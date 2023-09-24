አዲስ ጥናት ጉት ማይክሮቦችን ከአጥንት ጤና ጋር ያገናኛል።

ሳይንቲስቶች በአንጀት ማይክሮባዮም እና በአጥንት ጤና መካከል ሊኖር የሚችል ግንኙነት አግኝተዋል። በቅርብ የተደረገ ጥናት አንዳንድ የአንጀት ማይክሮቦች ከአጥንት ጥንካሬ, ማይክሮአርክቴክቸር እና ጥንካሬ ጋር የተቆራኙ መሆናቸውን አረጋግጧል. ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት የአጥንትን ጤንነት ለማሻሻል የአንጀት ማይክሮባዮምን መለወጥ ይቻል ይሆናል.
ጥናቱ "በአንጀት ማይክሮባዮታ እና በአጥንት ጥግግት, በማይክሮአርክቴክቸር እና በጥንካሬ መካከል ስላለው ግንኙነት የሁለት-ቡድን ጥናት" በሚል ርዕስ በ Frontiers in Endocrinology ውስጥ ታትሟል. ተመራማሪዎቹ የራዲየስ እና የቲቢያን የራዲየስ እና የቲቢያን ስካን በሁለት ትላልቅ ቡድኖች መካከል ባለው አንጀት ማይክሮባዮም እና ከፍተኛ ጥራት ባለው የፔሪፈራል ኳንቲቲቲቭ ቶሞግራፊ (HR-pQCT) መካከል ያለውን ግንኙነት መርምረዋል።
ተመራማሪዎቹ ከፍራሚንግሃም የሶስተኛ ትውልድ ጥናት እና ኦስቲዮፖሮቲክ ፍራክቸር ኢን ሜን ጥናት የተገኘውን መረጃ ተጠቅመው ለአጥንት ጤንነት አስተዋፅዖ ሊያደርግ የሚችል ነገር መኖሩን ለማወቅ ችለዋል። ዝቅተኛ የአጥንት ጥግግት በተለይ በዕድሜ የገፉ ሰዎች ኦስቲዮፖሮሲስን እና የአጥንት ስብራትን የመጋለጥ እድልን ይጨምራል።
ግኝቶቹ እንደ አከርማንሲያ እና ክሎስትሪያል ባክቴሪያ DTU089 ያሉ አንዳንድ ባክቴሪያዎች በአረጋውያን ላይ ከአጥንት ጤና ጋር አሉታዊ ግንኙነት እንደነበራቸው አረጋግጧል። አክከርማንሲያ ከዚህ ቀደም ከመጠን ያለፈ ውፍረት ጋር የተቆራኘ ሲሆን DTU089 ደግሞ ዝቅተኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እና ፕሮቲን በሚወስዱ ግለሰቦች ላይ በብዛት ይገኛል። እነዚህ ምክንያቶች በአጥንት ጤና ላይ ተፅእኖ እንዳላቸው ይታወቃል.
ተመራማሪዎቹ በተጨማሪም አንዳንድ ባክቴሪያዎች ከአጥንት ተሻጋሪ አካባቢ ልዩነት ጋር የተቆራኙ መሆናቸውን ደርሰውበታል, ይህም ማይክሮቦች አጥንት ከእርጅና ጋር እንዴት እንደሚለወጥ ተጽእኖ እንደሚያሳድር ጠቁመዋል.
የባክቴሪያ ህዋሳት በአጥንት ጤና ላይ የሚያደርሱትን ልዩ ተፅእኖ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር የሚያስፈልግ ቢሆንም፣ ይህ ጥናት የአንጀት ማይክሮባዮም በአጥንት ጤና ላይ ስላለው ሚና ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። በመጨረሻም የአንጀት ማይክሮባዮምን ማነጣጠር የአጥንትን ጤና ለማሻሻል የወደፊት አቀራረብ ሊሆን ይችላል.
ምንጮች:
– ጥናት በ Frontiers in Endocrinology (ዩአርኤል የለም) ታትሟል
- የሃርቫርድ የሕክምና ትምህርት ቤት ማርከስ የእርጅና ምርምር ተቋም