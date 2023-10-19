በጠፈር ውስጥ ያለው የምግብ የወደፊት ዕጣ፡- ለረጅም ጊዜ ለሚቆዩ ተልእኮዎች ማደግ

ናሳ ለጨረቃ እና ለማርስ ተልእኮዎች ሲዘጋጅ፣ አንድ ወሳኝ ፈተና የበረራ አባላት በህዋ ላይ በሚቆዩበት ጊዜ ዘላቂ የሆነ የምግብ ምንጭ ማረጋገጥ ነው። በአሁኑ ጊዜ የጠፈር ተመራማሪዎች በዋናነት በታሸገ ምግብ ላይ ይመረኮዛሉ, ይህም በጊዜ ሂደት በጥራት እና በአመጋገብ ረገድ ውስንነቶች አሉት. ይህንን ችግር ለመፍታት ተመራማሪዎች በህዋ ውስጥ ምግብን የማምረት እድልን እየመረመሩ ነው, በተደጋጋሚ እንደገና የማቅረብ ፍላጎትን በመቀነስ እና ለረጅም ጊዜ ተልእኮዎች አዲስ እና የተመጣጠነ ምግብ አቅርቦትን በማረጋገጥ ላይ ናቸው.
ናሳ እ.ኤ.አ. በ2015 ከፌርቻይልድ እፅዋት አትክልት ጋር በመተባበር “ከመሬት ባሻገር የሚበቅል” ፕሮጀክትን ጀምሯል። ይህ ፕሮጀክት በመላው ዩናይትድ ስቴትስ በመቶዎች የሚቆጠሩ የመካከለኛ እና ሁለተኛ ደረጃ የሳይንስ ትምህርቶችን ያካትታል በአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ ካለው ጋር በሚመሳሰል መኖሪያ ውስጥ የተለያዩ ዘሮችን ይበቅላል ( አይኤስኤስ)። በነዚህ ክፍሎች ውስጥ የሚበቅሉ ዘሮች ለበለጠ ምርመራ ወደ ናሳ ኬኔዲ የጠፈር ማእከል ወደሚገኝ ክፍል ይተላለፋሉ። የተመረጡት ዘሮች በማይክሮ ግራቪቲ ሁኔታዎች ውስጥ እድገታቸውን ለመገምገም በመጨረሻ ወደ አይኤስኤስ ይላካሉ።
ናሳ በህዋ ላይ የእጽዋት እድገትን ለመደገፍ ልዩ ስርዓቶችን አዘጋጅቷል. የአትክልት ማምረቻ ስርዓት (Veggie) ዝቅተኛ ኃይል ያለው ክፍል ስድስት ተክሎችን መያዝ ይችላል. የሰራተኞች አባላት በእጃቸው ወደ እፅዋቱ ይንከባከባሉ ፣ በእጃቸው ያጠጣቸዋል። ሌላው ሥርዓት፣ Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS)፣ ተክሎችን መመገብ እና ማጠጣት በራስ-ሰር ይሠራል። የላቀ የእጽዋት መኖሪያ በትንሹ የሰራተኞች ተሳትፎ የእጽዋትን እድገት ለማጥናት የተነደፈ ሙሉ በሙሉ በራስ ሰር የሚሰራ መሳሪያ ነው።
የብርሃን እና የንጥረ-ምግብ ሁኔታዎች በጠፈር ውስጥ ስኬታማ ለሆኑ ተክሎች እድገት ወሳኝ ናቸው. Veg-04A፣ Veg-04B እና Veg-05 በመባል የሚታወቁት ተከታታይ ሙከራዎች ሚዙና ሰናፍጭ፣ ቅጠላማ አረንጓዴ ሰብል በተለያዩ የብርሃን ሁኔታዎች ውስጥ እድገትን ዳስሰዋል። በጠፈር ላይ የሚበቅሉት ተክሎች ምርት፣ የአመጋገብ ቅንብር እና ረቂቅ ተሕዋስያን ደረጃዎች በምድር ላይ ከሚበቅሉት ጋር ተነጻጽረዋል። የቡድኑ አባላትም የምርቱን ጣዕም፣ ሸካራነት እና ሌሎች ባህሪያትን ገምግመዋል። ሌላ ሙከራ፣ Plant Habitat-04፣ በእጽዋት-ማይክሮቦች መስተጋብር ላይ ያተኮረ እና የቺሊ በርበሬን ጣዕም እና ይዘት ገምግሟል።
