በፈጣን ማፈግፈግ ውስጥ የግሪንላንድ ግግር በረዶዎች፡ የአየር ንብረት ለውጥ የሚረብሽ ውጤት

በሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ እና በኮፐንሃገን ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች የተካሄደው እጅግ አስደናቂ ጥናት የግሪንላንድ ዳር የበረዶ ግግር በረዶ እየቀለጠ ስላለው አሳሳቢ ደረጃ አዲስ ብርሃን ፈንጥቋል። የሳተላይት ምስሎችን እና ቀደም ሲል የማይታዩ ታሪካዊ የአየር ላይ ፎቶግራፎችን በመጠቀም ተመራማሪው ቡድን እነዚህ የበረዶ ግግር በረዶዎች ወደ ሰፊው ፈጣን የማፈግፈግ ሁኔታ ውስጥ መግባታቸውን አረጋግጧል።
የቀደሙት ጥናቶች ትኩረት ከነበረው ከግሪንላንድ ግዙፍ ማዕከላዊ የበረዶ ንጣፍ በተለየ፣ የዳርቻው የበረዶ ግግር በረዶዎች የተወሰነ መረጃ ነበራቸው። ይህንን ፈተና ለማሸነፍ ተመራማሪዎቹ የመሬት መዛባትን ለማስወገድ እና ታሪካዊ ፎቶግራፎች የተነሱባቸውን ቦታዎች በትክክል ለመለየት የላቀ ቴክኒኮችን ተጠቀሙ። ይህ ልዩ የመረጃ ስብስብ ባለፉት 130 ዓመታት ለውጦቻቸውን በመከታተል ከአንድ ሺህ በላይ የበረዶ ግግር በረዶዎችን ለመመዝገብ እና ለማወዳደር አስችሏቸዋል።
መረጃውን በመተንተን የጥናቱ ከፍተኛ ደራሲ ያሮው አክስፎርድ ከሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ እና ቡድናቸው ከ2000 ጀምሮ የበረዶ ግግር ማፈግፈግ መጠን በእጥፍ ጨምሯል ብለው ደምድመዋል። መለወጥ.
በግሪንላንድ የመጀመሪያ የካርታ ስራ ተልእኮዎች ወቅት የተነሱ ታሪካዊ ፎቶግራፎች መገኘት ያለፉትን ጊዜያት ፍንጭ ይሰጣል፣ ይህም ባለፉት አመታት የተከሰቱትን ከባድ ለውጦች አጉልቶ ያሳያል። የጥናቱ የመጀመሪያ ደራሲ ላውራ ላሮካ የእነዚህን ግኝቶች አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥቷል፣ “በሚቀጥሉት ሁለት አስርት ዓመታት ውስጥ የምናደርጋቸው እንቅስቃሴዎች በእነዚህ የበረዶ ግግር በረዶዎች ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራሉ። እያንዳንዱ ትንሽ የሙቀት መጠን መጨመር በጣም አስፈላጊ ነው.
በፕላኔታችን ላይ የምናደርጋቸው ድርጊቶች የሚያስከትለውን መዘዝ ስንጋፈጥ፣ አሁን ከመቼውም ጊዜ በበለጠ፣ የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት አፋጣኝ እና ወሳኝ እርምጃ መውሰዳችን በጣም አስፈላጊ ነው። የግሪንላንድ ደጋማ የበረዶ ግግር በረዶዎች ፈጣን ማፈግፈግ ለቀጣይ ልምምዶች እና የግሪንሀውስ ጋዝ ልቀትን ለመቀነስ የሚደረገውን ጥረት አጣዳፊ ማሳሰቢያ ሆኖ ያገለግላል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የዳርቻው የበረዶ ግግር ምን ምን ናቸው?
መ: የዳርቻ ግግር በረዶዎች ትልቅ የበረዶ ንጣፍ ወይም የበረዶ ክዳን አካል ያልሆኑ ትናንሽ የበረዶ ግግር በረዶዎች ናቸው። ብዙውን ጊዜ በትላልቅ የበረዶ ግግር ጎኖች ወይም ጠርዝ ላይ ይገኛሉ.
ጥ፡ የበረዶ ግግር ማፈግፈግ ምን ተጽእኖ አለው?
መ፡ የበረዶ ግግር ማፈግፈግ ለባህር ከፍታ መጨመር፣ሥርዓተ-ምህዳርን ለመቀየር እና በአቅራቢያ ባሉ ክልሎች የንፁህ ውሃ አቅርቦት ላይ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል። የአየር ንብረት ለውጥ እና የአካባቢ ውጤቶቹ አመላካች ሆኖ ያገለግላል።
ጥ፡ የአየር ንብረት ለውጥ ለበረዶ ማፈግፈግ አስተዋጽኦ የሚያደርገው እንዴት ነው?
መ: የአየር ንብረት ለውጥ የአየር እና የውቅያኖስ ሙቀት መጨመርን ያመጣል, ይህም የበረዶ ግግር በተፋጠነ ፍጥነት ይቀልጣል. ይህ በዋነኛነት የሚመራው በከባቢ አየር ውስጥ ባለው የሙቀት አማቂ ጋዞች መጠን መጨመር ሲሆን ይህም በአብዛኛው በሰዎች እንቅስቃሴ ምክንያት ነው።
ጥ፡ የግሪንላንድ ዳር የበረዶ ግግር በረዶዎች ፈጣን የማፈግፈግ ሁኔታ ውስጥ መግባታቸው ምን አንድምታ አለው?
መ: የግሪንላንድ ዳር የበረዶ ግግር በፍጥነት ማፈግፈግ የአየር ንብረት ለውጥን አጣዳፊነት አጉልቶ ያሳያል። ተጨማሪ የአየር ሙቀት መጨመርን እና በባህር ደረጃዎች, በሥነ-ምህዳር እና በንጹህ ውሃ ሀብቶች ላይ ሊያስከትል የሚችለውን ተፅእኖ ለመቀነስ አፋጣኝ እርምጃዎችን አስፈላጊነት ያጎላል.