አንድ ጥናት በግሪንላንድ ውስጥ የበረዶ መቅለጥ መጨመር እና በአንታርክቲካ መቅለጥ መቀነሱን ያሳያል።

በቅርቡ በዩትሬክት ዩኒቨርሲቲ እና በካሊፎርኒያ ኢርቪን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተደረገ ጥናት እንዳመለከተው ከቅርብ አሥርተ ዓመታት ወዲህ በግሪንላንድ ያለው የበረዶ መቅለጥ እየተፋጠነ ሲሆን በአንታርክቲካ ግን እየቀነሰ መጥቷል። ሳይንቲስቶቹ በግሪንላንድ የበረዶ ንጣፍ መቅለጥ ሂደት ውስጥ የካታባቲክ እና የፎኢን ንፋስ ሚና ላይ አተኩረዋል። ሞቃታማ እና ደረቅ አየርን ወደ የበረዶ ግግር አናት የሚያመጡት እነዚህ ነፋሶች በግሪንላንድ ላለፉት አስር አመታት ከ10% በላይ መቅለጥ እንዲጨምር አስተዋጽኦ አድርገዋል። ይሁን እንጂ በአንታርክቲካ የበረዶ ንጣፍ ላይ ያላቸው ተጽእኖ በ 32 በመቶ ቀንሷል.
ጥናቱ እነዚህ ነፋሶች በግሪንላንድ እና በአንታርክቲካ በበረዶ ንጣፍ ላይ የሚያሳድሩትን ተፅእኖ ለመገምገም የክልል የአየር ንብረት ሞዴል ምሳሌዎችን ተጠቅሟል። ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት የቁልቁለት ንፋስ በሁለቱም ክልሎች ከፍተኛ መጠን ላለው የበረዶ መቅለጥ ምክንያት ነው። ይህ የገጽታ መቅለጥ ወደ ፍሳሽ ማስወገጃ እና የበረዶ መደርደሪያ የውሃ መቆራረጥን ያስከትላል፣ በዚህም ምክንያት የንጹህ ውሃ ፍሰት ወደ ውቅያኖሶች እንዲጨምር እና በመጨረሻም ለባህር ከፍታ መጨመር አስተዋፅዖ ያደርጋል።
የጥናቱ ተባባሪ ደራሲ እና የዩሲአይ የምድር ሲስተም ሳይንስ ፕሮፌሰር የሆኑት ቻርሊ ዜንደር፣ የነፋሱ ተፅእኖ ከፍተኛ ቢሆንም፣ የአለም ሙቀት መጨመር ተጽእኖ በደቡብ እና ሰሜናዊው ንፍቀ ክበብ ይለያያል። በግሪንላንድ የአየር ሙቀት መጨመር ከነፋስ ተጽእኖ ጋር ተዳምሮ በአጠቃላይ የበረዶ መቅለጥ በ 34% እንዲጨምር አድርጓል. ዘንደር ለዚህ ምክንያቱ የአለም ሙቀት መጨመር በሰሜን አትላንቲክ መወዛወዝ (NAO) ላይ ባሳደረው ተጽእኖ ሲሆን ይህም ከመደበኛው በታች የሆነ ከፍተኛ የኬክሮስ ግፊት እንዲፈጠር እና ወደ ግሪንላንድ እና አርክቲክ ውቅያኖስ ሞቅ ያለ አየር እንዲፈጠር አድርጓል።
በሌላ በኩል፣ ከ 2000 ጀምሮ አንታርክቲካ አጠቃላይ የገጽታ መቅለጥ 15% ያህል ቀንሷል። ይህ ቅነሳ በዋነኛነት በአንታርክቲክ ባሕረ ገብ መሬት ውስጥ ባሉ ሁለት የበረዶ መደርደሪያዎች ውድቀት ምክንያት በነፋስ የሚመነጨው ቁልቁል መቅለጥ በመቀነሱ ነው። በተጨማሪም፣ በአንታርክቲክ ስትራቶስፌር ውስጥ የሚገኘው የኦዞን ቀዳዳ ማገገም ጊዜያዊ ሽፋን በመስጠት ንጣፉን ከተጨማሪ ማቅለጥ ይከላከላል።
በአሁኑ ጊዜ ከውቅያኖስ ውስጥ ከ 200 ጫማ በላይ ውሃ ስለሚይዙ በሁለቱም በግሪንላንድ እና በአንታርክቲካ የበረዶ ሽፋኖች እየተበላሹ ሲሄዱ መቅለጥን መከታተል እና ሞዴል ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። የእነዚህ የበረዶ ንጣፍ መቅለጥ እ.ኤ.አ. ከ0.75 ጀምሮ ለአለም አቀፍ የባህር ከፍታ 1992 ኢንች ከፍ እንዲል አስተዋፅዖ አድርጓል። ግሪንላንድ ከቅርብ አሥርተ ዓመታት ውስጥ የባህር ከፍታ መጨመር ዋና ነጂ ስትሆን አንታርክቲካ እየተጠናከረች ነው እና በመጨረሻም የባህር ከፍታን ትቆጣጠራለች። መነሳት።
ምንጮች:
- ጥናት፡- በጂኦፊዚካል የምርምር ደብዳቤዎች ላይ የታተመው "በነፋስ የተያያዘ የቀለጡ አዝማሚያዎች እና በግሪንላንድ እና በአንታርክቲክ የበረዶ ሉሆች መካከል ያለው ንፅፅር"
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