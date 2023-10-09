የሜጋ ህብረ ከዋክብት በመሬት ላይ በተመሰረተ የስነ ፈለክ ጥናት ላይ የሚያሳድረው ተጽእኖ

በኔቸር ላይ በቅርቡ የታተመ ጥናት ሜጋ ህብረ ከዋክብት በመሬት ላይ በተመሰረተ የስነ ፈለክ ጥናት ላይ ስለሚያሳድሩት አሳሳቢነት በከዋክብት ተመራማሪዎች ዘንድ እየጨመረ ያለውን ስጋት አጉልቶ ያሳያል። እንደ ስፔስ ኤክስ ስታርሊንክ ያሉ ሜጋ ህብረ ህዋሳት አለም አቀፍ የኢንተርኔት ሽፋን የሚሰጡ በሺዎች የሚቆጠሩ ሳተላይቶችን ያቀፈ ነው። እነዚህ ህብረ ከዋክብት ጥቅማጥቅሞች ቢኖራቸውም ለሥነ ፈለክ ምልከታም ከፍተኛ ፈተናዎችን ይፈጥራሉ።
ጥናቱ ያተኮረው ብሉዋልከር3፣ ከ AST SpaceMobile's BlueWalker ሜጋኮንስቴሌሽን አምሳያ ሳተላይት ነው። ሳይንቲስቶች የሳተላይቱን ብሩህነት በትክክል ለመለካት መሬት ላይ የተመሰረተ ዳሳሽ ገነቡ። ብሉዋልከር3 የብሩህነት ደረጃ 0.4 እንዳለው ደርሰውበታል፣ ይህም በሌሊት ሰማይ ላይ ካሉት ነገሮች በብሩህ ጎን ላይ፣ ልክ እንደ ደማቅ ኮከቦች ብሩህ ነው። ብዙ ቁጥር ያላቸው ብሩህ ሳተላይቶች ምልከታዎችን ሊከለክሉ ስለሚችሉ ይህ በመሬት ላይ ለተመሰረተ የስነ ፈለክ ጥናት ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራል።
SpaceX, ኃላፊነት ከሚሰማቸው የሳተላይት ኦፕሬተሮች አንዱ እንደመሆኑ መጠን ይህንን ችግር ለመፍታት እርምጃዎችን ወስዷል. ሳተላይቶቻቸውን ለማጨለም እና የፀሐይ ብርሃን ነጸብራቅን ለመቀነስ ጥረት አድርገዋል። ይሁን እንጂ ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ እና ፀሐይ ከመውጣቷ በፊት ያሉት ሰዓቶች አሁንም ወሳኝ ናቸው, ምክንያቱም በእነዚህ ጊዜያት ሳተላይቶች በተለይ ብሩህ ሆነው ይታያሉ.
ስፔስኤክስ በየወሩ ወደ 4,000 የሚጠጉ አዳዲስ የስታርሊንክ ሳተላይቶችን በማምጠቅ የሳተላይት ሜጋኮንስቴሌሽን መስፋፋት አሳሳቢ እየሆነ መጥቷል። OneWeb እና Amazon ን ጨምሮ ሌሎች ኩባንያዎችም የራሳቸውን ሜጋ ህብረ ከዋክብት ለማሰማራት አቅደዋል። የሰማይ ሳተላይቶች ብዛት በመሬት ላይ የተመሰረተ የስነ ከዋክብት ጥናት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል።
በእነዚህ ሜጋኮንስቴሌሽን የሚንፀባረቁ የፀሐይ ብርሃን ዱካዎች እንደ ቺሊ ውስጥ እንደ ቬራ ሲ ሩቢን ኦብዘርቫቶሪ ያሉ በመሬት ላይ የተመሰረቱ ታዛቢዎች በሚነሱ ምስሎች ላይ ጣልቃ ሊገቡ ይችላሉ። ይህ ጣልቃገብነት የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ጥናት እንዲያደርጉ እና ቦታን ወይም ብርሃንን የሚቀይሩ የስነ ፈለክ ነገሮችን መፈለግን የሚያካትቱ የዳሰሳ ጥናቶችን እንዲያደርጉ ፈታኝ ያደርገዋል።
የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች የሜጋ ከዋክብትን በመሬት ላይ በተመሰረተ የስነ ከዋክብት ጥናት ላይ የሚያሳድሩትን ተፅእኖ ለመቀነስ እርምጃዎችን እየጣሩ ነው። በህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) የሚደረጉ ፍርስራሾችን ለመቀነስ የሚደረገው ጥረት የሚያስመሰግን ቢሆንም፣ በሜጋ ህብረ ህዋሶች የሚነሱትን ልዩ ችግሮች ለመፍታት ብዙ መስራት ያስፈልጋል።
በማጠቃለያው፣ ሜጋ ህብረ ከዋክብት ዓለም አቀፋዊ ግንኙነትን አብዮተዋል፣ ነገር ግን በመሬት ላይ በተመሰረተ የስነ ፈለክ ጥናት ላይ ያላቸው ተፅእኖ ሊታለፍ አይችልም። በእነዚህ ህብረ ከዋክብት ውስጥ ያሉት የሳተላይቶች ብሩህነት እና ብዛት ያላቸው የከዋክብት ምልከታዎችን በከፍተኛ ሁኔታ የማደናቀፍ አቅም አላቸው። በሳተላይት ኦፕሬተሮች እና በሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች መካከል ያለው ተጨማሪ ትብብር ሁለቱም ኢንዱስትሪዎች እርስ በርስ የሚያደርጉትን ጣልቃገብነት እየቀነሱ እንዲበለጽጉ የሚያስችሉ መፍትሄዎችን ለማግኘት አስፈላጊ ነው.
ምንጮች:
ተፈጥሮ፡- [መጥቀስ ያስገቡ]
- ISRO: [ጥቅስ አስገባ]