የመጀመሪያዎቹ ሙከራዎች እንደሚያሳዩት ማይክሮግራቪቲ በእጽዋት እድገት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል ነገር ግን አጠቃላይ የእፅዋትን ጤና አይጎዳውም. ለምሳሌ, የስንዴ ተክሎች በምድር ላይ ካሉት አቻዎቻቸው ጋር ሲነፃፀሩ በማይክሮግራቪቲ 10% ከፍ ብሏል. የችግኝ እድገት ጥናቶች እንደሚያሳዩት ችግኞች ከህዋ-አስጨናቂ ሁኔታዎች ጋር የተያያዙ የጂን አገላለጾችን በመቀየር ከማይክሮ ስበት ኃይል ጋር መላመድ ይችላሉ። በጃፓን ኤሮስፔስ ኤክስፕሎሬሽን ኤጀንሲ (JAXA) በተካሄደው የእፅዋት ስበት ዳሰሳ ጥናት በእጽዋት ላይ የስበት ዳሰሳ ጥናት ተደርጓል። ይህ ጥናት ማይክሮግራቪቲ በካልሲየም ደረጃዎች ላይ ያለውን ተጽእኖ በመለካት በህዋ ላይ ተክሎችን ለማልማት ውጤታማ ዘዴዎችን ለመንደፍ ግንዛቤዎችን ይሰጣል.
በቂ የውኃ አቅርቦት በማይክሮ ግራቪቲ ውስጥ ትልቅ ፈተና ነው. የእፅዋት ውሃ አስተዳደር ምርመራ የውሃ እና አየርን ለተክሎች ሥሮች ለማቅረብ የሃይድሮፖኒክ ዘዴን አሳይቷል። የXROOTS ጥናት በሃይድሮፖኒክ እና በኤሮፖኒክ ቴክኒኮች (በአየር ላይ የተመሰረተ) ከባህላዊ የአፈር እርባታ አማራጮች ጋር ሞክሯል። እነዚህ ቴክኒኮች ለወደፊት የጠፈር ፍለጋ ሰፊ የሰብል ምርትን የማስቻል አቅም አላቸው።
በተጨማሪም የVEG-03 ምርመራዎች ኤክስትራ ድዋርፍ ፓክ ቾይ፣ አማራ ሰናፍጭ እና ቀይ ሮማይን ሰላጣን ጨምሮ የተለያዩ አትክልቶችን ማልማትን ያካትታል። በሙከራው ወቅት የናሳ የጠፈር ተመራማሪ ማይክ ሆፕኪንስ በጠፈር ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የተክሎች ንቅለ ተከላ አካሂደው ጤናማ ቡቃያዎችን ከአንድ ተክል ትራስ ወደ ቬጂ ውስጥ እየታገሉ ያሉትን አስተላልፈዋል። ይህ የተሳካ ንቅለ ተከላ የእፅዋትን እድገት በማይክሮግራቪቲ ለማሳደግ እና በህዋ ላይ ሊበቅሉ የሚችሉ የተለያዩ ሰብሎችን ለማስፋፋት አዳዲስ እድሎችን ይሰጣል።
ናሳ ጥናቱን እና ሙከራዎችን ሲቀጥል፣ በህዋ ላይ ተክሎችን ማብቀል ለረጅም ጊዜ ተልእኮዎች ተስፋ ሰጪ መፍትሄ እንደሆነ ግልጽ ነው። ከእነዚህ ጥረቶች የተገኘው እውቀት የወደፊት ቴክኖሎጂዎችን እና ዘዴዎችን በመቅረጽ በህዋ ውስጥ ዘላቂ የምግብ ምርትን ለመቅረጽ ይረዳል, ይህም የኤጀንሲውን ግዙፍ የሰው ልጅ ፍለጋን ከመሬት በላይ ይደግፋል.
ምንጮች:
- NASA.gov (https://www.nasa.gov/)