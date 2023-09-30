አረንጓዴ-ባንድ ብሮድስክ፡ ቀንድ አውጣዎችን ወደ ዲስኮ ዞምቢዎች የሚቀይረው ጥገኛ ተውሳክ

በሳይንስ Leukochloridium paradoxum በመባል የሚታወቀው አረንጓዴ-ባንድ ብሮድስካ በአውሮፓ፣ በሰሜን አሜሪካ እና በጃፓን የሚገኝ አስደናቂ ጥገኛ ትል ነው። ይህ ልዩ ፍጡር የአስተናጋጁን አምበር ቀንድ አውጣዎችን ባህሪ በመቆጣጠር ይታወቃል።
የኤል ፓራዶክሱም የሕይወት ዑደት የሚጀምረው ቀንድ አውጣ ሳያውቅ የጥገኛ እንቁላሎችን ከያዙ የወፍ ጠብታዎች ጋር ሲገናኝ ነው። ከተፈለፈሉ በኋላ እጮቹ ወደ ቀንድ አውጣው ድንኳኖች ይሄዱና ቦርሳ ይፈጥራሉ። ከረጢቱ እየበሰለ ሲሄድ የቀንድ አውጣውን አይን ይተካዋል፣ በደንብ ያሳውረዋል እና ድንኳኑ ወደ ሰውነቱ እንዳይመለስ ይከላከላል።
አረንጓዴ-ባንድ ብሮድሳክን በእውነት የሚያስደንቀው የ snail መልክን የመለወጥ ችሎታው ነው። ከረጢቱ በቀለማት ያሸበረቀ እና ይንቀጠቀጣል, አባጨጓሬ እንቅስቃሴዎችን በመኮረጅ. ቀንድ አውጣው በደንብ ብርሃን ወደ በራላቸው እና ወደተጋለጡ አካባቢዎች እንዲዘዋወር ይገደዳል፣ ይህም የአእዋፍ ትኩረትን ይስባል። ይህ ዳንስ መሰል ባህሪ በሚያስደንቅ ሁኔታ ዲስኮ የሚመስል ነው፣ ቦርሳውም በደቂቃ ከ60 እስከ 80 መኮማተር ነው።
ማጭበርበሩ ግን በዚህ ብቻ አያቆምም። L. paradoxumም የቀንድ አውጣውን አንጎል ይጎዳል, ባህሪውን እንደ አሻንጉሊት ይቆጣጠራል. ቀንድ አውጣው ለጥቃት ተጋላጭ በሆኑ አካባቢዎች እንዲቆይ ተገድዷል፣ ይህም ወፍ እንድትበላው ጥሩ እድል ይሰጣል። ወደ ወፏ የምግብ መፍጫ ሥርዓት ውስጥ ከገባ በኋላ፣ ጥገኛ ተውሳክ ወደ አዋቂነት ያድጋል፣ ከሌሎች ጎልማሶች ጋር ይጣመራል፣ እና እንቁላሎችን በወፍ ጠብታ ይለቀቃል፣ ዑደቱን በአዲስ ይጀምራል።
ሆኖም ቀንድ አውጣው የድንኳኑን መጥፋት ብቻ ለማምለጥ ዕድለኛ ከሆነ የጎደለውን የሰውነት ክፍል እንደገና ሊያድግ ይችላል። እንደ አለመታደል ሆኖ፣ ይህ ማለት እንደገና ሊበከል እና እንደገና የአረንጓዴ-ባንድ ብሮድስክ አስተናጋጅ ሊሆን ይችላል።
አረንጓዴ-ባንድ ብሮድሳክ ስለ ጥገኛ ተውሳኮች አስደናቂ ችሎታዎች ምስክር ነው። የአስተናጋጁን ባህሪ የመቆጣጠር እና ቀልደኛ ዲስኮ መሰል ትርኢት የመፍጠር ችሎታው በእውነት የሚያስደነግጥ ነው። ሳይንቲስቶች እነዚህን በጥገኛ ተውሳኮች እና በአስተናጋጆቻቸው መካከል ያለውን ውስብስብ ግንኙነት በማጥናት ስለ ተፈጥሮው ዓለም ውስብስብነትና ልዩነት ግንዛቤ ያገኛሉ።
ምንጮች:
- ሳይንሳዊ ስም እና መግለጫ: የደራሲ እውቀት
- የምስል ክሬዲት: drsergGetty ምስሎች