ጥንታዊ የእንጨት ምዝግብ ማስታወሻዎች የጥንት የሰው ልጆችን የላቀ ችሎታ ያሳያሉ

አርኪኦሎጂስቶች በዛምቢያ የጥንት ሰዎች ስለነበሩት ችሎታዎች ያለውን ግምት የሚፈታተኑ ጥንታዊ የእንጨት ግንድ አግኝተዋል። ኔቸር በተሰኘው ጆርናል ላይ የታተመው ግኝቶቹ ከግማሽ ሚሊዮን ዓመታት በፊት የድንጋይ ንጣፎችን የገነቡ ሲሆን ይህም ቀደም ሲል የማይታወቅ የማሰብ እና የማሰብ ደረጃን ያሳያል።
የሊቨርፑል ዩንቨርስቲ ጥልቅ የሰብአዊነት ምርምር ፕሮጀክት ጥንታዊውን እንጨት ቆፍሮ ተንትኗል። የፕሮጀክቱ መሪ ፕሮፌሰር ላሪ ባርሃም ይህ ግኝት ስለ ቀደምት የሰው ቅድመ አያቶች ያለውን ግንዛቤ እንደለወጠው ገልጿል። እነዚህ የጥንት ሰዎች ችሎታቸውን እና የፈጠራ ችሎታቸውን ተጠቅመው ከእንጨት የተሰራ አዲስ እና ትልቅ ነገርን እንደሰሩ ያምናል።
ተመራማሪዎቹ እንጨቶችን መቆፈርን ጨምሮ ጥንታዊ የእንጨት መሳሪያዎችን አግኝተዋል, ነገር ግን በጣም አስደሳችው ግኝት በትክክለኛው ማዕዘን ላይ የተጣበቁ ሁለት እንጨቶች ናቸው. የድንጋይ መሳሪያዎች ወደ ምዝግብ ማስታወሻዎች ለመቁረጥ, በመዋቅር እንዲቀላቀሉ ያስችላቸዋል. እንጨቱ የተቀበረበትን የአፈር ንጣፍ በመተንተን ቡድኑ በግምት 476,000 ዓመት ዕድሜ እንዳለው ወስኗል።
ቀደም ሲል የሰው ልጅ የእንጨት አጠቃቀም ማስረጃ እሳትን በመሥራት እና ቀላል መሳሪያዎችን ለመሥራት ብቻ የተወሰነ ነው. ይህ ግኝት ቀደምት ሰዎች የዘላን ህይወትን ይመሩ ነበር የሚለውን አስተሳሰብ የሚፈታተን እና የበለጠ ውስብስብ ግንባታ የመሥራት አቅም እንደነበራቸው ያሳያል።
የእነዚህ የእንጨት መዋቅሮች ዓላማ ግልጽ አይደለም. የዛፎቹ መጠን የሚያመለክተው አንድ ትልቅ ነገር ለመገንባት ያገለገሉ ሲሆን ምናልባትም የመጠለያ መድረክ ወይም ለአሳ ማጥመድ በወንዝ ዳር ያለ መዋቅር። ነገር ግን, ያለ ተጨማሪ የተሟላ ማስረጃ, የእነዚህን መዋቅሮች ትክክለኛ ተፈጥሮ ወይም የጥንት ሰዎች የገነቡትን ዝርያ በትክክል ለመወሰን አስቸጋሪ ነው.
የእንጨት ቅርሶቹን ለመተንተን እና ለመጠበቅ ወደ እንግሊዝ ተጉዘዋል። ይህ ከተጠናቀቀ በኋላ እንዲታዩ ወደ ዛምቢያ ይመለሳሉ። ተስፋው እነዚህ ግኝቶች ስብስቦችን ያበለጽጉ እና በዛምቢያ የእንጨት ሥራ ወግ እና ጥንታዊ የሰው ልጅ ከአካባቢው ጋር ስላለው ግንኙነት ብርሃን ያበራሉ።
ምንጭ - ቢቢሲ ዜና