጭነት ያለንን ግንዛቤ ለማሳደግ ከጁኖካም የተገኘውን ጥሬ መረጃ በዘዴ አሰናድቷል።