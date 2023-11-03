በፖም ውስጥ ያሉ ትሎችን መቆጣጠር፡- ኬሚካዊ ያልሆኑ መፍትሄዎች

ትሎች የእርስዎን የአፕል ምርት እየወሰዱ ነው? አትፍራ! ይህንን ችግር ለመቆጣጠር እና የተትረፈረፈ ጣፋጭ እና ትል-ነጻ የሆኑ የፖም ፍሬዎችን ለማረጋገጥ የሚረዱ ኬሚካዊ ያልሆኑ መፍትሄዎች አሉ።
ከእነዚህ ትሎች በስተጀርባ ያለው ጥፋተኛ በአፕል ዛፎች አበባዎች ውስጥ እንቁላል የሚጥለው የፖም ማግ ነው. እነዚህ እንቁላሎች በፖም ውስጥ ዋሻ ውስጥ ወደሚገቡ ትሎች ይፈልሳሉ፣ ይህም የምግብ ፍላጎታቸው ይቀንሳል። በቴክኒካል አሁንም ለምግብነት የሚውሉ ሲሆኑ፣ እነዚህ የተጠቁ ፖም በጣም በእይታ የሚስቡ አይደሉም።
ስለዚህ ንቦችን ሳይጎዱ ወይም የኬሚካል መርጫዎችን ሳይጠቀሙ ይህን ተባይ ለመቋቋም ምን ማድረግ ይችላሉ? ንጽህና ቁልፍ ነው። የወደቁ ፖምዎችን ከመሬት ውስጥ በፍጥነት በማንሳት እና በትክክል በመጣል, ከመጠን በላይ የሚበቅሉትን ሙሽሮች ቁጥር በመቀነስ የትል ህይወትን ማቋረጥ ይችላሉ.
የዚህን ዘዴ ውጤታማነት ከፍ ለማድረግ ጥቂት ምክሮች እዚህ አሉ-
- የወደቁ ፖም እንደወደቁ ያንሱ እና በተለመደው ቆሻሻ ያሸጉዋቸው።
- ተመሳሳይ ነገር እንዲያደርጉ ጎረቤቶችዎን በፖም ዛፎች ያበረታቱ።
- ትሎች ወደ አፈር ውስጥ ዘልቀው እንዳይገቡ ለመከላከል ፖም በሚወድቁበት ጊዜ ከዛፉ ስር ታርፍ ያስቀምጡ እና ፖም መሰብሰብ ቀላል ያደርገዋል.
በተጨማሪም፣ ህዝባቸውን ለመቀነስ የአዋቂዎችን ዝንቦች ለማጥመድ ማሰብ ይችላሉ። በአትክልት ማእከሎች ውስጥ የሚገኙ ተለጣፊ የ pheromone ወጥመዶች ለዚህ ዓላማ ጥሩ ይሰራሉ. በግንቦት ወር አጋማሽ ላይ ዝንቦች ብቅ ማለት ሲጀምሩ ወጥመዶቹን አንጠልጥላቸው እና በሳምንት ከሁለት እስከ ሶስት ጊዜ ይፈትሹ.
ያስታውሱ፣ ውጤታማነትን ከፍ ለማድረግ የፖም ዛፎች ካላቸው እነዚህን ጥረቶች ከጎረቤቶችዎ ጋር ማስተባበር አስፈላጊ ነው።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ጥ፡ የእኔ ፖም በትል መያዙን እንዴት አውቃለሁ?
መ: በፖም ሥጋ ውስጥ የትል ዱካዎችን ወይም ዋሻዎችን ይፈልጉ። እነዚህን ምልክቶች ካዩ, ትሎች ሊኖሩዎት ይችላሉ.
ጥ: አሁንም ፖም በትል መብላት እችላለሁ?
መ: በቴክኒካል አሁንም ለምግብነት የሚውል ቢሆንም፣ የተጠቁ ፖምዎች ገጽታ የምግብ ፍላጎት ላይሆን ይችላል። እነሱን በትክክል ማስወገድ እና ማስወገድ የተሻለ ነው።
ጥ፡ ለፖም ማግጎት መቆጣጠሪያ የሚገኙ ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ የሚረጩ ነገሮች አሉ?
መ: እንደ አለመታደል ሆኖ በአሁኑ ጊዜ ለፖም ማግጎት ቁጥጥር ምንም ውጤታማ ኢኮ-ተስማሚ የሚረጩ የሉም። እንደ ንጽህና እና ወጥመድ ያሉ ኬሚካላዊ ያልሆኑ ዘዴዎች ምርጥ አማራጮች ናቸው።
ጥ: ዝንቦችን ማጥመድ ንቦችን ይጎዳል?
መ: አይ፣ ተለጣፊ የ pheromone ወጥመዶችን በመጠቀም ዝንቦችን ማጥመድ ንቦችን ወይም ሌሎች ጠቃሚ ነፍሳትን አይጎዳም። ወጥመዶቹ በተለይ በፖም ትሎች ላይ ያነጣጠሩ ናቸው።
እነዚህን ኬሚካላዊ ያልሆኑ መፍትሄዎችን በመተግበር እና በንቃት በመቆየት በአፕል ዛፎችዎ ውስጥ ያሉ ትሎችን በተሳካ ሁኔታ መቆጣጠር እና ብዙ ጣፋጭ እና በትል-ነጻ ፖም ይደሰቱ!