የግሪንላንድ አይስ ሉህ ከዚህ ቀደም ከታሰበው በላይ ለአለም ሙቀት መጨመር የሚቋቋም ሊሆን ይችላል።

በቅርቡ የታተመ አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው የግሪንላንድ የበረዶ ንጣፍ ከዚህ ቀደም ከታመነው በላይ ለአለም ሙቀት መጨመር የበለጠ ሊቋቋም ይችላል ። ተመራማሪዎቹ የበረዶው ንጣፍ በሰው ልጅ ሙቀት መጨመር ላይ ቀስ ብሎ ምላሽ ይሰጣል, ይህም ማለት በሚቀጥሉት ጥቂት ምዕተ-አመታት ውስጥ የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን መቁረጥ ከመቅለጥ ይከላከላል.
በፖትስዳም የአየር ንብረት ተፅእኖ ጥናት ተቋም እና በአርክቲክ የኖርዌይ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተካሄደው ጥናቱ በበረዶ ንጣፍ ላይ የተለያዩ የሙቀት ሁኔታዎችን ሊያስከትል የሚችለውን ተፅእኖ ለማስመሰል የኮምፒተር ሞዴሎችን ተጠቅሟል። ምንም እንኳን ወሳኝ የሙቀት ደረጃዎች በጊዜያዊነት ቢበልጡም, በመቶ ሺዎች ለሚቆጠሩ ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ የባህር ከፍታ መጨመርን የሚያስከትል የጫፍ ነጥብ መከላከል ይቻላል.
ይሁን እንጂ ይህ ማለት የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት የሚደረገው ጥረት ዘና ማለት አለበት ማለት እንዳልሆነ ተመራማሪዎቹ አጽንኦት ሰጥተዋል። የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን መቀነስ እና የአለም ሙቀት መጨመርን መፍታት ወሳኝ እና አስቸኳይ እንደሆነ ይገልፃሉ። ጥናቱ የበረዶ ንጣፍ እንዳይቀልጥ ከቅድመ-ኢንዱስትሪ ደረጃ ከ 1.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በማይበልጥ የሙቀት መጠን የአለም ሙቀት መረጋጋት አስፈላጊ መሆኑን አመልክቷል።
የግሪንላንድ የበረዶ ንጣፍ 80% የሚሆነውን የዓለም ትልቁ ደሴት የሚሸፍን ሲሆን በአሁኑ ጊዜ ለባህር ከፍታ መጨመር አስተዋፅዖ እያደረገ ነው። ሙሉ በሙሉ የሚቀልጥ ከሆነ፣ የአለም የባህር ከፍታ በ24 ጫማ አካባቢ ከፍ ይላል፣ ይህም በአለም ላይ ባሉ የባህር ዳርቻ ከተሞች ላይ አስከፊ መዘዝ ያስከትላል።
ይህ ጥናት የሙቀት አማቂ ጋዞችን ልቀትን ለመቀነስ አፋጣኝ እርምጃ ከተወሰደ፣ የበረዶ ንጣፍ መደርመስ እና ከፍተኛ የባህር ከፍታ መጨመር ማስቀረት እንደሚቻል ተስፋ ይሰጣል። ይሁን እንጂ ከጥቂት መቶ ዓመታት በላይ መዘግየት አሁንም ከፍተኛ የባህር ከፍታን ሊያስከትል ስለሚችል የልቀት ቅነሳ ጊዜ ወሳኝ ነው.
በማጠቃለያው ጥናቱ የግሪንላንድ የበረዶ ንጣፍ ለአለም ሙቀት መጨመር የበለጠ ሊቋቋም እንደሚችል ቢጠቁም የአየር ንብረት ለውጥን ለመቅረፍ እና የበረዶ ንጣፎችን ከማቅለጥ ጋር ተያይዘው የሚመጡ አደጋዎችን ለመቀነስ አስቸኳይ እርምጃ እንደሚያስፈልግ አመልክቷል።
ምንጮች:
- በጀርመን ከሚገኘው የፖትስዳም የአየር ንብረት ተፅእኖ ምርምር ተቋም ተባባሪ ደራሲ ኒክላስ ቦየርስን አጥኑ
- ኒልስ ቦቾው, የጥናቱ መሪ እና በኖርዌይ አርክቲክ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ
- ብሔራዊ የበረዶ እና የበረዶ መረጃ ማዕከል
- ጆርናል ተፈጥሮ
- ብሬን ሁባርድ፣ በዌልስ ውስጥ በአበርስትዊዝ ዩኒቨርሲቲ የግላሲዮሎጂ ፕሮፌሰር
- ውይይቱ