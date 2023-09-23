የዓላማ ድርጊት መነሻዎች፡ ከጨቅላ ሕጻናት ጥናት የተገኙ ግንዛቤዎች

በፍሎሪዳ አትላንቲክ ዩኒቨርሲቲ (ኤፍኤዩ) ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት ዓላማ ያለው ተግባር አመጣጥ እና ኤጀንሲ በሰዎች ላይ መፈጠር ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። ጥናቱ ድንገተኛ እንቅስቃሴ እንዴት ወደ ሆን ተብሎ ወደ ባህሪ እንደሚቀየር ለመረዳት እንደ ርዕሰ ጉዳይ የሰው ልጆችን ተጠቅሟል።
በሙከራው ውስጥ, ጨቅላ ሕፃናት መጀመሪያ ላይ ተመልካቾች ነበሩ. ነገር ግን አንድ እግራቸው አልጋ ላይ ከተቀመጠ የሕፃን ሞባይል ጋር ሲያያዝ ሞባይል በራሳቸው እንቅስቃሴ እንዲንቀሳቀስ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ደርሰውበታል። ይህ ግንዛቤ “የወኪል መወለድን” ምልክት ያደረገ ሲሆን ከድንገተኛ ወደ ሆን ተብሎ ወደ ባሕሪ እንዲሸጋገር አድርጓል።
ተመራማሪዎቹ የሁለቱም ጨቅላ እና የሞባይል እንቅስቃሴ በ3D ቦታ ላይ ለመለካት ተንቀሳቃሽ እንቅስቃሴን የሚቀርፅ ቴክኖሎጂን ተጠቅመዋል። በሕፃኑ እንቅስቃሴ እና በሞባይል እንቅስቃሴ መካከል ያለው አወንታዊ ግብረመልስ የሕፃኑ እንቅስቃሴ መጠን እንዲጨምር የሚያደርገውን መንስኤ-እና-ውጤቱን እንደሚያጎላ ደርሰውበታል።
የጥናቱ ከፍተኛ ደራሲ የሆኑት ጃኤ ስኮት ኬልሶ እንዳሉት ኤጀንሲው የሚወጣው ጨቅላ ህጻን በአለም ላይ ተጽእኖ የማምጣት ችሎታውን ሲያውቅ ነው። ይህ እውቅና በእንቅስቃሴው ፍጥነት መጨመር, ወደ ሆን ተብሎ ወደ ባህሪ መሸጋገርን ያመለክታል.
ኤጀንሲው በእንቅስቃሴ እና በፀጥታ ውስጥ ትርጉም ያለው ራስን በራስ የማደራጀት ሂደት መሆኑን ጥናቱ አረጋግጧል። የሁለቱም የድርጊት እና የእንቅስቃሴ-አልባ የማስተባበር ተለዋዋጭነት የሕፃኑ ንቃተ ህሊና አንድነት እንዲኖር አስተዋጽኦ ያደርጋል።
የዚህ ጥናት ግኝቶች የኤጀንሲው በሰዎች ውስጥ መፈጠሩን በመጠኑ ምልከታዎችን ያቀርባል፣ ይህም ከአለም ጋር ያለንን ግንኙነት እንዴት እንደምንረዳ እና ለውጥ የማምጣት ችሎታችንን እንደምንገነዘብ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ዓላማ ያለው ተግባር ላይ ያለንን ግንዛቤ ያሰፋዋል እና በኤጀንሲው ተፈጥሮ ላይ ቀጣይ ሳይንሳዊ ጥያቄን ይጨምራል።
ምንጭ፡ ፍሎሪዳ አትላንቲክ ዩኒቨርሲቲ