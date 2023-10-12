የአርክቲክ ሁኔታዎችን በመቀየር ግራጫ ዌል ህዝብ ቁጥር ቀንሷል

አዲስ ጥናት እንዳመለከተው በሰሜን ፓስፊክ ምሥራቃዊ ክፍል የሚገኙት ግራጫ ዓሣ ነባሪዎች በአርክቲክ ውቅያኖስ ላይ በተቀያየሩ ሁኔታዎች ምክንያት ከፍተኛ የሕዝብ ቁጥር ቀንሷል። በንግድ ዓሣ ነባሪዎች ምክንያት በመጥፋት አፋፍ ላይ የነበሩት እነዚህ ዓሣ ነባሪዎች ከ1980ዎቹ ጀምሮ ሦስት ዋና ዋና የሞት አደጋዎች ገጥሟቸዋል፣ ከ2019 ጀምሮ አንድ ጊዜ በመካሄድ ላይ ነው። ጊዜ.
የጥናቱ መሪ ጆሹዋ ስቱዋርት በነዚህ ግኝቶች ላይ ስጋታቸውን ገልፀው እነዚህ እጅግ በጣም ብዙ የሆኑ የህዝብ ለውጦች እንደ ግራጫ ዓሣ ነባሪዎች ላሉ ትልቅና ረጅም ዕድሜ ያላቸው ዝርያዎች ያልተጠበቁ መሆናቸውን ገልጿል። ስቱዋርት እንዳብራራው የአደን አቅርቦት ዝቅተኛ ሲሆን እና ዓሣ ነባሪዎች በባህር በረዶ ምክንያት ወደመመገባቸው ቦታ መድረስ በማይችሉበት ጊዜ ህዝቡ በፍጥነት እየቀነሰ ይሄዳል።
ይሁን እንጂ ጥናቱ እነዚህ የሞት አደጋዎች ዘላቂ እንዳልሆኑ አረጋግጧል. እ.ኤ.አ. በ 1980 ዎቹ እና 1990 ዎቹ ውስጥ ከሞቱት በኋላ ፣ የአርክቲክ ሁኔታዎች ሲሻሻሉ የግራጫ ዌል ህዝብ በፍጥነት ያድሳል። ቢሆንም፣ የህዝቡ መልሶ ማገገሚያ የራሱ ፈተናዎችን አምጥቷል። ህዝቡ የአርክቲክ መኖ አካባቢያቸው ሊደግፋቸው ወደ ሚችልበት ደረጃ ሲቃረብ፣ ለአካባቢ ሁኔታዎች የበለጠ ስሜታዊ ሆኑ እና ውስን ሀብት ለማግኘት ፉክክር ገጠማቸው።
የምስራቃዊው የሰሜን ፓሲፊክ ግራጫ ዓሣ ነባሪ ሕዝብ በየዓመቱ ከ12,000 ማይል በላይ ይሰደዳል፣ ከባጃ ካሊፎርኒያ፣ ሜክሲኮ ሞቅ ያለ ውሃ ወደ አርክቲክ የበለጸገው ውሃ ይጓዛል። ይህ ህዝብ ከ1960ዎቹ ጀምሮ በብሔራዊ የውቅያኖስና የከባቢ አየር አስተዳደር ደቡብ ምዕራብ የአሳ ሀብት ሳይንስ ማዕከል በቅርብ ክትትል ሲደረግበት ቆይቷል፣ ይህም ስለ ዝርያው የህዝብ ብዛት ተለዋዋጭነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ጥናቱ እ.ኤ.አ. በ1999 እና 2019 በተገለጹት በሁለቱ “ያልተለመዱ የሟችነት ክስተቶች” እና በአርክቲክ የባህር በረዶ ደረጃዎች መካከል ያለውን ትስስር ለይቷል። እነዚህ ክስተቶች የግራጫ ዓሣ ነባሪዎች ዋነኛ የምግብ ምንጭ ከሆኑት ከባህር ወለል ላይ ካሉት የክራስታሴስ ባዮማስ ጋር በቅርበት የተሳሰሩ ናቸው። የበጋው ባህር በረዶ የቀነሰው መጀመሪያ ላይ ብዙ የመኖ እድሎችን በመስጠት የዓሣ ነባሪውን ሕዝብ ይጠቅማል፣ ነገር ግን ውሎ አድሮ የግራጫ ዓሣ ነባሪዎች ተመራጭ አዳኝ መኖሪያ በመቀነሱ ጎጂ ሊሆን ይችላል።
ግራጫ ዓሣ ነባሪዎች ለዓመታት ከአካባቢያዊ ለውጦች ሲተርፉ፣ እየተከሰቱ ያሉት ሁኔታዎች ሥጋቶችን አስነስተዋል። ጥናቱ የአየር ንብረት ለውጥ ወደፊት በግሬይ ዌል ህዝብ እና በአርክቲክ መኖሪያቸው ላይ ስለሚኖረው ተጽእኖ በጥልቀት ማሰብ እንደሚያስፈልግ አፅንዖት ሰጥቷል።
ምንጮች:
- ጥናት በሳይንስ መጽሔት ላይ ታትሟል