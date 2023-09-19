አዲስ የተገኘ አረንጓዴ ኮሜት ከፀሐይ ጋር ከተገናኘው ተርፏል

ኒሺሙራ የተባለች አረንጓዴ ኮሜት በቅርቡ ከፀሐይ ጋር ካደረገችው የቅርብ ግኑኝነት የተረፈች ሲሆን አሁን ወደ ፀሐይ ስርአት ውጨኛ ክፍል እየተመለሰች ነው። ይህ ኮሜት፣ C/2023 P1 በመባልም የሚታወቀው፣ ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘችው በአማተር የስነ ፈለክ ተመራማሪ ሂዲዮ ኒሺሙራ እ.ኤ.አ. ነሐሴ 12 ነው። በኮማው ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያለው ዲካርቦን ያስከተለው አረንጓዴ ፍካት ያለው ሲሆን ይህም በጠንካራው እምብርት ዙሪያ ያለው የጋዝ እና አቧራ ደመና ነው። .
መጀመሪያ ላይ ኮሜት ኒሺሙራ በሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ የመጀመሪያውን እና የመጨረሻውን ጉዞ የሚያደርገው እንደ 'Oumua ወይም Comet 2I/Borisov የመሰለ በከዋክብት መካከል ሊኖር የሚችል ነገር ሊሆን እንደሚችል ይታሰብ ነበር። ይሁን እንጂ ተጨማሪ ምልከታ እንደሚያሳየው እጅግ በጣም ሞላላ ምህዋር ያለው ሲሆን በየ 430 አመቱ ወደ ውስጠኛው ስርአተ-ፀሀይ በማምጣት በፀሀይ ላይ ተወንጭፎ ወደ ኦርት ክላውድ ይመለሳል።
ኮሜት ኒሺሙራ በሴፕቴምበር 12 ከፕላኔቷ 78 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ በማለፍ ወደ ምድር የቀረበ አቀራረብን አደረገ። በሴፕቴምበር 17 ከቤታችን ኮከብ በ20.5 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ወደሚገኘው ለፀሐይ በጣም ቅርብ ወደሆነው ፔሬሄሊዮን ደረሰ። ወደ ፀሀይ መቅረብ ሊያስከትል የሚችለውን አደጋ ቢኖርም ኒሺሙራ በአብዛኛው ምንም ጉዳት ሳይደርስበት የተረፈ ይመስላል። አሁን ከፀሀይ ርቆ በትንሹ ወደ ምድር እየተንቀሳቀሰ ነው፣ ይህም ብዙ ብርሃን ኮማውን በሚያንጸባርቅበት ጊዜ በክፍልፋይ ብሩህ እንዲሆን ያደርገዋል።
ይሁን እንጂ ኮሜትን ማየት ቀላል ስራ አይደለም. ፀሐይ ከመውጣቷ ጥቂት ቀደም ብሎ ወይም ፀሐይ ከጠለቀች በኋላ ከአድማስ አጠገብ ብቻ ነው የሚታየው። ወደ ምድር ከቀረበችበት ጊዜ ይልቅ አሁን በጣም ደብዝዟል፣ ስለዚህ ጥሩ እይታ ለማግኘት ጠንካራ ቴሌስኮፕ ወይም ልዩ የአስትሮፖግራፊ መሳሪያ ያስፈልጋል። የስነ ከዋክብት ተመራማሪው ፒተር ሆራሌክ በሴፕቴምበር 17 ላይ የኮሜት ምስሉን ደብዘዝ ያለ ምስል ማንሳት ችሏል፣ ነገር ግን ያለመሳሪያው ሊያየው አልቻለም።
በዛን ጊዜ ውስጥ ከፀሀይ በኋላ ከአንድ ሰአት በኋላ ስለሚጠልቅ በሚቀጥለው ሳምንት አውስትራሊያውያን ኮሜት የማየት እድላቸው ትንሽ የተሻለ ሊሆን ይችላል፣ ይህም የአለም ክፍል ላሉ ታዛቢዎች የበለጠ ብሩህ ያደርገዋል። የኮሜት ኒሺሙራ አመታዊ የሲግማ-ሀይድሪድ ሚትዎር ሻወር ምንጭ ሊሆን የሚችልበት እድል አለ፣ ይህም የዘንድሮውን ሻወር ከወትሮው የበለጠ ንቁ እና በእይታ አስደናቂ ያደርገዋል። በታህሳስ ውስጥ ያሉ ተጨማሪ ምልከታዎች ይህንን ፅንሰ-ሀሳብ ሊያረጋግጡ ወይም ውድቅ ሊሆኑ ይችላሉ።
ምንጮች:
- Space.com
- EarthSky