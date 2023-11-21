ሥርዓተ ፆታን ያካተተ ፕላኔታዊ ስያሜን ለማግኘት አዲስ መመሪያዎች ያስፈልጋሉ።

በዘ ኦፕን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ የሆኑት አኒ ሌኖክስ በቅርቡ የተደረገ ትንታኔ የፕላኔቷን ገጽ ገፅታዎች ለመሰየም መመሪያው የስርዓተ-ፆታን አካታችነት የጎደለው እና በወንዶች ላይ ያለውን አድልዎ የሚያሳይ መሆኑን አረጋግጧል። የአለም አቀፉን የስነ ፈለክ ዩኒየን (IAU) ዳታቤዝ ትንተናን ያካተተው የሌኖክስ ጥናት እንደሚያሳየው ከታወቁት የጨረቃ ጉድጓዶች ውስጥ XNUMX በመቶው በሴቶች ስም የተሰየሙ ናቸው።
አይ.ዩ.ዩ የባለሙያ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች አለምአቀፍ ማህበር ሲሆን ፖሊሲዎቹ የፕላኔቶችን ባህሪያት እንደ ጉድጓዶች፣ ተራራዎች፣ ሸለቆዎች፣ ሸለቆዎች፣ ውቅያኖሶች እና እሳተ ገሞራዎች መሰየምን ይቆጣጠራል። ሌኖክስ ለአይ.ዩ.ዩ ግልጽ ደብዳቤ ጽፋለች፣ በመሰየም ፖሊሲያቸው ላይ ያለውን አድልዎ እንዲያስተካክሉ አሳስቧቸዋል፣ ይህም “ሲሲጀንደር ነጭ ወንዶችን” እንደሚደግፍ ተናግራለች።
የጨረቃ ጉድጓዶችን የመሰየም ልምድ በጣሊያን የሥነ ፈለክ ተመራማሪ ጆቫኒ ባቲስታ ሪሲዮሊ በ1635 ተጀመረ። ለግኝቶቹ የታወቁ ሳይንቲስቶችን ማዕረግ ተቀበለ፤ ይህም አይ.ዩ.
አይ.ዩ.ዩ በቀጥታ ስም ባይሰጥም፣ የተወሰኑ ባህሪያትን ስም ለማጽደቅ እና ለማጽደቅ የስራ ቡድኖችን ወይም ግብረ ሃይሎችን ለማቋቋም ያመቻቻል። እነዚህ ሀሳቦች ብዙውን ጊዜ ከታሪካዊ ሰዎች፣ አፈ ታሪኮች ወይም ባህላዊ ጭብጦች መነሳሻን ይስባሉ። ሆኖም ይህ አካሄድ ታሪካዊ ኢፍትሃዊ ድርጊቶችን እንደሚያስቀጥል እና በስም ዝርዝር ውስጥ ልዩነት እንዳይኖር አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ሌኖክስ ይከራከራሉ።
የሌኖክስ ጥናትም የሴቶችን ውክልና በፕላኔታዊ ገጽታዎች መካከል ያለውን ልዩነት አሳይቷል። ሜርኩሪ በሴቶች ስም የተሰየሙ 11.8 በመቶ የሚሆኑ ጉድጓዶቹን በመያዝ በመጠኑ የተሻለ ውክልና ቢያሳይም፣ ማርስ ከፍተኛ የሆነ የፆታ ልዩነት ታሳያለች፣ ከጉድጓዱ ውስጥ 1.8 በመቶው በሴቶች ስም የተሰየመ ነው። በአንፃሩ ቬኑስ በሴቶች ስም የተሰየሙ ጉድጓዶች አሏት፣ ነገር ግን 38 በመቶው ብቻ ለህብረተሰቡ ከፍተኛ አስተዋፅዖ ባደረጉ እውነተኛ ሴቶች ይባላሉ።
በፕላኔቶች ስያሜ ላይ የበለጠ ማካተት እና ልዩነትን ለማረጋገጥ አሁን ያሉትን መመሪያዎች መከለስ እና መከለስ አስፈላጊ ነው። ይህ በሁሉም ፆታዎች በታሪክ ውስጥ ያበረከቱትን አስተዋፅዖ የበለጠ የሚወክል በዓል እንዲኖር ያስችላል። ለፕላኔታዊ ባህሪ ስያሜ የበለጠ አካታች አቀራረብን በመከተል፣ ሳይንሳዊ ማህበረሰቡ ለሰፊ ትረካዎች ቦታ መፍጠር እና ለሁሉም እኩልነት እና እውቅና መስጠት ይችላል።