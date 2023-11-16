የማርስን ምስጢር ይፋ ማድረግ፡ አረንጓዴው ፍካት በቀይ ፕላኔት የምሽት ሰማይ

ማርስን ማሰስ ሁሌም የሰው ልጅ ህልም ሆኖ ቆይቷል፣ እና አሁን፣ አስደናቂ ግኝት ለተልእኮው ሌላ ተጨማሪ ሴራ ጨምሯል። እስቲ አስቡት የማርስያን የምሽት ሰማይ እየተቃኘህ እና አስደናቂ እይታ - ለስላሳ አረንጓዴ ብርሃን ጨለማውን እያበራች። ከሳይንስ ልቦለድ ልቦለድ ትዕይንት ሊመስል ይችላል፣ ግን ለመለማመድ የሚጠባበቅ እውነታ ነው።
የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) እና የሊጅ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች በማርስ ላይ ስላለው ምስጢራዊ የሌሊት ብርሃን ክስተት ብርሃን ፈንጥቀዋል። ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ የቀይ ፕላኔት ሰማይ በጨለማ ተሸፍኖ አይቆይም። በምትኩ, ስውር አረንጓዴ ቀለም ያበራል. ምንም እንኳን ደማቅ ባይሆንም ይህ አስደናቂ ብርሃን በምድር ላይ ካለው አስደናቂ አውሮራ ቦሪያሊስ ጋር ተመሳሳይ ነው።
በ2003 የሌሊት ግሎው በኢዜአ ማርስ ኤክስፕረስ ሚሲዮን የታየ ቢሆንም በቅርብ ጊዜ የተጀመረው ኤክሶማርስ ትሬስ ጋዝ ኦርቢተር መገኘቱን ያረጋገጠው ነው። ይህ ክስተት በማርስ ከባቢ አየር ውስጥ የሚከሰት የኬሚካላዊ ምላሽ ውጤት ነው, ይህም በሌሊት የሚታይ የብርሃን ማሳያ ይፈጥራል.
የዚህ ግኝት አንድምታ አስደናቂ ነው። በጀግንነት የጠፈር ተመራማሪዎች መሪነት ወደ ማርስ የሚደረጉ የወደፊት ተልእኮዎች የፕላኔቷን የዋልታ አካባቢዎችን ለማሰስ በዚህ የጠፈር ብርሃን ላይ መተማመን ይችላሉ። አረንጓዴው ፍካት አስተማማኝ አሰሳን በማስቻል እና በጥቁር-ጥቁር የማርስ ምሽቶች ላይ ትክክለኛ አቅጣጫን ለማረጋገጥ እንደ መመሪያ ብርሃን ሆኖ ሊያገለግል ይችላል።
ከምድር ውጭ ያለውን የሌሊት ግርዶሽ መግለጥ ገና ጅምር ነው። ወደ ማርስ ምስጢራት የበለጠ ስንጥር፣ እንደዚህ ያሉ ምልከታዎች ምናብን ይማርካሉ፣ ይህም በዋጋ ሊተመን የማይችል ግንዛቤን ይሰጣል። በእርግጥ እነዚህ ያልተጠበቁ ግኝቶች ወደ ቀይ ፕላኔት ፈር ቀዳጅ ጉዞዎችን መንገድ ይከፍታሉ, ይህም ያልታወቀን ነገር ለመመርመር ያለንን ጉጉት ያባብሱታል.
በየጥ
ጥ፡- በማርስ የሌሊት ሰማይ ላይ አረንጓዴው ብርሃን እንዲበራ የሚያደርገው ምንድን ነው?
መ: በማርስ የሌሊት ሰማይ ላይ ያለው አረንጓዴ ፍካት በፕላኔቷ ከባቢ አየር ውስጥ የኬሚካል ምላሽ ውጤት ነው። ይህ ክስተት በምድር ላይ ካለው አውሮራ ቦሪያሊስ ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ምንም እንኳን ብዙም የሚያደምቅ ቢሆንም።
ጥ፡ የወደፊት የማርስ አሳሾች ብርሃኑን ለአሰሳ ሊጠቀሙበት ይችላሉ?
መ: አዎ፣ የወደፊቷ የማርስ አሳሾች በምሽት የፕላኔቷን ምሰሶዎች ለማየት እና ለማሰስ በአረንጓዴው ፍካት ላይ ሊተማመኑ ይችላሉ። የሌሊት ጨረቃ የጠፈር ተጓዦችን እና ሮቨሮችን በአሰሳዎቻቸው ውስጥ በመርዳት እንደ መመሪያ ብርሃን ሆኖ ሊያገለግል ይችላል።
ጥ: በሌሎች ፕላኔቶች ላይ ተመሳሳይ ክስተቶች ታይተዋል?
መ፡ አዎ፣ የሌሊት ብርሀን ክስተቶች በፀሃይ ስርአት ውስጥ ባሉ የሰማይ አካላት ከባቢ አየር ውስጥ በአንፃራዊነት የተለመዱ ናቸው። ለምሳሌ ምድር፣ ቬኑስ እና ጁፒተር የራሳቸው የሆነ የኢንፍራሬድ እና የአልትራቫዮሌት መብራቶች በሌሊት ይታያሉ።
ጥ፡- በማርስ ላይ የሌሊት ጨረቃ ለመጀመሪያ ጊዜ የታየው መቼ ነበር?
መ፡ በማርስ ላይ ያለው የምሽት ፍላይ በ 2003 በESA ማርስ ኤክስፕረስ ሚሽን ታይቷል፣ እና መገኘቱ በኋላ በ2020 በ ExoMars Trace Gas Orbiter ተረጋግጧል።