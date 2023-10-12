አዲስ ጥናት ከመሬት በታች ያሉ የውሃ ምንጮችን የታላቁ ባሪየር ሪፍ ዋና በካይ መሆናቸውን ያሳያል

በሳውዝ ክሮስ ዩኒቨርሲቲ፣ በአውስትራሊያ የባህር ሳይንስ ተቋም እና ሲኤስአይሮ ሳይንቲስቶች ያካሄዱት እጅግ አስደናቂ ጥናት እንዳመለከተው አንድ ሶስተኛው የሚሟሟ ኦርጋኒክ ናይትሮጅን እና ሁለት ሶስተኛው የተሟሟት ኦርጋኒክ ፎስፎረስ ከመሬት በታች ከሚገኙ የውሃ ምንጮች እንደሚገኙ አረጋግጧል። ይህ ከመሬት በታች ከሚገኘው የውኃ ምንጮች ከፍተኛ የሆነ ብክለት ቀደም ሲል ሰነድ አልባ ነበር. ለአስር አመታት የፈጀው ምርምር ለራዲየም አይሶቶፕስ የተተነተኑ የውሃ ናሙናዎችን ተጠቅሟል፣ ይህም ለብክለት ምልክት ሆኖ ያገለግላል።
ትክክለኛው የብክለት ምንጭ ተለይቶ ባይታወቅም፣ ጥናቱ መንገዱን ወስኗል። ከእርሻ ቦታዎች የሚበከሉ የከርሰ ምድር ውኃ ማጠራቀሚያዎች ለመድረስ ብዙ አስርት ዓመታት ሊፈጅ ይችላል፣ ከዚያም በባህር ዳርቻ ላይ ከሚገኙ ምንጮች እና በውሃ ውስጥ ከሚገኙ የውሃ ውስጥ ምንጮች በሪፍ ሐይቅ ውስጥ ይወጣሉ። ይህ ብክለት ወደ አልጌ አበባዎች፣ ኮራል የሚበሉ ስታርፊሾች ወረርሽኝ እና የዓሣ በሽታ መጨመር ሊያስከትል ይችላል።
የጥናቱ መሪ የሆኑት ዶ/ር ዳግላስ ታይት ይህን ጉዳይ ለመቅረፍ አስቸኳይ ጉዳይ ያስጠነቅቃሉ። ከብክለት የተትረፈረፈ ንጥረ ነገር ለሪፍ ጤና እና የባህር ህይወቱ ስጋት ይፈጥራል። የግዛት እና የፌደራል መንግስታት በታላቁ ባሪየር ሪፍ ውስጥ ያለውን የውሃ ጥራት ለማሻሻል ከወዲሁ ከፍተኛ ገንዘብ ሰጥተዋል፣ ነገር ግን ይህ ጥናት የከርሰ ምድር ውሃ ለሪፍ ብክለት የሚያደርገውን አስተዋፅኦ እንደገና መገምገም አስፈላጊ መሆኑን ይጠቁማል።
ታዋቂው የሪፍ ውሃ ጥራት ኤክስፐርት ዶክተር እስጢፋኖስ ሉዊስ የዚህን ግኝት አስፈላጊነት ለወደፊቱ የመከላከያ እርምጃዎች አጽንዖት ሰጥተዋል. በእርሻ ቦታዎች ላይ ያለው የንጥረ-ምግብ አያያዝ አካሄድ ምንም ለውጥ ሳያመጣ ቢቆይም፣ የከርሰ ምድር ውሃ ሂደትን በተመለከተ ሰፋ ያለ ግንዛቤ ወሳኝ ነው። እንደ ታላቁ ባሪየር ሪፍ ባሉ ወሳኝ ስነ-ምህዳሮች ላይ የተደበቁ ስጋቶችን መጠበቁን ማረጋገጥ እና ማቃለል አስፈላጊ ነው።
ይህ ጥናት በታላቁ ባሪየር ሪፍ ላይ ተጽዕኖ ስለሚያሳድሩ ቀደም ሲል ያልታወቁ የብክለት ምንጮች ላይ ብርሃን ይፈጥራል እና ይህን ብክለት በብቃት ለመዋጋት አዲስ የአመራር ስልቶችን ይጠይቃል። አስደንጋጭ ቢሆንም፣ እነዚህ ግኝቶች የበለጠ በመረጃ ላይ የተመሰረተ የጥበቃ ጥረቶች እድል ይሰጣሉ። የተደበቁ ስጋቶችን መረዳት እና መፍታት እየጨመረ የሚሄደውን የአካባቢ ተግዳሮቶችን በመጋፈጥ ወሳኝ ስነ-ምህዳሮችን ለመጠበቅ በጣም አስፈላጊ ነው።
ምንጮች:
- ደቡብ መስቀል ዩኒቨርሲቲ
- የአውስትራሊያ የባህር ሳይንስ ተቋም
- ሲሮ