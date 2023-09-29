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ጡረታ የወጣው የናሳ የጠፈር ተመራማሪ የጋላክሲ ቮል 3 የጠፈር ትዕይንት ጠባቂዎችን ይተነትናል።

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 29, 2023
ጡረታ የወጣው የናሳ የጠፈር ተመራማሪ የጋላክሲ ቮል 3 የጠፈር ትዕይንት ጠባቂዎችን ይተነትናል።

ጡረታ የወጣው የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ክሪስ ሃድፊልድ ከጋላክሲ ቮል 3 ጠባቂዎች እይታን አራግፎ የጠፈር ቦታን ትክክለኛነት ለማወቅ ችሏል። በጥያቄ ውስጥ ያለው ትዕይንት የሚያሳየው ፒተር ኩዊል/ስታር-ሎርድ፣ በ Chris Pratt የተጫወተው፣ ያለ መከላከያ መሳሪያ በህዋ ላይ እንደታሰረ ነው። ሃድፊልድ ቦታውን ተንትኖ እንዲህ አይነት ሁኔታ ሊያስከትል የሚችለውን መዘዝ ተወያይቷል።

እንደ ሃድፊልድ ከሆነ ከጠፈር መርከብ ውጭ ያለ የጠፈር ልብስ ለ30 ሰከንድ ያህል መኖር ወዲያውኑ ጉዳት ላያደርስ ይችላል። ነገር ግን፣ በግምት ከአንድ ደቂቃ ተኩል በኋላ፣ የማይቀለበስ ጉዳት ይከሰታል፣ ይህም ወደ መጨረሻው ሞት ይመራል። በ15 ሰከንድ ውስጥ በደም ውስጥ ያለው ኦክሲጅን በመሟጠጡ ወደ አንጎል ሲደርስ ንቃተ ህሊና ማጣት ያስከትላል።

በሥዕሉ ላይ የሚታዩትን የእይታ ውጤቶች በተመለከተ፣ ሃድፊልድ የከዋክብት-ጌታ ፊት እብጠት ደም ስለሚወዛወዝ በሰውነት ውስጥ አረፋዎችን ስለሚፈጥር የእውነት ነው ብሏል። ይሁን እንጂ የፊቱ ፈጣን ቅዝቃዜ ውሃ ከሌለ አይከሰትም, ምክንያቱም ሂደቱን ለማቀዝቀዝ ከፍተኛ መጠን ያለው የሙቀት መጠን አለ.

ሃድፊልድ የፊልም ሰሪዎች የጠፈር ትዕይንቶችን በሚያሳዩበት ጊዜ የኪነጥበብ ፍቃድ እንደሚወስዱ አምኗል፣ ምክንያቱም አብዛኛው ተፅእኖ በውስጥም ይከሰታል። የተሳሳቱ ቢሆንም፣ በፊልሙ ውስጥ ያለውን አጠቃላይ የቦታ ገጽታ አድንቋል።

ሃድፊልድ ከናሳ ጡረታ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ስለ ልምዶቹ መጽሃፎችን ጽፏል እና ለስራው እውቅና አግኝቷል። የጋላክሲ ቮል 3 ጠባቂዎች ትዕይንት ከጠፈር ጋር በተያያዙ ሚዲያዎች ውስጥ የሳይንሳዊ ትክክለኛነት አስፈላጊነትን አጽንዖት ይሰጣል።

በፊልሙ ታሪክ ውስጥ፣ ፒተር ኩዊል በጠፈር ላይ ካጋጠመው ፈተና ተርፎ በሰላም ወደ ምድር ተመለሰ። በምድር ላይ ካለው ህይወት ጋር ያለውን ማስተካከያ የሚመረምር ብቸኛ ኮከብ-ጌታ ፊልም ፍንጮች አሉ። የፊልም ባለሙያው ጄምስ ጉንን እና ክሪስ ፕራት በዚህ ጽንሰ-ሀሳብ ላይ መወያየታቸው ተዘግቧል።

ርዕስ፡ “ጡረታ የወጣው የናሳ ጠፈርተኛ የጋላክሲ ቮል 3 የጠፈር ትዕይንት ጠባቂዎችን ይተነትናል”
ምንጮች፡ ቫኒቲ ፌር፣ ዲጂታል ስፓይ

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