በአላስካ ውስጥ በHAARP የተፈጠረውን ኢኒግማቲክ ኤርግሎልን ማሰስ

አላስካ በአስደናቂ መልክዓ ምድሯ ብቻ ሳይሆን በሰማይ ላይ ሊመሰከር በሚችለው አስደናቂ የአየር ሙቀት ክስተትም ትታወቃለች። በአላስካ ፌርባንክስ ዩኒቨርስቲ የሚመራ እጅግ አስደናቂ የምርምር ዘመቻ ከኮርኔል ዩኒቨርሲቲ፣ ከኮሎራዶ ዴንቨር ዩኒቨርሲቲ፣ ከፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ እና ከጆርጂያ የቴክኖሎጂ ተቋም ጋር በመተባበር በከፍተኛ ድግግሞሽ ንቁ አውሮራል ምርምር ፕሮግራም የተፈጠረውን ሚስጥራዊ የአየር ሙቀት ለመመርመር ያለመ ነው። HAARP)
የዚህ የአራት ቀናት ዘመቻ ትኩረት ከምድር ገጽ ከ30 እስከ 350 ማይል ርቀት ላይ ባለው የከባቢ አየር ክልል ውስጥ ባለው ionosphere ውስጥ ያለውን አሰራር መረዳት ነው። ሳይንቲስቶች ionosphereን በመተንተን የኦፕቲካል ልቀቶችን መንስኤዎች እና በ ionosphere ውስጥ ያሉ አንዳንድ የፕላዝማ ሞገዶች እጅግ በጣም ዝቅተኛ ድግግሞሽ ሞገዶችን እንዴት እንደሚያሳድጉ ግንዛቤዎችን ለማግኘት ተስፋ ያደርጋሉ። በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ ሳተላይቶች እነዚህን የፕላዝማ ሞገዶች ግጭትን ለመለየት እና ለማስወገድ እንዴት ውጤታማ በሆነ መንገድ ሊጠቀሙባቸው እንደሚችሉ ማሰስ ይፈልጋሉ።
የHAARP Ionospheric Research Instrument፣ በ180 ሄክታር ላይ የተዘረጋ የ33 ከፍተኛ ድግግሞሽ አንቴናዎች፣ ሰው ሰራሽ አየርን ለማመንጨት ጥቅም ላይ ይውላል። ከፍተኛ-ድግግሞሽ የሬድዮ ስርጭቶችን በሚያስደንቅ ሁኔታ በመልቀቅ፣የፀሀይ ሃይል ተፈጥሯዊ አውሮራ እንደሚያመነጭ፣HAARP ኤሌክትሮኖችን በምድር ionosphere ውስጥ ሊያስደስት ይችላል። በውጤቱም ፣ ከታየ ፣ የአየር ግስጋሴው በሰማይ ላይ እንደ ቀይ ወይም አረንጓዴ ንጣፍ ይታያል።
የአየር ግሎው ታይነት በጋኮና፣ አላስካ ከሚገኘው የHAARP ፋሲሊቲ ወደ 300 መቶ ማይሎች ያህል ይዘልቃል። ይሁን እንጂ የአየር ማራዘሚያውን ለመመልከት የሚያስፈልገው የተወሰነ ማዕዘን በተመልካቹ እና በ HAARP መካከል ባለው ርቀት ይለያያል. ፍላጎት ያላቸው ግለሰቦች በ2.8 እና 10 megahertz መካከል ስለሚለዋወጡት የስርጭት ድግግሞሾች እንዲያስታውሱ እና በምርምር ዘመቻ ላይ አዳዲስ መረጃዎችን ለማግኘት የHAARP ድህረ ገጽን እንዲያማክሩ ይበረታታሉ።
በየጥ:
ጥ: ionosphere ምንድን ነው?
መ: ionosphere በምድር ከባቢ አየር ውስጥ የሚገኝ ክልል ነው፣ ከምድር ገጽ በ30 እና 350 ማይል አካባቢ መካከል የሚገኝ፣ ions እና ነፃ ኤሌክትሮኖች የሚገኙበት።
ጥ: HAARP እንዴት የአየር ሙቀት ይፈጥራል?
መ: በእሱ Ionospheric የምርምር መሣሪያ የሚለቀቁትን ከፍተኛ-ድግግሞሽ የሬዲዮ ስርጭቶችን በመጠቀም HAARP ኤሌክትሮኖችን በምድር ionosphere ውስጥ ያስደስተዋል፣ በዚህም ምክንያት ሰው ሰራሽ የአየር ሙቀት ይፈጥራል።
ጥ: - የአየር ማራዘሚያው አስፈላጊ የሆነው ለምንድነው?
መ: የአየር ግለት ጥናት ስለ ionosphere ባህሪ እና ከተለያዩ ክስተቶች ጋር ያለውን ግንኙነት እንደ ፕላዝማ ሞገዶች እና የሳተላይት ስራዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።